Грузинская Фемида под сомнением

Полностью подконтрольные правящей партии суд, прокуратура, МВД и спецслужбы – так считает грузинское отделение международной правозащитной организации Transparency International, которое поделилось результатами рейтинга доверия граждан страны к правоохранительной системе.

Почти половина жителей Грузии считают, что судебная система страны находится под полным или частичным контролем «Грузинской мечты». Таковы результаты социологического исследования, проведенного грузинским отделением влиятельной международной правозащитной организации Transparency International. В опубликованном отчете, в частности, говорится:

«В предвзятость грузинских судов верят 40% респондентов, а вместе с теми, кто частично в это верит, таких людей уже 65%. Непредвзятым суд считают 19% опрошенных».

При этом 40% опрошенных считают, что суд находится под контролем «клана» – влиятельной группы судей, связанных с правящей партией, 13% процентов с этим согласны частично, а 16% – не согласны. По мнению примерно половины всех респондентов, суд, так или иначе, коррумпирован. Не верит в это только четверть опрошенных.

Коснулись исследователи и темы политзаключенных. На вопрос, распространены ли в Грузии аресты по политическим мотивам, только 14% ответили отрицательно. 24% сказали, что скорее не распространены, а 37% – напротив, сочли, что такие аресты скорее распространены. Уверенность в том, что эта проблема стоит остро, выразили 11% участников опроса. Как отмечает представитель Transparency International – Georgia Георгий Гвилава, население Грузии выразило недоверие всей правоохранительной системе страны:

«Главную проблему общество прекрасно понимает – это политизация как судебной системы, так и прокуратуры. Это наносит ущерб демократизации общества, и мы ежедневно наблюдаем это на практике. Большая часть общества считает, что прокуратура находится под полным контролем власти. Также немалая часть общества уверена, что в Грузии практикуется преследование по политическому признаку. Существуют политические дела. И об этом известно уже не только внутри страны, но и за ее пределами. И мы (Грузия) получили замечания от наших партнеров».

Так, согласно исследованию, 72% населения считает, что прокуратура служит интересам правящей партии. Из них 49% уверены в этом полностью, 23% – частично. Такой же результат – 72% – у МВД. С минимальным отрывом отстает Служба государственной безопасности – 71%.

Исследование прокомментировала оппозиция. По словам председателя фракции «Единого национального движения» в парламенте Грузии Романа Гоциридзе, цифры наглядно показывают отношение общества к деятельности «Грузинской мечты»:

«Абсолютное большинство наших граждан считают систему правосудия, правоохранительные органы служащими интересам власти. Это означает, что в стране не существует справедливого суда».

В правящей партии с такими цифрами категорически не согласны. Вице-спикер парламента Гия Вольский, комментируя результаты исследования, заявил, что любой государственный институт в Грузии, включая правоохранительные органы и прокуратуру, абсолютно свободен от какого-либо давления:

«Факт состоит в том, что во всех международных рейтингах наш суд входит в первую двадцатку и обходит по показателям суды многих западных стран. Когда мы говорим о рейтингах, стоит отметить, что как в отношении бизнеса, так и свободы слова, свободы медиа, свободы правосудия, Грузия среди лидеров. Именно поэтому Грузия входит в первую десятку стран по ведению бизнеса. Я бы посоветовал той же Transparency International – Georgia руководствоваться конкретными кейсами, вместо того чтобы проводить подобные опросы».

В опросе, проведенном с 27 февраля по 18 марта 2020 года по заказу Transparency International – Georgia приняли участие около двух тысяч человек по всей стране.