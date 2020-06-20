Георгий Маргвелашвили не намерен баллотироваться на выборах в качестве мажоритарного кандидата

«Ответ властей на протестную акцию 20-21 июня 2019 года был неадекватным и продемонстрировал, что правительство «Грузинской мечты» склонно к насилию и является авторитарным», - заявил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на протестной акции в годовщину «гавриловской ночи».

Экс-президент напомнил, что началу разгона прошлогодней акции предшествовали столкновения демонстрантов с полицией. Одновременно он подчеркнул, что у штурма «парламента не было смысла, и сделать это было невозможно».

«У властей всегда есть право на применение силы, но только в тех рамках, которые зовутся ответом адекватного типа на то или иное действие – это прерогатива властей. Ответ был абсолютно неадекватным. Был ответ, который не удовлетворяет никакие демократические стандарты. Во-вторых, он ясно продемонстрировал, что власти склонны к насилию. Правительство, склонное к насилию, является авторитарным, оно не демократично», - заявил Маргвелашвили.

По мнению политика, после 20 июня 2019 года «политическое поле» в Грузии радикально изменилось, а в течение минувшего года граждане еще несколько раз убедились в том, что правительство «Грузинской мечты» встало на путь авторитаризма.

«Правительство, которое стреляет в граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, недемократично. Власть, которая водометами оттесняет граждан, собравшихся под патриотическими лозунгами, не является демократичной. Власти, которые допустили в своей стране политзаключенных, являются авторитарными. Правительство, которое дало обещание собственному народу и международным партнерам и обмануло, является международным мошенником. Такое правительство не устраивает нашу нацию и общество», - заявил он.