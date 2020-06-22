«Надеюсь, в первую очередь инициаторы поправок подумали об избирателях»

Поправки в Конституцию Грузии об изменении избирательной системы к выборам 2020 года приняты в первом чтении. Мы поинтересовались, что знают об этом пользователи соцсети Facebook и считают ли это важным.

– Важны ли для вас изменения избирательной системы?

Мари: Я считаю изменения в избирательную систему очень важными. Самое главное, думаю, то, что партиям нужно будет преодолеть 1% барьер, а не 5%. Это даст возможность попасть в парламент маленьким, но амбициозным объединениям, которые могут принести много новых идей. Кстати, я поддерживаю одно из таких. Хорошо и то, что большинство будет избираться по партийным спискам, у нас будет только 30 мажоритариев. Важно, что у партии не будет права укомплектовать правительство, если она не преодолеет 40% барьер. Это важно и для меня, и всей Грузии, у нас будет более современная избирательная система и более демократичная.

Бачо: Я приветствую эти поправки. Признаюсь, точно не могу вспомнить, в чем они заключаться, но раньше мне все объяснили знакомые, и я сам немного об этом читал, помню, что согласился с необходимостью их принимать. В общем, речь идет о переходе на пропорциональную систему. Даже мало разбираясь в этой теме, могу сказать, что это необходимо хотя бы по тому, что действующая неэффективна. Чем больше разных партий будут представлены в парламенте, тем лучше, власти не смогут принимать угодные только им законы. А это может привести лишь к одному – лучшему будущему и развитию.

Марина: Мы приветствуем эти поправки, но ведь это не самое главное. Сейчас важно, чтобы сами выборы прошли справедливо и без попыток подкупа избирателей. А то в прошлое голосование людям раздавали огурцы, помидоры и картошку лишь бы те за них голосовали. Очень интересно, как на этих выборах они поведут себя. Я с большой надеждой жду осени, когда состоятся выборы, и если все пройдет хорошо, тогда и поймем, насколько важны были эти изменения. В общем, надежда есть.

Бека: Я мало что знаю об изменениях в избирательную систему страны. Впрочем, и так понятно, что это очень важная тема для любого государства. Надеюсь, что поправки будут справедливыми, что изменения не позволят правящей партии заполучить полностью всю власть, в то же время не хотелось бы, чтобы она переходила полностью в руки оппозиции. Надеюсь, что в первую очередь инициаторы изменений подумали об избирателях. Не хотелось бы, чтобы в условиях эпидемии коронавируса принимались бы несправедливые изменения и реформы.

Татьяна: Из-за этих поправок в стране столько всего происходило и акции, и столкновения. Думаю, принять их было очень важно. Для избирательной системы это хорошо, естественно она станет лучше. Парламент больше не будет монополизирован одной партией. Будут коалиции, будут депутаты от большего количества партий, в общем, больше мнений, а это значит, что не будет как раньше, когда все за всех решала лишь одна сила. Вообще – это требование, которое народ поставил властям еще в прошлом году 20 июня. Хорошо, что оппозиция и власти пришли хоть к какому-то соглашению.

Георгий: Это, конечно, не те изменения, которые пообещали нам власти после «Гавриловской ночи» в прошлом году. Но хорошо, что хоть на такой маленький шаг пошла правящая партия. Это дает надежду на то, что последующие изменения будут более конкретными, и мы получим настоящую пропорциональную систему.

Тамар: Исходя из того, что я абсолютно аполитичный человек, не буду утверждать, что в этой теме я разбираюсь очень хорошо. Но могу сказать с полной уверенностью – действующая система себя не оправдывает. Кроме того – это требование народа, а значит, оно должно быть выполнено. Думаю, изменения могут привести нас к чему-то лучшему.