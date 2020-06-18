Грузинская оппозиция идет на решающую самоизоляцию

Обсуждение реформы выборного законодательства в парламенте начнется в воскресенье, 21 июня. Для их принятия необходимы голоса оппозиции. Однако она намерена бойкотировать процесс до тех пор, пока власть не согласится освободить Георгия Руруа. Об этом обязательстве власти напомнили и международные партнеры.

Согласно проекту конституционных изменений, который сегодня обсудили депутаты, парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 30 депутатов-мажоритариев.

Напомним, освобождение политзаключенных являлось одной из важнейших частей соглашения от 8 марта. Президент Саломе Зурабишвили 15 мая уже помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, но совладелец ТВ «Мтавари» Георгий Руруа остается в тюрьме. И это исключает консенсус власти и оппозиции, которая не намерена участвовать в голосовании, пока не будет освобожден Георгий Руруа.

«Власти не смогут снять с себя ответственность за арест Руруа. Поэтому наилучшее решение для Бидзины Иванишвили – освободить его и дать оппозиции возможность поддержать конституционные изменения», – заявила Саломе Самадашвили, член политсовета «Нацдвижения».

Освобождение Георгия Руруа сыграет ключевую роль в достижении соглашения, написал на своей странице в Twitter Дональд Туск, председатель Европейской народной партии.

«Европейская народная партия рассматривает соглашение от 8 марта как возможность ослабления поляризации. Мы призываем власти полностью выполнить соглашение от 8 марта и освободить Георгия Руруа», – написал Туск.

По словам посла ЕС в Грузии Карла Герцеля, все элементы соглашения, достигнутого между правительством и оппозицией, должны быть выполнены. На вопрос, является ли дело Георгия Руруа частью соглашения, посол дипломатично ответил, что сейчас главное – выполнить все элементы Меморандума о взаимопонимании.

На эти заявления отреагировал премьер-министр Георгий Гахария, который согласился, что соглашение от 8 марта должно быть выполнено.

«Конституционный процесс идет, и убежден, он будет доведен до логического конца, как и подобает нашей стране. Также очень важно, чтобы обсуждением конкретных правонарушений занимались грузинская правоохранительная система и грузинский суд, а не политики».

Более прямолинейно высказалась представитель парламентского большинства Софо Киладзе:

«То, что Дональд Туск написал в Твиттер, не означает того, что он не был введен в заблуждение. К сожалению, это является результатом лоббистской деятельности наших оппонентов, которые серьезно подрывают имидж Грузии на международной арене».

Однако времени остается все меньше. На завтра запланировано окончательное обсуждение поправок в ходе заседания юридического комитета парламента, после чего они поступят на рассмотрение пленарной сессии. Окончательное, третье голосование по поправкам намечено на 29 июня, и они будут приняты лишь в том случае, если будет голосовать оппозиция. Всего требуется 113 голосов.