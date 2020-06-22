Члены семьи Зелимхана Хангошвили просят предоставить им защиту

Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, попросили предоставить им защиту. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в распоряжение DW от адвокатов семьи Хангошвили в понедельник, 22 июня.

Наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей

«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции», - говорится в заявлении.

«К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», - отмечает семья Хангошвили.

Родня убитого выражает радость в связи с тем, что «после тщательного расследования» Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения.

«Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей», - говорится далее в заявлении.