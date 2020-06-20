Политика или суды – Зурабишвили призвала Долидзе принять «достойное решение»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе «принять своевременное и достойное решение» по поводу ухода с занимаемой должности.

Долидзе, занимающая пост члена Высшего совета юстиции по квоте президента Грузии с 2018 года, в мае основала общественную организацию, а на этой неделе заявила о создании политической платформы с несколькими единомышленниками. Сразу после этого в Высшем совете юстиции поднялся вопрос о прекращении ее полномочий. С аналогичным призывом выступили неправительственные организации.

«Президент Грузии считает, что лицо, которое занимает такую значительную и ответственную должность, должно само знать предусмотренные законом критерии, понимать и осознавать, где проходит граница между политической деятельностью и его должностными обязанностями. Президент ожидает, что Анна Долидзе примет своевременное и достойное решение», - говорится в заявлении Зурабишвили.

Президент добавила, что с правовой точки зрения она не может отозвать Долидзе из Совета. «Президент Грузии – гарант защиты конституции. Он обязан действовать только в соответствии с определенными в конституции полномочиями, которые не предусматривают освобождения члена Высшего совета юстиции», - говорится в заявлении.

Сама Долидзе дала понять, что не собирается уходить с занимаемой должности, сообщает агентство «Новости-Грузия». Она считает, что президент придерживается повестки, которую заранее определила правящая партия «Грузинская мечта».