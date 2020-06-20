Главы Туркмении и Азербайджана отказались от приезда на парад в Москве

Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне, 19 июня, отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, - передает Армянская служба Радио Свобода. «Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», - цитирует редакция его письмо Владимиру Путину. За день до этого отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде, передавал ТАСС.

Ранее от поездки отказался так же президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.