В Москве впервые с апреля менее 1000 инфицированных коронавирусом за день

В России за последние сутки выявили 7 728 инфицированных коронавирусной инфекцией – чуть меньше, чем за предыдущий день. Таковы официальные данные оперативного штаба. Умерли за сутки 109 человек, выздоровевшими признаны чуть более 5 тысяч. Число «активных случаев» – тех, кто сейчас проходит лечение, – таким образом, выросло после нескольких дней снижения. Это, впрочем, характерно для выходных дней, в которые реже осуществляется выписка пациентов.

Впервые с апреля в Москве за сутки выявлено менее тысячи инфицированных коронавирусом – 968. На пике эпидемии около половины всех зараженных в России выявлялось в Москве, сейчас этот показатель упал до 15 процентов, а в абсолютных цифрах более чем в 5 раз. В других регионах России, соответственно, число новых выявленных случаев снижается незначительно или даже растет.

Карантинные меры в России начали ослаблять 11 мая – как раз в этот день было выявлено больше всего новых случаев заражения. В Москве так называемую самоизоляцию отменили 9 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дальнейшее снятие ограничений – к концу месяца должны заработать внутренние помещения ресторанов, фитнес-центры и бассейны.

Режим самоизоляции, действовавший в Москве с конца марта, был отменен с 9 июня. Тогда же разрешили открыться парикмахерским, салонам красоты, фотоателье, ветеринарным клиникам. С 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что ситуация в городе «значительно улучшается». При этом СМИ писали, что ограничения в Москве начали снимать раньше времени по настоянию Кремля – перед голосованием о поправках к Конституции, которое начнется 25 июня.