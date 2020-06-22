В Сербии на выборах побеждает партия президента Вучича

Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия президента Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.

Первые, предварительные результаты объявил Центр за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие дни при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат ещё на четыре года.

На втором месте - Социалистическая партия, у неё 10,6 процента голосов. На третьем месте - Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).

Александар Вучич уже объявил о победе Сербской прогрессивной партии. "Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, свыше 2 миллионов голосов из 3,3 миллионов пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали!" - приводит его словам телеканал "Евроньюс".

В мае этого года базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House заявила, что более не считает Сербию демократической страной после нескольких лет попрания Вучичем демократии, злоупотребления властью и применения вождистских приёмов правления.



Александр Вучич получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Сербия не признаёт.