В Оклахоме прошел крупный митинг Трампа - первый после карантина

В Талсе, штат Оклахома, накануне вечером, 20 июня, тысячи горожан собрались на предвыборный митинг президента США Дональда Трампа.

Это первое массовое предвыборное мероприятие с участием президента после того, как в середине марта в США были объявлены общенациональные ограничительные меры в связи эпидемией коронавируса.

В своем выступлении, которое продолжалось около полутора часов, президент подверг резкой критике своего оппонента на выборах - демократа Джо Байдена, а также прессу и «радикальных левых». Говоря о недавних беспорядках в американских городах в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп заявил о себе как о президенте «закона и порядка» и осудил снос участниками демонстраций памятников и сожжение американских флагов.

На митинг через интернет зарегистрировались около миллиона пользователей, однако реальная явка оказалась ниже, чем ожидала кампания Трампа - на арене в Талсе, где выступал президент, осталось множество пустых мест, а митинг перед зданием арены пришлось отменить. Кампания Трампа обвинила в невысокой явке «кампанию запугивания» со стороны его оппонентов.

Свою роль, как пишет пресса, сыграли и опасения в связи с коронавирусной инфекцией. В последнее время в штате Оклахома регистрируется рост числа зараженных коронавирусом, и это также вызывает волну критики в адрес президента. Департамент здравоохранения штата предупредил, что участникам митинга в Талсе грозит повышенный риск инфицирования. А перед митингом стало известно, что вирус был выявлен у шести сотрудников штаба Трампа.

Несмотря на все это, митинг стал крупнейшим в рамках нынешней предвыборной кампании, начиная с марта, когда проведение публичных мероприятий было приостановлено из-за коронавируса.

«Голос Америки» обратил внимание на предупреждение, с которым обратился Трамп в пятницу к «протестующим, анархистам, агитаторам или негодяям», которые якобы направляются в Талсу, чтобы помешать его предвыборному митингу. Трамп сказал, что этих людей ожидает отпор. Критики Трампа назвали такое высказывание попыткой спровоцировать конфликт. В конце концов столкновений в Талсе зафиксировано не было.

Дональд Трамп, по опросам, отстает от Джо Байдена, соперника от Демократической партии - таковы результаты нескольких опросов общественного мнения в последние дни.