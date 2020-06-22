Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям

Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который показал в воскресенье телеканал «Россия-1».

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», – сказал Песков.

Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа».

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».

Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году «было демократическим выбором населения полуострова». «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения», – добавил глава России.