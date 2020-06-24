Коронавирус выявили у студента, вернувшегося в Цхинвали из России

В Южной Осетии за минувшие сутки провели 62 теста на коронавирус, один из них показал положительный результат. Заражение подтвердилось у студента, вернувшегося из России, сообщила «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

По её словам, накануне выздоровел от коронавируса и выписан из больницы еще один человек. Всего заболевших за весь период 85, из них 52 выздоровели.

33 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвали - студенты и один человек из медперсонала. Под наблюдением находятся 113 человек.

Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период было проведено 2 312 тестов.

Накануне югоосетинское правительство приняло решение о продлении запрета на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.