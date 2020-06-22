Конституционная лихорадка

Парламент Грузии готовится в ускоренном порядке утвердить поправки в Конституцию и перейти к разработке нового избирательного кодекса. Впрочем, второе и третье чтения могут преподнести сюрпризы со стороны оппозиции. Гражданский сектор же указывает на большое количество вопросов, вызванных пандемией, которые необходимо успеть решить до дня голосования.

23 июня парламент Грузии рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию, предусматривающие изменение избирательной системы. Окончательно новую версию основного закона страны народные избранники утвердят на следующей неделе. С таким заявлением выступил председатель парламента Арчил Талаквадзе:

«Таким образом, парламент трижды рассмотрит и завершит обсуждение конституционных поправок в связи с избирательной системой. Параллельно инициируется пакет поправок в Избирательный кодекс, который основан в соответствии с рекомендациями ОБСЕ».

21 июня парламент Грузии поддержал в первом чтении конституционные поправки, согласно которым меняются правила распределения мандатов. Согласно документу, парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе: 120 членов парламента будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 – по мажоритарной системе. Выборы в пропорциональной части пройдут при однопроцентном избирательном пороге, а порог для избирательных блоков рассчитывается путем умножения числа входящих в блок партий на один процент.

Тем не менее, оппозиционная партия «Европейская Грузия», поддержавшая пакет изменений в первом чтении выставила ультиматум: если власти не освободят Георгия Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным, то во втором чтении рассчитывать на поддержку «Европейской Грузии» не стоит. А значит 20 голосов, принадлежащих «европейцам», могут оказаться решающими для законопроекта, за который должны проголосовать не менее 113 депутатов.

По словам одного из лидеров партии Давида Бакрадзе, участие «Европейской Грузии» в голосовании было обусловлено угрозой, что без поддержки оппозиции, процессы могли пойти по ноябрьскому сценарию (в ноябре 2019 года «Грузинская мечта» провалила поправки в Конституцию):

«Мы спасли пропорциональную систему, но не станем поддерживать этот законопроект во втором и третьем чтениях, если правительство не выполнит свое обязательство в рамках соглашения от 8 марта и не освободит Георгия Руруа».

Впрочем, в правящей партии вопрос считают решенным. «Грузинская мечта» переключилась на обсуждение избирательного процесса. Сегодня в парламенте прошло заседание специальной группы, на котором рассматривались различные варианты развития событий в связи с парламентскими выборами в условиях пандемии. Участвовавший в обсуждении директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе по его итогам заявил, что решение по вопросу проведения или не проведения выборов в установленный Конституцией срок, будут приниматься по ситуации:

«В некоторых странах на фоне пандемии выборы отменили, в некоторых отложили, а в некоторых провели. Например, вчера прошли выборы в Сербии, несколько дней назад – во Франции. Также напомню, что в ноябре пройдут выборы в США. Мы анализируем опыт мирового сообщества, на сегодняшнем заседании этот вопрос несколько раз поднимался. Сегодня ситуация у нас – одна из лучших в регионе. И если она сохранится, то мы и выборы сможем провести, и запустить учебный процесс, и еще много чего».

В правительстве заверяют: его основной задачей является обеспечение проведения честных и прозрачных выборов. По словам премьер-министра Георгия Гахария, после принятия конституционных поправок в третьем, окончательном чтении, в стране начнется избирательный процесс:

«Обязательства и ответственность правительства являются очень высокими, так как мы, как и всегда, намерены провести справедливые, прозрачные и демократичные выборы. Такие выборы, которые станут знаком качества для дальнейшей демократизации страны. Поэтому выборы и пандемия – отдельная тема. Это позволит нам получить необходимый опыт, так как выборы в период пандемии – глобальный вызов. Новое явление в нашей жизни. И мы сделаем все, чтобы наши институты были бы подготовлены к таким ситуациям в будущем».

Именно на эти моменты обращают внимание представители гражданского сектора. Также присутствовавший на сегодняшнем заседании председатель «Ассоциации молодых юристов» Сулхан Саладзе отметил наличие очень большого количества вопросов, которые необходимо решить в оставшееся до голосования время:

«Вместе с рекомендациями ОБСЕ, также должно быть инициировано обсуждение и других факторов. Например, примут или нет участие в голосовании те люди, которые, например, будут находиться в карантине. И если да, то как это будет организовано. Достаточно ли будет для этого лишь представителей ЦИК, или понадобится подключение медиков и т.д. Очень много вопросов пока открыто».

Так или иначе, с 22 июня в Грузии начался сбор подписей населения для регистрации партий. Согласно проекту конституционных поправок, политические организации, которые получат поддержку, по крайней мере, 5 тысяч граждан, будут иметь право участвовать в выборах. При этом от процедуры освобождаются политические платформы, которые отметились не менее, чем 15 тысячами сторонников в ходе предыдущих голосований. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 500 политических партий.