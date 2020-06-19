Издание Focus: Москва усиливает шпионаж за Германией

По информации немецкого издания Focus, российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны.

«Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ», – сообщает издание со ссылкой на новые сведения Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции.

В статье, перевод которой публикует Inopressa, говорится, что большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне.

«Один из наиболее активных вербовщиков новых агентов официально отвечал за уход за российскими военными захоронениями», – пишет издание.

«По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее. Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, федеральной службы безопасности ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ», – говорится в публикации.

Focus указывает, что агенты ГРУ, вероятно, участвовали в операции по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в районе Моабит в Берлине.

«Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков «получил помощь в выслеживании убитого Хангошвили - возможно, из российского посольства», – передает Focus.