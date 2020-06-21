Число случаев коронавируса в Армении превысило 20 тысяч, за сутки скончались 18 человек

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 560, в общем составив 20 268.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 148 и сейчас составляет 9 852.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 18 человек: 11 мужчин и 7 женщин. Самому молодому из умерших пациентов было 48 лет, самому старому - 87. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 350.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 114 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один за последние сутки).

Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 802, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 95 754.