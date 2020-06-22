В Чечне появились предварительные результаты вскрытия тела Мадины Умаевой

Обнародованы предварительные результаты вскрытия тела 23-летней уроженки Гудермеса Мадины Умаевой, скончавшейся 12 июня и эксгумированной по решению следственного комитета и настоянию родственников. По данным экспертизы, видимых телесных повреждений обнаружено не было.

"В мэрии Гудермеса проходит собрание, куда приглашены родственники покойной со стороны матери, отца, а также семья ее мужа и эксперты для беседы", - сообщила "Кавказ.Реалии" член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Источник в Гудермесе рассказал, что на собрании ожидается приезд главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Пресс-секретарь Даудова не подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом "Кавказ.Реалии".

"Полные официальные данные вскрытия еще не озвучены, - необходимо провести гистологию, это занимает время", - сообщили в проекте "Правовая инициатива", который представляет интересы матери Умаевой.