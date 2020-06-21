Гамкрелидзе рассказал об источниках инфицирования новых пациентов с COVID-19

Из восьми случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, шесть являются завозными, а два – это контакты инфицированных пациентов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, клиническое состояние новых пациентов удовлетворительное. Также известно, что среди больных есть несовершеннолетний.

Глава NCDC добавил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Тем не менее, Гамкрелидзе призывает население сохранять бдительность и максимально следовать всем рекомендациям.

«Мы снова призываем граждан следовать рекомендациям сферы здравоохранения – правилам личной и общественной гигиены, носить маски, избегать больших собраний, соблюдать дистанцию. Тот факт, что у нас ежедневно единичные случаи, не дает нам повода успокоиться», - сказал Гамкрелидзе.

С 26 февраля по 21 июня в Грузии лабораторно подтверждены 906 случаев инфицирования коронавирусом. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 137 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 755. В карантине остаются 2 710 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 269.