Анна против всех

Член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе оказалась между двух огней – объявившая о создании вместе с оппозиционными политиками некой гражданской платформы, Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора. Причем, главным обвинителем выступила второй несудебный член Совета Нази Джанезашвили, с которой Долидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия.

Член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Долидзе впала в немилость – на этот раз у тех, кто еще совсем недавно выступал с ней заодно с критикой грузинской системы правосудия. Причина – создание вместе с оппозиционными политиками Алеко Элисашвили, Леваном Коберидзе и Леваном Иоселиани некоего «Движения для народа». По мнению представителей гражданского сектора, если госпожа Долидзе намерена вплотную заняться политической деятельностью, то должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой.

«После прихода к власти «Грузинской мечты» подписавшие это заявление организации активно поддерживали деполитизацию Высшего совета юстиции. С этой целью в 2013 году в результате законодательных изменений из состава Высшего совета юстиции были исключены члены парламента. Их заменили представители академических и профессиональных кругов, которым было запрещено членство в политических объединениях и политическая деятельность. Подобная деятельность представляет собой предпосылку к прекращению полномочий члена Высшего совета юстиции. Цель закона – защита и поддержание политического нейтралитета судебной власти», – сказано в заявлении представителей гражданского сектора.

Открытое письмо подписали большинство профильных НПО. Причем, самая жесткая критика прозвучала со стороны соратницы Долидзе по противостоянию системе внутри Высшего совета юстиции – Нази Джанезашвили. Последняя считает, что ее коллега уже нарушила закон:

«Несудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, вместе с другими политиками подписала меморандум о создании новой политической платформы. Могут после этого остаться еще какие-нибудь вопросы в связи с ее политической деятельностью? Закон запрещает члену Высшего совета юстиции заниматься политикой. Когда ты критикуешь других за отсутствие прозрачности, публичности, добросовестности, у тебя должно быть на это моральное право, и ты сам не должен нарушать закон. Даже если Анна Долидзе покинет занимаемую должность сегодня, закон все равно нарушен».

При этом Джанезашвили также потребовала, чтобы Долидзе раскрыла источники финансирования нового движения. Так как, по ее словам, для общества крайне важно знать, откуда получает деньги организация, основателем которой является член Высшего совета юстиции.

Впрочем, сама Долидзе не считает, что каким бы то ни было образом нарушает закон. По ее словам, упрек был бы справедливым, если бы она основала партию или участвовала в выборах. Как утверждает Долидзе, закон, о котором упомянула Джанезашвили, никак не регулирует участие в общественных организациях, каковой, по уверению Долидзе, и является «Движение для народа».

При этом критику со стороны Джанезашвили Анна Долидзе считает оркестрированной кампанией против нее:

«О том, что я политик и мне нет места в Высшем совете юстиции, говорили еще два года назад, с первого дня на этом посту. Об этом постоянно говорил Георгий Микаутадзе (председатель Высшего совета юстиции). Я строго следила и слежу за соблюдением закона. Сейчас я активизировала свою деятельность, но с юридической точки зрения ничего не изменилось. С самого первого дня в совете я делала самые жесткие заявления, я ходила в парламент вместе с Нази, я ходила на демонстрации вместе с Нази. Я делала то, чего требует закон. Я защищала верховенство закона и правду. К сожалению, нынешняя гиперактивность Нази Джанезашвили по отношению ко мне сегодня заставляет меня думать, что она возглавляет кампанию Георгия Микаутадзе, Дмитрия Гвритишвили и Серго Метопишвили – представителей «клана», и цель этой кампании – навредить моему имиджу. Более того, мне кажется, заработала политическая поддержка со стороны «Грузинской мечты», которую она получила от большинства, когда была назначена в Совет юстиции. Очевидно, у тех, кто был назначен большинством, есть определенные обязательства перед «Грузинской мечтой».

Осенью прошлого года Высший совет юстиции уже обращался к президенту Грузии с просьбой об отзыве Анны Долидзе, назначенной по президентской квоте бывшим главой государства Георгием Маргвелашвили. Основой подобного обращения стало то, что Анна Долидзе, по мнению большинства членов совета, занимается политической деятельностью. Впрочем, Саломе Зурабишвили к призыву не прислушалась.

При этом, как поясняют юристы, в рамках действующего закона ни один государственный орган или лицо не уполномочены освободить Анну Долидзе от должности. Она может лишь подать в отставку добровольно.

Что касается «Движения для народа», о его основании Долидзе сообщила еще 21 мая. По ее словам, цель организации – изменить существующую реальность в Грузии и вынудить правительство должным образом заботиться о народе. Долидзе подчеркивает, что в политических процессах основанное ею и тремя оппозиционными политиками движение принимать участие не будет. Во всяком случае, пока.