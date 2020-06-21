Арчил Талаквадзе: Дата выборов 31 октября остается в силе

«Дата парламентских выборов 31 октября остается в силе, и мы максимально обеспечим возможности для предвыборной агитации», - заявил сегодня, 21 июня, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Сегодня в парламенте Грузии проходит рассмотрение конституционных изменений по избирательной системе. Как пояснил Талаквадзе, предыдущая версия Конституции позволяла правительству маневрировать с датами выборов, но сегодня это невозможно. Соответственно, по словам Талаквадзе, выборы пройдут 31 октября.

«Разумеется, мы обеспечим проведение демократических, свободных и прозрачных выборов. Повторяю: это возможность укрепить демократию в Грузии, и мы докажем нашим гражданам, нашим партнерам, что Грузия продолжает укреплять демократию и демократическое развитие. Я вновь призываю всех, еще раз обращаюсь ко всем с призывом поддержать конституционные изменения, связанные с изменением избирательной системы. Этим мы получим систему, максимально приближенную к пропорциональной, которая поможет нам сформировать стабильную политическую систему», - сказал Арчил Талаквадзе.

Что касается вопроса о возможных досрочных выборах, то, по разъяснению Талаквадзе, согласно проекту поправок, если досрочные выборы состоятся в период с 2020 по 2024 год, они будут проведены по той же системе, по которой «мы собираемся прийти к соглашению сегодня», передает Общественный вещатель.