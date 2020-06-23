Из Германии в Россию отправлен груз больше чем с 600 тоннами ядерных отходов, — сообщила экологическая организация “Экозащита”. 12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе производства топлива для АЭС, отправлены железной дорогой. Ещё несколько контейнеров — на грузовиках в Амстердам, откуда они будут доставлены морем в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

В России отходы должны будут быть доставлены на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области. Российские законы запрещают ввозить в страну ядерные отходы из-за границы для захоронения. При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.

Экологи из “Гринпис” утверждают, что вторичные отходы тем не менее остаются в России. С начала 2020 года, по оценке “Экозащиты”, в Россию доставили свыше трёх тысяч тонн ядерных отходов. Немецкая Urenco планирует увеличить объём поставок до 12 тысяч тонн к 2022 году.

Поставки урановых отходов из Германии возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. Кроме того, разрешение на использование портов в Нидерландах для поставки отходов в Россию получила французская Orano.

В Германии экоактивисты протестовали против вывоза отходов. “Гринпис” собрала больше 70 тысяч подписей под петицией о запрете на ввоз в Россию побочных продуктов обогащения урана.