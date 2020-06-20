Число умерших от коронавируса в России превысило 8 000

Европарламент одобрил резолюцию о «Восточном партнерстве». При голосовании на пленарном заседании документ поддержали 507 депутатов, против проголосовали 119 депутатов, 37 воздержались. Докладчиком по этому вопросу была Пятрас Ауштрявичюс.

В документе говорится, что программа «Восточного партнерства» не предусматривает присвоение членства в ЕС, но политика «Восточного партнерства» может ускорить процесс поэтапной интеграции в ЕС. Депутаты Европарламента призывают Совет Европейского союза предложить в индивидуальном порядке расширенную стратегию сотрудничества трем ассоциированным партнерам - Грузии, Молдове и Украине. Европейский парламент призывает Европейский союз начать процесс создания общего экономического пространства со странами «Восточного партнерства», что приведет к интеграции «четырех свобод» - свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

Члены Европейского парламента также призывают Совет Европейского союза увеличить финансовую помощь странам «Восточного партнерства». В резолюции говорится, что финансовая помощь должна быть адаптирована к конкретным потребностям государств «Восточного партнерства».

Согласно документу, основными критериями и условиями для более тесного политического партнерства и получения финансовой помощи являются эффективные и устойчивые демократические институты, верховенство закона, эффективное правление, борьба с коррупцией и непотизмом, свобода СМИ и защита прав человека.

Члены Европарламента также осуждают действия России как агрессора. В документе говорится, что пять из шести членов «Восточного партнерства» имеют неразрешенные территориальные конфликты. Европейский парламент осуждает нарушение Россией международного права и призывает к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Согласно резолюции, члены ЕС должны проводить более скоординированную политику в отношении России.

Депутаты также призывают ЕС предложить членам «Восточного партнерства» новые формы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.