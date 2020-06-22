Кого мы выбираем?

Центральная избирательная комиссия взмахнула флажком. Для девяти кандидатов, претендующих на четыре места, освободившихся в парламенте после президентских выборов, стартовала избирательная кампания. Тут же социальные сети заполонили фотографии кандидатов с указанием округов, по которым они баллотируются. Все как положено – пиджаки и галстуки на фоне символов государственности. Что еще мы знаем о кандидатах? Дату и место рождения – ценнейшая информация для любителей гороскопов, но вряд ли она чем-то поможет рядовому избирателю.

Мы часто сетуем на то, что голосуем «закрытыми глазами», полагаясь на мнение соседей и родственные связи наших избранников, которым зачастую достаточно набрать несколько сотен голосов, чтобы потом выносить судьбоносные решения. По сути, большинство кандидатов делает ставку не на свои программы, а на численность родственников, проживающих на том или ином участке. Не удивительно, что они не сильно заморачиваются рассказами о своем понимании депутатской деятельности и не спешат что-либо обещать избирателям. Здесь можно много говорить о системе, о законе, который позволяет выдвигаться в парламент людям, никогда нигде не работавшим, с «погашенной или снятой судимостью», с весьма скудными знаниями и представлениями о законодательной работе, порой вообще без специального образования.

Нельзя сбрасывать со счетов и непонимание электоратом своей ответственности за судьбу страны. Мы сперва голосуем по родственному признаку, а потом возмущаемся, что народный избранник «ржет как сивый мерин», когда он и его коллеги проваливают антикоррупционный закон. Он и в парламент приходит раз в месяц – для получения зарплаты и бензина. Все остальное время стоянка для машин перед парламентом пустует (что, к слову, никак не сказывается на потреблении бензина депутатами).

На нынешнем заседании сессии парламента депутаты в очередной раз обсуждали закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Закон давно принят, но в него заложена статья, гарантирующая, что он не вступит в силу в обозримом будущем. Уж не знаю, кто из тех, кто представляет интересы избирателей во власти, догадался увязать вступление в силу этого закона с принятием другого закона – о Госслужбе. То есть закон о декларировании принят и не принят, так как вступить в силу он сможет, только после принятия закона о Госслужбе. Казалось бы, дело за малым – надо быстренько принять второй закон, который в нескольких вариантах давно пылится в парламенте. Осталось всего ничего – парочка заседаний парламентского комитета, заключение юристов и дружное голосование. И сразу два закона, которые минимизируют коррупцию в стране и не позволят главе государства, к примеру, назначить на должность министра просвещения человека, не имеющего соответствующего образования и опыта работы в системе образования, по принципу родственник-односельчанин-друг или папа вложился в президентскую кампанию.

Но вот это как раз и не устраивает многих депутатов, поэтому закону о Госслужбе не светит не то что принятие, но и простое обсуждение, а значит, не вступит в силу и закон о декларировании.

А теперь я хочу отдать должное изощренности того, кто предусмотрел еще и невозможность внесения изменений в закон, который не вступил в силу. Именно поэтому попытка депутата Астамура Логуа изменить пункт, предусматривающий вступление в силу закона о декларировании после принятия закона о Госслужбе, с треском провалилась. Так что не стоит недооценивать наших депутатов – когда они жизненно заинтересованы в чем-то, то они, если сами мозгами шевелить не могут, то всегда помнят, что к работе можно привлечь профессионалов. Жаль только, что эта памятка работает не на благо страны и народа, а на создание комфортных условий для родства-кумовства и коррупции.

Что касается сырого и недоработанного – это как раз и характеризует КПД депутатов, которые после принятия каждого закона обнаруживают его несостоятельность

Здесь я не могу не сказать о «зонтике», который использует часть депутатов, говоря о законе о декларировании – «закон сырой и недоработанной», потому что, оказывается, депутаты принимали его в спешке, под давлением активистов. Про спешку смешно – закон принимали черепашьими темпами. Четыре года в случае с законом о декларировании, и десятилетие – в случае с законом Госслужбе. Что касается сырого и недоработанного, то об этом лучше бы вообще молчали – это как раз и характеризует КПД депутатов, которые после принятия каждого закона обнаруживают его несостоятельность.

Не могу промолчать и об авторе проекта закона о декларировании. Вынес его на рассмотрение парламента нынешний президент Аслан Бжания в бытность депутатом парламента. В благодарность за этот героический труд его при каждом удобном случае упоминали и депутаты, и инициаторы принятия закона (группа общественных активистов). Получается, что президент представил парламенту не закон, а, как считают некоторые депутаты, филькину грамоту. То есть мы выбрали в президенты человека, который подсунул парламенту «правовой мусор»? Ничего себе компромат. Даже страшно представить, что нас ждет, если даже в качестве депутата нынешний глава государства не смог продумать всего один проект закона? А судя по советникам и помощникам, которых он набрал себе в команду, так их услуги если и пригодятся, то разве что для «убеждения» оппонентов. Так что все это алаверды парламенту и нынешнему президенту Аслану Бжания, а не к активистам, настоявшим на принятии закона.

Давно пора признать, что существующая система выборов в парламент принесла нам плачевные результаты в виде законодательного органа, в котором ответственность перед избирателями осознает лишь незначительная часть избранников. Большая часть, простите за просторечие, балласт, который только мешает работе тех, кто мог бы приносить пользу обществу, а не просто выполнять роль статистов, поддерживающих ту или иную политическую группу или чей-то коммерческий интерес.

Очевидно, что четыре кандидата, которые придут в парламент, не смогут кардинально переломить ситуацию. Но избиратели могли бы перестать быть соучастниками этого преступления и, отказавшись от участия в выборах, заставить парламент внести изменения в закон о выборах, хотя бы в части, касающейся подготовленности кандидатов к работе – образование, отсутствие «погашенной и снятой» судимости, профессиональный опыт (кстати, предложения общественности по этому поводу, также поступили в парламент в 2017 году). И, обратите внимание, сделать это можно без всяких штурмов и государственных переворотов – мирным путем.

За два месяца не сформировано даже правительство и в стране сплошное броуновское движение. И это наша ответственность

Сила – последний аргумент тупицы, как сказал Бисмарк. Я своими глазами вижу результат силовых аргументов, а тем, кто не видит, предлагаю обратить внимание на сегодняшнюю дату – два месяца со дня вступления в должность нового главы государства. За два месяца не сформировано даже правительство и в стране сплошное броуновское движение. И это наша ответственность – гораздо большая, чем ответственность любого президента или депутата, которых мы выбираем.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции