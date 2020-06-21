В Грузии выявлены 8 случаев коронавируса, три пациента выздоровели

Государственным гимном Грузии завершилась в центре Тбилиси акция, приуроченная к годовщине событий 20-21 июня 2019 года. Вместе с сотнями людей, собравшихся на проспекте Руставели, гимн исполнила известная грузинская исполнительница Тамара Чохонелидзе.

Митинг под слоганом «Вместе против оккупации» организовало гражданское движение «Сирцхвилия» («Стыдно»). Акция собрала около двух тысяч человек. Со сцены к собравшимся обратились до 20 спикеров – член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили, 19-летняя Мако Гомури, потерявшая левый глаз из-за попадания резиновой пули во время разгона, экс-президент Георгий Маргвелашвили, лидеры нескольких оппозиционных партий, а также активисты гражданских движений и представители НПО, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Главный посыл протестующих: «20 июня не забыто». «Сколько бы лет ни прошло, в нашей истории, в наших сердцах, в нашей памяти всегда останется 20 июня. Мы никогда не забудем, всегда будем помнить и будем требовать ответа за то, что произошло 20 июня. 20 июня – это день боли, потому что сегодня здесь есть люди, которые пострадали, которые пострадали от того насилия. Я не люблю называть имен, но сегодня я не могу ни вспомнить Кобу Летодиани, который потерял зрение на один глаз во время Абхазской войны, а второй глаз – здесь. Эта боль не забыта и не может быть стерта», - сказала на митинге депутат парламента Грузии, лидер партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

На акции много говорили о будущих парламентских выборах, реформе избирательной системы, нарушениях прав человека, борьбе за независимую систему правосудия, свободе слова и СМИ.

Следует отметить, что сегодня о событиях 20 июня вспоминали не только в Тбилиси. Протестные акции также прошли в Батуми и Кутаиси.

Акция на проспекте Руставели была хорошо организована и проходила при соблюдении всех правил профилактики коронавирусной инфекции. На расстоянии 2-х метров у здания парламента Грузии расклеили стикеры. Всем желающим на митинге раздавали медицинские маски и перчатки. По решению организаторов, митинг был ограничен по времени – он продлился всего два часа. После окончания акции, активисты повесили у парламента большой баннер с надписью «0% нашего будущего оккупировано Россией».