«Грузинская мечта» опубликовала заявление в связи с годовщиной событий 20 июня

Политическое объединение «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с событиями 20 июня 2019 года. Как говорится в заявлении, спустя год важно еще раз дать оценку этим событиям, уже на относительно спокойном эмоциональном фоне, передает Общественный вещатель.

«В прошлом году печальная ошибка властей привела к протесту общественности. Власть признала допущенную ошибку и взяла на себя политическую ответственность. К сожалению, деструктивная оппозиция попыталась использовать этот протест в своих политических целях и превратила протестную волну в насильственную акцию. Они предприняли интенсивный штурм здания парламента и сил полиции, и фактически, попытались свергнуть власть насильственным путем.

Хотя попытка насильственного вторжения в здание парламента транслировалась в прямом эфире практически всех телеканалов, и были собраны неопровержимые доказательства против организаторов или активных участников штурма, оппозиция бесстыдно отрицала факты, которые вся Грузия видела своими глазами.

За прошедший год оппоненты неоднократно, прямо или косвенно подтвердили, что превращение мирного митинга перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года в штурм здания парламента было спланированной ими операцией, направленной на провоцирование полиции на применение силы для того, чтобы искусственно создать повод для свержения власти», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».

Согласно заявлению, спустя год после тяжелых событий, «все более очевидной является разница между правительством, приверженным демократическим ценностям, и деструктивными силами, стремящимися вернуться к власти любым способом.

«Мы чувствуем поддержку общества, мы чувствуем ответственность за историю и будущее нашей страны, поэтому «Грузинская мечта» вместе с грузинским народом успешно преодолеет все вызовы, воспрепятствует деструктивной повестке дня оппозиции, и убедительно победит на предстоящих парламентских выборах, так же, как вместе мы убедительно справились с глобальной пандемией. Мы все вместе выведем страну на путь к окончательной победе и займем достойное место в свободной, европейской, демократической семье», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».