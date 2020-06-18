А сказка впереди

Вы не поверите, какие только слухи не сказывались за эти месяцы. За долгие месяцы, которые мы коабитируем с коронавирусом, я, своими музыкальными ушами слышал, оказывается, это все интриги Бидзины Иванишвили. Это он пустил в народ молву о вирусе, которого нет.

– А зачем это ему? – спросил я.

– А затем, что у него производство марлевых повязок, он в свое время вложился в аптечный бизнес, имел неплохой доход, так как чего-чего, а болеть люди не перестают. Но ему не хватало! И он придумал этот вирус. Все, конечно, поверили, и ринулись скупать повязки, которые сразу подорожали в 10 раз, но их все равно раскупают. Вся чистая прибыль идет Иванишвили, в его бездонный карман. А так как у него все правительство куплено, то особым указом повязки обязывают носить всюду, кроме улиц. И это будет надолго, пока он не угомонится.

– Кто не угомонится, вирус?

– Какой вирус? Иванишвили. А вируса нет как такового.

– Ну ладно, это у нас. А как же за нашими пределами?

– А там другие Иванишвили есть, это все одна шайка-лейка. Все в сговоре, все довольны, все смеются и богатеют. Наживаются за наш счет, за счет трудового народа.

Эту животрепещущую информацию, в различных вариантах, я несколько слышал в самых разных слоях городской интеллигенции, начиная от вездесущих таксистов, владельцев гостиниц, летчиков-испытателей, и кончая пожилой пенсионеркой тетей Маквалой, сутками бдящей на лавке возле моего подъезда, и знающей обо мне больше, чем я сам о себе.

Ну что сказать? Если Бидзина Иванишвили обладает столь великой силой, что смог нас всех обдурить, то я его даже зауважал. Обязательно попрошу его фломастером расписаться на моей повязке, если случайно где-нибудь повстречаю. Он же (опять-таки по слухам) как Харун ар-Рашид, по ночам переодевается и гуляет по улицам, вынюхивая у людей, кому на Руси жить хорошо... т е. не на Руси, а у нас, в нашей солнечной стране, самой красивой стране мира. И, зная такое дело, я на всякий случай улыбаюсь всем незнакомым прохожим, в надежде, что это ОН. И если ОН (дай Бог) меня запомнит, то потом, может, и выполнит мою главную грузинскую мечту – даст мне миллиончик.

Эх, мечты, мечты, где ваша сладость. Как сказал один философ в очереди за марлевыми повязками, «уж если мечтать, так ни в чем себе не отказывая».

Вот я себе и не отказываю.

Это была присказка, а сказка – впереди.

Во дворе трава, на траве июнь. С понедельника страна задышала полной грудью, но через «иванишвилевские» марлевые повязки. Во всех закрытых пространствах находиться без повязок запрещено – будут наказывать рублем. Народ вывалился на улицы, снова при встречах стал обниматься-целоваться, жать друг другу руки и игнорировать дистанцию. Изголодавшиеся по гулянью люди, рядами и колоннами направились в рекреационные зоны – парки, скверы, места культуры и свежего воздуха. Говорят, там столько народу, что протолкнуться нельзя. Люди расслабились, маски носят на подбородке и думают, что так тоже можно. А вирус никуда не ушел, он притаился... да что там притаился, каждый день все новые и новые случаи заражения, и количество их растет. Понятно, экономику надо как-то подпитывать, подкармливать, поддерживать, чтобы она в ответ давала хоть какие-то всходы, а то захиреет все вокруг и скоро придется зубы на полку класть. А на полке и так лежит уже достаточное количество зубов, для новых нет места.

Правительство пытается обезопасить граждан от самих себя. У всех заведений стоят бдительные смотрящие и с неконтактным градусником проверяют «в лоб» температуру входящим. Абсолютная полумера, так как можно инкубационный срок пробежать без температуры, заразить весь земной шар, и никто на тебя не подумает. Но все-таки как-то спокойнее, когда к лицу приближают пластмассовую штуковину, похожую на дуло пистолета, и через пару секунд табло отражает температуру. Я спросил проверяющего, был ли хоть один случай с повышенной температурой? Он ответил отрицательно. И я успокоился и зашел в Тбилиси Молл, где кипела жизнь, где двери всем открыты, бокалы всем налиты и женщины танцуют до утра...

Это тоже была присказка, а сказка все еще впереди.

Пришлось мне пройтись по открытому рынку хозтоваров на набережной. Там бойко торгуют сантехникой, материалами для строек, отделки домов и квартир, ну, любой мелочевкой, начиная от гвоздей и кончая стропилами. Народу – тьма. И все закупают и закупают и закупают. Знакомый продавец, который торгует винтиками и шпунтиками, по секрету мне сказал, что ожидается вторая волна.

– Эмиграции? – простодушно спросил я.

–Коронации, – ответил продавец, – и все снова закроется, а народ потому закупается.

Есть какая-то истеричность в нашем поведении. Перед смертью не можем надышаться. Месяца три тому назад была волна скупки туалетной бумаги, гречихи и сахара. Теперь закупается сантехника и кирпичи. Лично я ко второй волне пандемии отношусь двойственно, но все-таки душа поэта не выдержала, я пошел в торговый центр «Горгия» и приобрел разного рода и подобия шланги, втулки, переходники, провода. А на посошок купил мешок цемента. Потом вернулся, и докупил второй. Во избежание. Кто-то говорит, что это просто очередные слухи про вторую волну, чтобы заставить народ скупить все нужное-ненужное, кто-то правда верит, что вторая волна будет, кто-то уже говорит про девятый вал и пришествие Антихриста, ну, а кто-то флегматично сидит на балконе и мечтает о 37-рублевых билетах на Москву. А я что? А я ничего. Я из большинства. Все бегут, и я с ними.

Но это все еще присказка, а сказка впереди.

Самое значимое событие за прошедшие дни было письмо американских конгрессменов, в котором 13 американских законодателей требуют санкции для Иванишвили, так как он союзник Путина!

Если Иванишвили союзник Путина, то покажите мне, кто же тогда не его союзник? Имея таких союзников, наверное, Путин часто повторяет фразу, ошибочно приписываемую Вольтеру: «Избавь меня, боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Столько лет уже наша бравая оппозиция твердит о нежной дружбе Путина и Иванишвили. Хочется, наконец, чтобы это подтвердилось хоть какими-то фактами. Но фактов нет. Все стратегически важные грузинские объекты были проданы русским еще во времена Саакашвили, и бедному Иванишвили ничего не осталось, чтоб доказать свою «горячую привязанность» вечному президенту России. Почему вечному? А потому! (Хоть и давал я торжественную клятву не говорить о чужих делах, но не получается. Этот случай – исключительный. Он, наверное, должен войти во все учебники истории в главе «Политическая лапша»).

1 июля в РФ состоится всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ, которое даст возможность ВВП оставаться на престоле до 2036 года. Ну, а в 2036 году что-нибудь еще придумают. «Обнуление срока» – такого фокуса еще никто нигде не видел. На днях Путин выступил с заявлением, что Россия с уверенностью выходит из ситуации с коронавирусом, в отличие от США, в которой не все так налажено, как в России.

Странно все это, так как, судя по данным ВОЗ, в России пока что не особенно виден уверенный выход из пандемии. Может быть, президент России имел в виду только свой ближний круг? Не знаю. В России живет очень много близких мне людей, и если там исчезнет угроза заражения, я буду только рад. А потом, российский турист был и остается самым ходовым для нашей страны. Хотя, после бездарной инсценировки «Ночи Гаврилова», грузинский туристический бизнес сильно пострадал от усечения русского потока. Теперь еще и пандемия совсем на колени поставила наших отельеров, рестораторов, гидов и мелких торговцев грузинских сувениров. Но меня терзают смутные сомнения, что президент Путин лукавит (чур меня, чур!). Ему очень надобно, во-первых, провести 24 июня Парад Победы, а парады он, как все чекисты, любит. А, во-вторых, как я уже сказал, голосование. А потом, после голосования в соседней стране начнется, в лучшем случае, брежневская стагнация, а в худшем... нет, про такое я даже не хочу думать. Владимиру Владимировичу, видимо, не дают покоя лавры Фиделя Кастро и Королевы Елизаветы.

А народ что?

Народ безмолвствует.

Могу с радостью констатировать тот факт, что хоть по балету и вооружению Россия далеко впереди нас, зато по части демократических процессов, несмотря на их несовершенства, мы все-таки впереди.

Но и это тоже присказка. А когда же сказка? Да шут с ней, со сказкой. Раз уж это присказка, то значит, сказка, дрянь.

P.S. А тем временем в Пекине объявили о вводе ограничений на передвижения в связи с новой вспышкой COVID-19.

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