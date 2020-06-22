Мать жительницы Чечни после эксгумации тела дочери: «На ней был шрам»

В Чечне в Гудермесе вечером 12 июня была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано. По результатам вскрытия судебно-медицинская экспертиза должна установить, была ли ее смерть насильственной.

Родственники Мадины настаивают, что ее убил супруг в результате конфликта с участием свекрови. По словам Умаевых, свекровь и муж обвинили девушку в растрате средств из пособия на ребенка, в ответ мужчина пустил в ход кулаки и подручные средства и до смерти забил жену.

Эту версию Хамидовы, семья мужа, отвергают. По их словам, у девушки случился эпилептический припадок, а ее смерть стала несчастным случаем.

Следствие воздерживается от комментариев до завершения экспертизы.

"Сплетнями" называет сообщения об убийстве Мадины член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. На своей странице в Instagram она обвинила сторонников версии про убийство в доведении до обморочного состояния матери Мадины, Хутмат Давлетмирзаевой.

"Убитая горем мать Мадины - Хутмат Давлетмирзаева третий день находилась на похоронах не в самом лучшем состоянии. И вдруг ей сообщают по телефону, что её дочь умерла насильственной смертью. Она не сразу поняла смысл этих слов. Но сообщения пошли одно за другим, от родственников, знакомых и даже незнакомых «доброжелателей». За небольшой промежуток времени эти сообщения довели бедную женщину до обморочного состояния. И она озвучила свое желание эксгумировать дочь. Это её сообщение вызвало бурю негодования со стороны родственников мужа усопшей. А дальнейшее их поведение и разговоры, и сплетни со всех сторон чуть не убили бедную женщину", - заявила Саратова.

При этом она выложила видео, где Давлетмирзаева говорит с корреспондентом ЧГТРК "Грозный". Там женщина рассказывает, что получила сообщения об убийстве дочери, будучи в доме свекрови. Вскоре приехали люди в форме с какими-то бумагами, подтверждающими, что зять был на работе во время трагедии. Мать убитой не стала смотреть и покинула дом свекрови. А позже она получила от знакомых сообщения, что синяки на лице дочери замазали пудрой, поэтому она не заметила ничего странного в ночь похорон.

"На эксгумации я присутствовала, - поясняет Давлетмирзаева, - тело дочери видела в морге. На ней был шрам или рана и кровь из этой раны".

Мать высказывает уверенность в том, что Мадину убили. Никакой эпилепсии, астмы, аллергии или ран на теле у ее дочери никогда не было, подтверждает женщина.

В сети между тем распространяются сообщения, что Умаеву могли похоронить еще живой. Соответствующие голосовые сообщения родственников Мадины опубликовал, в частности, телеграм-канал 1ADAT.

Юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев считает, что такая вероятность есть: "Я предполагал, что ее могли похоронить живой. Такие случаи происходят, когда хоронят человека без медицинского осмотра, чего в данном случае не было. Был всего лишь визуальный осмотр фельдшера, который не является врачом".

По словам источника "Кавказ.Реалии", близкого к следствию, домыслы о захоронении вживую могла породить картина, увиденная на эксгумации: большое количество крови на саване может указывать на прижизненное кровотечение.

"Результаты вскрытия скажут нескоро, там гистологию надо делать, исследовать образцы тканей", - добавляет источник, пожелавший сохранить анонимность. Он же рассказал, что несколько дней назад объявился отец Умаевой, который не жил с семьей долгое время. Он претендует на то, чтобы захоронить тело Мадины самостоятельно. Как отец, он, согласно чеченским обычаям, имеет на это право.

Поддержку матери Мадины оказывает проект "Правовая инициатива". По его данным, процедуру вскрытия записывали на видео, однако матери не позволили его посмотреть.

Сиротами остались трое детей, две девочки и мальчик, рассказала Саратова. Девочек забрала Давлетмирзаева. Делом занимаются в том числе специалисты из других регионов России. Супруг Мадины Висхаджи Хамидов пока не находится в статусе подозреваемого.

КАВКАЗ.РЕАЛИИ