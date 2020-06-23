Карачаево-Черкесия: пандемию ставят на плато

С сегодняшнего дня Карачаево-Черкесия сняла ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Послабления совпали по времени с началом голосования за поправки к Конституции России. Эксперты сомневаются, что это совпадение.

«В КЧР открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта», – написал 22 июня на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

По времени первые послабления совпали с началом голосования за поправки к Конституции, которые начнутся 25 июня и продлятся до 1 июля. В республике мало кто сомневается, что эти два события связаны между собой. Тем более, что еще неделю назад, 16 июня, оперативный штаб КЧР по борьбе с распространением коронавируса, заявлял, что эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной и обсуждал меры по усилению системы здравоохранения и оказанию медицинской помощи населению.

Но уже через два дня ситуация вдруг резко улучшилась. Затем четыре дня подряд, до 22 июня, число выздоровевших превышало количество госпитализированных. Исходя из этого, сообщил на своей странице в Instagram Рашид Темрезов, принято решение ослабить введенные ранее ограничения.

Видимо, властям неловко тащить население к избирательным урнам, когда голосование сопряжено с такими рисками для здоровья. А вот если пандемия отступила, тогда совсем другое дело.

В этом смысле послабление режима самоизоляции своеобразное доказательство того, что эпидемиологическая ситуация улучшилась. Ну а потому, после голосования, она может снова ухудшиться. Пандемия – она такая.

По мнению местных врачей, которые работают с больными COVID-19, послабления иначе, чем абсурдными, не назовешь. Не нужно быть вирусологом или иметь особый аналитический склад ума, чтобы понять: если в начале пандемии количество выздоровевших превышает число заболевших, это значит, что режим самоизоляции приносит положительные результаты. Результаты не очень хорошие, если число заболевающих ежедневно велико, но все-таки при таком уровне ответственности населения местная медицина справляется.

По непонятной причине власти считают, что если заболевших стало меньше, чем выздоровевших, то можно снимать ограничения? Чтобы их снова стало больше?

Объективная статистика по коронавирусу недоступна. Власти выдают уж слишком оптимистичные цифры, местная оппозиция, такое впечатление, напротив, сгущает краски.

По оценкам медиков, правда где-то посередине. Приведем их способ подсчета. В госпиталь отправляют приблизительно 25% инфицированных, остальные переносят болезнь в нетяжелой форме и лечатся на дому. Сейчас в больницах республики около тысячи коек. Если предположить, что средний курс лечения 20 суток, то при 25% госпитализированных, получается 200 инфицированных ежедневно.

Это приблизительно среднее арифметическое от официальных данных в 80 заболевающих ежедневно и альтернативной статистики от оппозиции – в 300 инфицированных в сутки. Вот такая арифметика от врачей. Но даже при официальной статистке, послабления в режиме самоизоляции выглядят нелогично, если учесть, что их принимали, когда ежедневно в Карачаево-Черкесии заболевало по 10-15 человек.

Отдельная история про смерти. По официальной статистике, умерло десять жителей Карачаево-Черкесии. Эта цифра не выдерживает критики. Из нее получается, в республике с населением в 460 тысяч, большая часть умерших – это люди, которых я знал лично. По подсчетам оппозиции – только на 16 июня от COVID-19 скончалось 118 человек.

По впечатлению врачей, республика около недели находится на плато. В этом они согласны с Темрезовым. То есть количество заболевающих ежедневно не растет, и в госпиталях уже нет такого острого дефицита коек, как это было еще пару недель назад.

КЧР долгое время находилась в центре внимания российских СМИ, как регион, где власти оказались совершенно не готовы к пандемии, а эпидемиологическая ситуация оказалась одной из худших в России. Трудно судить, насколько это верно. Они оказались худшими, или им, в отличие от других, просто не удалось скрыть истинное положение вещей?

Например, в соседней Кабардино-Балкарии недавно произошла утечка из госпиталя. Один из врачей сообщил, что за двое суток – 18 и 19 июня – от коронавирусной инфекции скончались 10 человек. Информация мгновенно распространилась по соцсетям. Официальные данные за эти дни – 2 умерших. Сейчас сообщается, что у разоткровенничавшегося врача неприятности по работе.

Еще один эпизод, который смущает в истории про самую неподготовленную республику – это расследование, которое инициировал лично Александр Бастрыкин в ответ на жалобы жителей республики. Представьте, трудящиеся написали в Следственный комитет, мол, нам кажется, что власти от нас скрывают истинное положение вещей, чего-то не договаривают про пандемию. И товарищ Бастрыкин тут же снарядил целую следственную группу в КЧР.

Прослезиться можно… Сейчас в республике ходят разные версии по поводу того, кому Темрезов проиграл информационную войну, называют фамилии тех, кто бы мог инициировать расследование. Но все же главное в этой истории, что скандал был по делу. Как следствие, увеличили количество госпиталей, врачам общей практики и скорой помощи, наконец, выдали адекватные средства защиты. Медиков по-прежнему не хватает, но они уже стали реже заражаться. В помощь республике из Башкирии приехали двадцать врачей. Дефицит кадров они, конечно, не восполнили, зато отметили и поставили на вид Минздраву нарушения мер безопасности медперсонала, недостатки «красной зоны»

В общем, ситуация начала немного стабилизоваться, но теперь, убеждены врачи, послабления в режиме самоизоляции грозят второй волной пандемии. Если раньше они говорили, что республика вышла на плато, за которым, «надеемся, будет спад», то теперь опасаются, что это лишь передышка перед следующим подъемом.