Годовщина «гавриловской ночи» с социальной дистанцией

Гражданские активисты начали подготовку к митингу, запланированному на 20 июня. Годовщину событий «гавриловской ночи» они отметят акцией протеста возле здания парламента, хотя на этот раз ее участникам придется прийти в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

Основные требования участников «гавриловской ночи» даже год спустя остаются неизменными: освобождение политических заключенных и полный переход на пропорциональную избирательную систему. Год назад у митингующих было еще одно категоричное требование, однако сегодня оно изменилось, говорит гражданский активист Гига Макарашвили:

«Тогда еще было конкретное требование – отставка Георгия Гахария (тогда еще министра внутренних дел), одного из виновников кровавых событий, развивавшихся 20-21 июня. Но после того как его повысили и он стал премьер-министром, наша цель – не только Гахария. Мы считаем, что ответственность за произошедшее ложится на всю «Грузинскую мечту» полностью. Соответственно, размениваться на одного Гахария мы больше не собираемся, вся правящая партия должна уйти путем выборов».

Митинг планируется провести в непривычной для активистов обстановке. Организаторы предупреждают желающих принять участие в мероприятии – ношение медицинских масок обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Впрочем, это не помеха для масштабного митинга, как и ремонтные работы на территории, прилегающей к парламенту, говорит Макарашвили:

«Приходится вносить изменения с учетом пандемии, соответственно, акция состоится в непривычном для нас виде. Мы должны отметить места, где будут стоять люди, пришедшие на митинг. Нам также придется занять проезжую часть – дорогу, а не территорию непосредственно перед зданием парламента, там ведь уже полгода ведутся ремонтные работы, хотя городские власти обещали завершить их четыре месяца назад. Это делается абсолютно осознанно, столько времени на ремонтные работы городским властям обычно не требуется. Каладзе специально перекрыл забором «главное место для протестующих». Зато теперь, чтобы перекрыть площадь Руставели, нам не потребуется 5000 человек, даже 500 свободно сделают это. Из-за чего, я думаю, Каладзе получит замечание».

Анонсировать акцию организаторы планируют сегодня вечером посредством социальных сетей. В сообщении будет и список требований. Кроме уже перечисленных условий остается неизменным наказание полицейских, превысивших свои полномочия в ночь на 21-е июня. К этому требованию присоединяется и часть третьего сектора. В преддверии годовщины «гавриловской ночи» представители Ассоциации молодых юристов Грузии в очередной раз обратились к властям с соответствующим призывом. Председатель этого НПО Сулхан Саладзе сказал:

«Мы еще раз напоминаем обществу и соответствующим органам, что люди, пострадавшие во время той акции, до сих пор не получили статус пострадавших. Это важно для того, чтобы у них был доступ к материалам дела, чтобы было известно, на каком этапе находится следствие, ведется ли вообще расследование произошедшего. Мы добились этого (присвоения статуса пострадавших) лишь в нескольких случаях, остаются десятки людей, ожидающих этого. Мне кажется, что это не происходит из-за того, что присвоение статуса пострадавших десяткам людей стало бы признанием системной проблемы, а не превышения полномочий лишь несколькими правоохранителями. 20 июня мы планируем напомнить нашим властям, что мы не забыли об этом и тема ответственности конкретных людей – важнейший вопрос».

Митинг начнется 20 июня в 19.00 по тбилисскому времени. Это однодневная акция, отмечают ее организаторы, однако если после этого власти никак не отреагируют на их требования, до предстоящих выборов будут запланированы более масштабные акции.