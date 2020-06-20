Мэрия Тбилиси помогла организовать протестную акцию у парламента

Муниципальные службы мэрии Тбилиси готовы помочь организатором сегодняшней протестной акции на проспекте Руставели во всех технических вопросах. Об этом журналистам сообщил глава муниципальной компании «Тбилсервис групп» Леван Джгаркава.

Митинг под лозунгом «Вместе против оккупации» состоится сегодня, 20 июня, в 19:00 перед зданием парламента Грузии. Акция организована гражданскими активистами по случаю годовщины событий 20 июня 2019 года.

Еще 10 июня движение «Сирцхвилия» («Стыдно») уведомило мэрию Тбилиси о своих планах. По словам Джгаркава, ранее он провел несколько встреч с организаторами митинга, где они согласовали конкретные детали. Он также проинформировал активистов обо всех мерах, установленных межправительственным координационным для защиты от коронавирусной инфекции.

«Участники сегодняшней акции обратились к мэрии Тбилиси по поводу проведения митинга. Столичные службы и, в частности, муниципальная инспекция готовы оказать помощь по всем техническим вопросам с точки зрения проведения мероприятия. У нас была встреча с организаторами, где было зафиксировано, что они хотят, чтобы проспект Руставели перекрыли с 16:00. После закрытия дороги, мы им помогли во всех вопросах, по которым им потребовалась помощь», - сообщил Джгаркава.

Организаторы неоднократно отмечали, что максимально постараются следовать всем рекомендациям Минздрава при проведении митинга. Участникам они будут раздавать дезинфицирующие средства, защитные маски и перчатки. Сама акция будет длиться не более двух часов, и на нем выступят около 20 спикеров.