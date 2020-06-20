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«Грузинская мечта» опубликовала заявление в связи с годовщиной событий 20 июня
Политическое объединение «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с событиями 20 июня 2019 года. Как говорится в заявлении, спустя год важно еще раз дать оценку этим событиям, уже на относительно спокойном эмоциональном фоне, передает Общественный вещатель.
«В прошлом году печальная ошибка властей привела к протесту общественности. Власть признала допущенную ошибку и взяла на себя политическую ответственность. К сожалению, деструктивная оппозиция попыталась использовать этот протест в своих политических целях и превратила протестную волну в насильственную акцию. Они предприняли интенсивный штурм здания парламента и сил полиции, и фактически, попытались свергнуть власть насильственным путем.
Хотя попытка насильственного вторжения в здание парламента транслировалась в прямом эфире практически всех телеканалов, и были собраны неопровержимые доказательства против организаторов или активных участников штурма, оппозиция бесстыдно отрицала факты, которые вся Грузия видела своими глазами.
За прошедший год оппоненты неоднократно, прямо или косвенно подтвердили, что превращение мирного митинга перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года в штурм здания парламента было спланированной ими операцией, направленной на провоцирование полиции на применение силы для того, чтобы искусственно создать повод для свержения власти», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Согласно заявлению, спустя год после тяжелых событий, «все более очевидной является разница между правительством, приверженным демократическим ценностям, и деструктивными силами, стремящимися вернуться к власти любым способом.
«Мы чувствуем поддержку общества, мы чувствуем ответственность за историю и будущее нашей страны, поэтому «Грузинская мечта» вместе с грузинским народом успешно преодолеет все вызовы, воспрепятствует деструктивной повестке дня оппозиции, и убедительно победит на предстоящих парламентских выборах, так же, как вместе мы убедительно справились с глобальной пандемией. Мы все вместе выведем страну на путь к окончательной победе и займем достойное место в свободной, европейской, демократической семье», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Другие новости дня
«Европейская Грузия» примет участие в голосовании по проекту конституционных поправок
«Европейская Грузия» примет участие в голосовании по проекту конституционных поправок в первом чтении. Соответствующее решение было озвучено лидерами после сегодняшней встречи, состоявшейся в формате фракции.
Однако тут же было отмечено, что депутаты-члены «Европейской Грузии» поддержат конституционные изменения лишь в первом чтении, а в процессе, связанном со вторым чтением не примут участие до тех пор, пока не будет освобожден из заключения дольщик телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», оппозиционные партии, в том числе, «Европейская Грузия», отказывались поддержать конституционные изменения, аргументируя это тем, что власти не выполняют соглашение, достигнутое между политическими партиями 8 марта. В частности, об освобождении из заключения дольщика телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа.
Пленарное заседание парламента Грузии, на котором состоится голосование по конституционным изменениям, назначено завтра, 21 июня.
Владельцы марки «Эскимо» переименуют ее на фоне протестов против расизма
Американская компания Dreyer's, владеющая торговым названием мороженого «Эскимо» (Eskimo pie) решила сменить его на фоне акций протеста против полицейского насилия и расизма, передает The Wall Street Journal.
В компании решили, что название является «уничижительным» и оскорбляет эскимосов - группу коренных народов Арктики, сообщила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.
Мороженое эскимо и его название были придумано в 1920 году кондитерами Кристианом Нельсоном и Расселом Стовером. Они запатентовали его и продали свой бизнес на фоне роста его популярности по всему миру. В 1935 году его начали производить в Советском Союзе, изначально под названием «Эскимо-Пай».
В 2007 году бренд был куплен Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта почти всегда используется образ эскимоса в традиционном костюме.
Ранее о смене названий и логотипов сообщили владельцы продуктовых брендов Aunt Jemima и Uncle Ben's. В компаниях посчитали, что эти бренды эксплуатируют расовые стереотипы в отношении чернокожих жителей США.
Главы Туркмении и Азербайджана отказались от приезда на парад в Москве
Главы Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда на парад в Москве. В двух случаях из трех это объяснили коронавирусом, в третьем - карантинными мерами из-за него.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне, 19 июня, отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране, - передает Армянская служба Радио Свобода. «Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», - цитирует редакция его письмо Владимиру Путину. За день до этого отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде, передавал ТАСС.
Ранее от поездки отказался так же президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.
- Парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
Роберт Кочарян вышел на свободу под установленный судом залог
После выплаты залога, предусмотренного решением Апелляционного суда, и завершения всех процессов, установленных законом, мера пресечения (арест) в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна была отменена накануне вечером, 19 июня. Об этом сообщают в канцелярии Кочаряна.
Согласно сообщению, Кочарян вернулся домой, но продолжит реабилитационное лечение в медицинском центре «Измирлян».
Как сообщает Радио Азатутюн, 18 июня Апелляционный суд отменил примененный в отношении экс-президента арест и в качестве меры пресечения избрал освобождение под залог, назначив сумму залога в размере 2 млрд драмов (более 4,1 млн долларов).
Роберт Кочарян является ключевым обвиняемым по делу «1 марта». Его обвиняют в свержении конституционного строя. По другому делу бывшему президенту Армении также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Европарламент одобрил резолюцию о «Восточном партнерстве»
Европарламент одобрил резолюцию о «Восточном партнерстве». При голосовании на пленарном заседании документ поддержали 507 депутатов, против проголосовали 119 депутатов, 37 воздержались. Докладчиком по этому вопросу была Пятрас Ауштрявичюс.
В документе говорится, что программа «Восточного партнерства» не предусматривает присвоение членства в ЕС, но политика «Восточного партнерства» может ускорить процесс поэтапной интеграции в ЕС. Депутаты Европарламента призывают Совет Европейского союза предложить в индивидуальном порядке расширенную стратегию сотрудничества трем ассоциированным партнерам - Грузии, Молдове и Украине. Европейский парламент призывает Европейский союз начать процесс создания общего экономического пространства со странами «Восточного партнерства», что приведет к интеграции «четырех свобод» - свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.
Члены Европейского парламента также призывают Совет Европейского союза увеличить финансовую помощь странам «Восточного партнерства». В резолюции говорится, что финансовая помощь должна быть адаптирована к конкретным потребностям государств «Восточного партнерства».
Согласно документу, основными критериями и условиями для более тесного политического партнерства и получения финансовой помощи являются эффективные и устойчивые демократические институты, верховенство закона, эффективное правление, борьба с коррупцией и непотизмом, свобода СМИ и защита прав человека.
Члены Европарламента также осуждают действия России как агрессора. В документе говорится, что пять из шести членов «Восточного партнерства» имеют неразрешенные территориальные конфликты. Европейский парламент осуждает нарушение Россией международного права и призывает к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Согласно резолюции, члены ЕС должны проводить более скоординированную политику в отношении России.
Депутаты также призывают ЕС предложить членам «Восточного партнерства» новые формы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
На акциях протеста в Белоруссии задержаны больше 110 человек
Как минимум 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных - журналисты Радио Свобода и других изданий, освещавшие акции.
Накануне, 19 июня, в Белоруссии был последний день регистрации кандидатов на президентские выборы. При этом несколько кандидатов отказались от участия, а основной соперник Александра Лукашенко - Виктор Бабарико был задержан и помещен в СИЗО в рамках уголовного дела.
На протяжении всего этапа регистрации кандидатов в Белоруссии проходили акции протеста. В пятницу вечером они возобновились в Минске и других крупных городах. Люди выстраиваются в «цепь солидарности» в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании
В результате в Минске были задержаны не меньше 80 человек. Задержания так же проходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке и в других городах. Среди задержанных - журналисты «Белсата», Tut.by, «Еврорадио», Reuters, 6TV.
Вечером 19 июня штаб задержанного Виктора Бабарико опубликовал записанное им ранее обращение. В нем банкир предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года, ограничивающей президентские полномочия и максимальное число президентских сроков. Инициировать референдум по белорусским законам могут президент, парламент или инициативные группы, собравшие 450 тысяч подписей, в том числе не менее 30 тысяч от каждой из областей страны и Минска.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Число умерших от коронавируса в России превысило 8 000
В России за минувшие сутки зарегистрированы 7 889 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, с учетом аннексированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число заболевших достигло 576 952.
Число умерших, по официальной статистике, достигло 8 002, из них 161 человек - за последние сутки. Выздоровели 10 186 человек, за все время - 334 592.
Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.
Первая Университетская клиника Тбилиси возвращается к обычному режиму работы
Первая Университетская клиника Тбилиси с 1 июля планирует вернуться к обычному режиму работы. Об этом журналистам сообщил директор больницы Леван Ратиани.
Первая Университетская клиника в течение трех месяцев работала как ковид-центр. Реанимационное отделение этой больницы считается самым сильным в стране, поэтому, в основном, на лечение туда поступали пациенты с тяжелой формой заболевания, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Ратиани, все их пациенты с подтвержденным коронавирусом уже выздоровели. Больше недели клиника не принимает новых больных. «Мы вернемся к обычному режиму работы со следующего месяца», - сказал Ратиани.
- С 26 февраля по 20 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев COVID-19. В настоящее время в ковид-центрах страны лечение продолжают 132 человека.
- Общее число выздоровевших составляет 752. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. В карантине остается 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
Число умерших пациентов с COVID-19 на Ставрополье возросло до 82
За минувшие сутки в Ставропольском крае умерли четыре пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 4 248, за сутки инфекция подтверждена у 93 пациентов, выздоровел 71 человек, а общее число излечившихся составило 2 351, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
«За минувшие сутки, несмотря на усилия медиков, скончались четыре пациента с коронавирусом», – написал он сегодня, 20 июня, на своей странице в Instagram.
В больницах создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты, койки для пациентов с коронавирусом в клиниках свободны почти на 80 процентов, добавил губернатор.
COVID-19: За сутки в Армении выявлен 551 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 551, в общем составив 19 708.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 588 и сейчас составляет 8 854.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 332.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 113 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 409, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 93 786, сообщает Радио Азатутюн.
Сегодня в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации»
Сегодня, 20 июня, в 19:00 в Тбилиси пройдет акция «Вместе против оккупации». Информацию об том в соцсети распространяют организаторы акции. Участники акции опротестуют события, произошедшие год назад, 20 июня 2019 года.
По той же информации, организаторы призывают желающих принять участие в акции учесть и соблюдать все рекомендации, необходимые для защиты здоровья в условиях пандемии.
«Соблюдайте 2-метровую дистанцию (для этого будут наклеены стикеры); приходите с масками, мы постараемся раздать их тем, у кого их не будет; все спикеры напомнят вам о важности дистанции, прежде чем выступить; микрофон будет дезинфицироваться после каждого выступления», - заявляют они.
«Ровно год назад власть «Грузинской мечты» впустила российских депутатов в парламент и уступила кресло председателя парламента Грузии коммунисту Гаврилову, нарушителю закона об оккупации. Ровно год назад этот открыто коллаборационистский факт был опротестован перед парламентом тысячами людей, и власть демонстративно наказала этих людей, напоказ России.
Год назад, 20 июня, собственное правительство до утра охотилось на мирных граждан, применяя медвежьи пули и слезоточивый газ. В результате до 240 человек пострадали и сотни демонстрантов были арестованы. Пять человек потеряли зрение. Пострадали до 40 журналистов. Этот шаг властей был оценен авторитетными международными организациями как превышение и непропорциональное применение силы», - говорится в информации.
В Грузии выявлены два новых случая коронавируса, 11 пациентов выздоровели
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, а 11 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждено 898 случаев инфицирования коронавирусом. Об одном новом факте стало известно накануне днем, а о двух – сегодня утром. Таким образом, за последние сутки по стране зафиксировано три случая COVID-19.
От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 752. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 132 человека. В карантине остаются 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 19 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 83,7 тысячи человек, передает агентство «Новости-Грузия».
В Минске задержаны журналист и видеооператор Радио Свобода. ВИДЕО
Сотрудники Радио Свобода – журналист Александра Дынко и видеооператор Андрей Рабчик – задержаны на акции в поддержку оппозиции в Минске. Они вели прямую трансляцию.
Местонахождение Дынко и Рабчика пока неизвестно.
Протестные акции возобновились накануне вечером, 19 июня, в Минске и других городах Белоруссии. Люди выстраиваются в «цепь солидарности» в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании. В Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости.
С выборов в Белоруссии снялись кандидаты Александр Тоболич и Юрий Губаревич. Последний заявил, что прекращает участие в президентской гонке из-за несогласия с тем, что происходит в стране.
Команда кандидата Виктора Бабарико, которого задержали 18 июня, опубликовала его заранее записанное обращение. В нем он предлагает провести в Белоруссии референдум и вернуть Конституцию страны 1994 года. Она предусматривала ограничение президентских сроков.
- 11 июня было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, которым Виктор Бабарико руководил 20 лет. По словам Бабарико, в рамках этого дела, которое он расценивает как нападение на себя лично и попытку политического давления, были задержаны два десятка человек. Сам возможный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах в августе процессуального статуса в деле ранее не имел.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- В последние недели в разных городах Белоруссии проходили массовые акции сторонников оппозиции в поддержку других возможных кандидатов. Несколько активистов, политиков и блогеров были задержаны и получили аресты до 15 суток. Власти обвинили их в участии в несанкционированных выступлениях. Против блогера Сергея Тихановского, которого на выборы не пустили, возбудили уголовное дело.
Абхазские власти открывают «гуманитарный коридор» на де-факто границе по реке Ингури
Власти самопровозглашенной республики Абхазия организуют «гуманитарный коридор» на де-факто границе по реке Ингури. Об этом сообщили в абхазской Службе госбезопасности.
«В период с 22 по 24 июня 2020 года Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. В указанные даты пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов местного времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов: паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия; общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года); вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия, - справка форма № 9, - выданный органами МВД Республики Абхазия; для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка», - сказано в сообщении ведомства.
- Де-факто граница по реке Ингури закрыта из-за пандемии коронавируса. Абхазские власти в мае временно открыли пропускной пункт для граждан, проходивших лечение в грузинских клиниках.
У пациентки педиатрической клиники Марнеули подтвердился коронавирус
В Грузии выявлен один новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 19 июня в Грузии лабораторно подтверждены 896 случаев COVID-19. По данным СМИ, сегодня, 19 июня, заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией, было диагностировано у жительницы села Саванети Болнисского муниципалитета (регион Квемо Картли). Больше месяца в этой административной единице действовал режим строгого карантина.
По словам мэра Болниси Давида Шеразадишвили, пациентка – молодая женщина, которая недавно поступила в педиатрическую клинику Марнеули вместе со своим двухмесячным ребенком. Первичный тест не подтвердил заболевание у младенца, результаты повторных исследований станут известны завтра, передает агентство «Новости-Грузия».
Шеразадишвили отметил, что инфицированная женщина переведена в специализированную клинику Тбилиси. Одновременно специалисты взяли анализы у всех членов ее семьи.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии продолжает лечение 141 пациент. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 741. В карантине остается 2 891 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 256.
В Абхазии за сутки не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 19 июня, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 31 гражданина - диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден.
Из обсервации в столичном пансионате «Айтар» выписаны два человека – все они являются абхазскими курсантами российских вузов. На данный момент в пансионате остаются 6 медиков и 1 гражданский.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них семь граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, и один пациент скончался.
МККК передал Цхинвали средства защиты на 70 тысяч франков
Международный Комитет Красного Креста (МККК) передал партию специального защитного снаряжения структурам здравоохранения Цхинвальского региона/Южной Осетии.
Как сообщили «Эху Кавказа» в МККК, помощь включает защитные очки, медицинские халаты, респираторы, перчатки, дезинфицирующие средства и маски. Гуманитарная помощь направлена на сдерживание пандемии COVID-19.
Материальная стоимость средств защиты – около 70 тысяч швейцарских франков, - сообщили в МККК.
«Мы находимся в постоянном контакте с ответственными по вопросам здравоохранения лицами и следим за возникающими потребностями, чтобы оказать своевременную помощь», - заявила руководитель миссии МККК в Цхинвальском регионе/Южной Осетии Мария Кармен Эчесаррета Инуритег.
- По уточнённым данным из Цхинвали, число подтверждённых случаев коронавируса составляет 80, из них 43 пациента выздоровели.
Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода
Лидеры стран – членов Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев экономических санкций, введённых против России в 2014 году в связи с её ролью в вооружённом конфликте на востоке Украины.
Об этом сообщила по итогам видеоконференции руководителей стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали своим коллегам о текущей ситуации на востоке Украины и процессе выполнения Минских соглашений. ЕС ранее неоднократно заявлял, что санкции могут быть ослаблены или сняты только в случае существенного прогресса при их реализации.
Санкции налагают ряд ограничений на сотрудничество с Россией в сфере финансов, энергетики, торговли, запрещают экспорт в Россию ряда категорий товаров. В России действуют так называемые антисанкции, в частности запрет на ввоз из стран ЕС ряда продуктов питания.
Российские официальные лица обращались к различным европейским политикам и организациям с призывами снять санкции, ссылаясь при этом на эпидемию коронавируса. В ЕС пришли к выводу, что нынешние санкции никак не влияют на способность России противостоять эпидемии.
Ранее на этой неделе ЕС продлил на год другой пакет санкций, связанный с аннексией Крыма.
- Отдельно Меркель в своём выступлении перед журналистами коснулась вопроса об убийстве в прошлом году в Берлине гражданина Грузии, в прошлом воевавшего против федеральных войск в Чечне, Зелимхана Хангошвили. Накануне стало известно, что германская прокуратура считает российские государственные органы причастными к организации этого преступления. Меркель сказала, что Германия оставляет за собой право на новые ответные действия в отношении России, однако подчеркнула, что эти меры будут зависеть от хода суда по делу об убийстве. Накануне в МИД Германии в связи с этим делом был вызван российский посол.
В Цхинвали доставили 100 тонн муки от Рамзана Кадырова
100 тонн муки в качестве гуманитарной помощи от главы Чечни Рамзана Кадырова доставлены в Южную Осетию, сообщили агентству «Рес» в администрации президента самопровозглашенной республики.
По словам первого заместителя руководителя администрации югоосетинского президента Алана Джуссоева, гуманитарная помощь принята в пятницу на склады Минобороны и комбината хлебобулочных изделий.
«Мы выражаем огромную благодарность руководителю Чечни. Гуманитарная помощь будет распределена среди малоимущих семей республики», – отметил он.
Джуссоев также подчеркнул, что ранее в Цхинвали поступила помощь от диаспор, главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова (50 тонн сахара) и других меценатов.
Первый этап раздачи гумпомощи, по его словам, уже завершился, в ближайшее время ожидается второй этап для граждан, которые состоят на учете в Минздравсоцразвития, а также обратившимся по «горячей линии» министерства за помощью.
В Абхазии обсудили вопрос строительства новой тюрьмы
В министерстве экономики самопровозглашенной республики Абхазия сегодня прошло совещание по вопросам строительства в Гульрипшском районе нового пенитенциарного учреждения. В нем приняли участие министр экономики Кристина Озган, глава МВД Дмитрий Дбар и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.
«На уровне правительства Абхазии все решения по данному вопросу приняты. В настоящее время готовится государственный акт на право пользования землей», – отметила Озган.
В пресс-службе Минэкономики сообщили, что принято решение провести необходимые процессы по завершению оформления земельного участка и выработке предложений для определения потенциального подрядчика по выполнению проектно-изыскательских работ.
«На данном этапе необходимо акцентировать внимание на эффективной подготовке технического задания на проектирование», - заявила Озган.
Цитата Гитлера из статьи Путина, по всей видимости, фейковая
На это обратил внимание историк Игорь Петров
В опубликованной накануне статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне использована цитата, авторство которой приписывается фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Источники этой цитаты, однако, крайне сомнительны, что позволяет предположить, что Гитлер этих слов не говорил. На это, как пишет Радио Свобода, обратил внимание исследователь архивных документов нацистской Германии Игорь Петров.
"Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола»" - сказано в статье Путина. Как пишет в фейсбуке Петров, эта цитата получила широкое распространение в советской литературе о войне. В качестве её первоисточника указывалась книга Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера".
Однако, как отмечает Петров, в этой книге подобных слов Гитлера нет. "Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так: "И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития" - отмечает историк. При этом он обращает внимание на то, что сами "Застольные разговоры Гитлера" ряд специалистов считает позднейшей компиляцией, а не аутентичной записью слов фюрера.
"Отметим также пикантную деталь: президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов" - пишет Петров.
"Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник" - резюмирует он.
- В 2014 году Путин (прямо не называя "автора") цитировал фразу, приписываемую бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт: "несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России". В действительности Олбрайт никогда такого не говорила.
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Представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в колонке, посвящённой 75-летию победы во Второй мировой войне, опубликованной на сайте МИД России, упоминал так называемый "план главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения". Речь идёт о конспирологической теории. Впоследствии Чижов пояснил, что имел в виду не собственно "план Даллеса", а некие настроения в правящих кругах Запада в начале Холодной войны.
Издание Focus: Москва усиливает шпионаж за Германией
По информации немецкого издания Focus, российские спецслужбы разместили в Германии значительно больше шпионов и руководителей агентов, чем во времена холодной войны.
«Почти 200 штатных сотрудников разведки скрыто действуют в Германии для вербовки информантов из сферы политики, экономики, армии и СМИ», – сообщает издание со ссылкой на новые сведения Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления уголовной полиции.
В статье, перевод которой публикует Inopressa, говорится, что большинство российских разведчиков работают под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Бонне.
«Один из наиболее активных вербовщиков новых агентов официально отвечал за уход за российскими военными захоронениями», – пишет издание.
«По данным служб безопасности, российские спецслужбы значительно усилили политическую разведку в отношении Германии. С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на нее. Местные руководители агентов в московском посольстве в Берлине являются сотрудниками российской службы внешней разведки СВР, федеральной службы безопасности ФСБ, а также военной спецслужбы ГРУ», – говорится в публикации.
Focus указывает, что агенты ГРУ, вероятно, участвовали в операции по убийству бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в районе Моабит в Берлине.
«Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что обвиняемый в убийстве Вадим Красиков «получил помощь в выслеживании убитого Хангошвили - возможно, из российского посольства», – передает Focus.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ведомстве указали, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах.
Страны Балтии осудили попытки России «переписать историю»
Страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - выступили с протестом против искажения исторических фактов, связанных с так называемым пактом Молотова-Риббентропа, со стороны властей России.
В министерства иностранных дел всех трёх стран 18 июня были вызваны российские послы, которым был выражен демарш в связи с недавно внесённой в Госдуму России инициативой об отмене принятого в 1989 году постановения Съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта.
"Мы выражаем недовольство по поводу правовой инициативы, рассматриваемой в Государственной думе. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", – заявил в частности министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Подобным образом выступили и главы МИД Литвы и Латвии.
Договор о ненападении, заключённый между СССР и Германией в августе 1939 года, включал в себя секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе, согласно которым Латвия, Эстония и восточная часть Польши входили в сферу влияния СССР. Впоследствии к ним добавилась и Литва. Спустя несколько дней после заключения соглашения началась Вторая мировая война. Летом 1940 года Советский Союз ввёл в страны Балтии большие контингенты своих войск, добился смещения их правительств, а впоследствии включил их в состав СССР. Эти действия в современных Эстонии, Латвии и Литве считают аннексией и оккупацией, а СССР в них обвиняют в развязывании войны наряду с Германией.
Советские войска были введены в страны Балтии 15-17 июня 1940 года, ровно 80 лет назад.
18 июня в американском издании National Interest была опубликована статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой тот фактически оправдал аннексию и оккупацию Эстонии, Литвы и Латвии. "Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени" - написал Путин. В своей статье он подверг критике также Польшу и страны Запада, фактически возложив на них часть ответственности за начало Второй мировой войны. Официальной реакции зарубежных стран на статью президента России пока не было.
- Комитет по международным делам Государственной думы 9 июня поддержал законопроект об отмене постановления с осуждением пакта Молотова-Риббентропа. Пока неясно, когда его рассмотрит пленарное заседание Думы.
- Постановление было принято в 1989 году, во время перестройки. Оно не осуждает сам договор о ненападении, осуждает факт подписания "секретного дополнительного протокола" и заключения секретных договорённостей с Германией. "Предпринятые в них разграничение «сфер интересов» СССР и Германии и другие действия находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран" - говорится в постановлении.
Оппозиция назвала единых кандидатов в мажоритарных округах Тбилиси
Грузинская оппозиция назвала единых кандидатов в 6 мажоритарных округах Тбилиси.
Кандидатом в Глдани будет Ника Мелиа («Национальной движение»), в Самгори – Леван Хабеишвили («Национальное движение»), в Надзаладеви – Шалва Нателашвили («Лейбористская партия»), в округе Мтацминда-Крцаниси – Шалва Шавгулидзе («Свободные демократы»), в Ваке – Элене Хоштария («Европейская Грузия»), в Исани – Георгий Вашадзе («Новая Грузия»).
Выдвинуть отдельных кандидатов в мажоритарных округах планирует партия «Лело» Мамуки Хазарадзе. В процессе выдвижения единых кандидатов не участвовал оппозиционный политик Алеко Элисашвили.
Парламентские выборы в Грузии должны пройти в октябре текущего года по новой системе. В случае утверждения поправок в Конституцию, 130 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 20 – по мажоритарным.
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