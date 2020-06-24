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Владельцев сервиса TikTok наказали «за уход от ценностей социализма»
Власти Китая наказали владельцев сервиса TikTok - компанию ByteDance - за то, что их продукция "отходит от социалистических ценностей", "портит атмосферу в обществе" и демонстрирует "вульгарный контент". Об этом сообщает "Bloomberg".
В частности, администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua, который принадлежит ByteDance. Ограничения также были введены в отношении стриминговых площадок Huya и DouYu, инвестором которых является крупный китайский холдинг Tencent. Администрация киберпространства Китая обязала сервисы прекратить регистрацию новых пользователей и выпуск обновлений.
Ранее социальная сеть TikTok извинилась за удаление ролика о преследовании мусульман в Китае. В документе сказано, что ролик был удалён случайно из-за ошибки модератора. Он был восстановлен. До удаления ролик набрал больше двух миллионов просмотров. В нём 17-летняя блогер Фероза Азиз начинает разговор об удлинении ресниц, но продолжает его рассказом о ситуации с мусульманами в Китае, который она называет новым Холокостом.
TikTok - сервис для создания коротких видео. Приложением пользуются более миллиарда пользователей в 150 странах мира. В Китае сервис наиболее популярен, однако там он работает на отдельных серверах из-за цензурных ограничений.
Другие новости дня
ЕС может приостановить въезд для граждан США и России после открытия границ
Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан из США, Бразилии и России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на черновик постановления Еврокомиссии. Списки стран будут составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 - в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель, в среднем, составляет 16 случаев, в России — 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.
Источник агентства Reuters в европейских дипломатических кругах сообщил, что окончательных договорённостей об ограничениях на въезд в ЕС для жителей ряда государств пока нет. Однако предполагается, что при выработке критериев будут учтены факторы, влияющие на достоверность данных о коронавирусе в этих странах, включая возможности тестирования на COVID-19.
Из-за эпидемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнётся с 1 июля. До этой даты границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми.
С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов. Вместе с тем Брюссель также с 1 июля может открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.
Путин и зарубежные гости парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с зарубежными гостями парада Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
На парад Победы в Москву прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, а также президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии – Аслан Бжания и Анатолий Бибилов.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
- На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров.
Армения обошла США по числу случаев коронавируса на миллион населения
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 711, в общем составив 21717.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, число выздоровевших пациентов увеличилось на 683 и сейчас составляет 10797.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 386.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 130 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10404, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 100400.
По данным портала worldometers.info, Армения обошла США по числу случаев коронавируса на миллион населения и вышла на 11-е место в мире. По последним данным, в Армении 7329 случаев на миллион жителей. Для сравнения, в США число зараженных – 2 424 492, на миллион жителей - 7326 случаев.
Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус
Президент США Дональд Трамп вновь предложил переименовать коронавирус, — передаёт The Hill. Выступая на предвыборной встрече с консервативными студентами в Аризоне, президент заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для COVID-19.
В качестве примера он предложил назвать его “китайский грипп” или “Вирус Ухани”. Ещё одним вариантом он предложил “кунг-флю”, — обыгрывая американское название китайских боевых искусств “кунгфу” и английское название гриппа — флю. В этот момент участники встречи с Трампом начали бурно приветствовать его предложение.
Политические противники президента называют термин “кунг-флю” расистким, газета The Washington Post назвала его использующим расовые стереотипы.
Трамп не в первый раз обращает внимание на китайское происхождение коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Оклахоме.
Кроме того, он активно критикует Китай и Всемирную организацию здравоохранения за то, что вспышка вируса в Ухане превратилась в глобальную пандемию. Представитель Белого дома накануне избежала ответа на прямой вопрос, считает ли она термин расистским, но отметила, что президент пытается показать, что ответственным за эпидемию не удастся сделать вид, что они ни при чём, — передавал журнал Politico.
Президент Кыргызстана не пришел на парад в Москве из-за выявленного у членов делегации коронавируса
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Согласно алгоритму, президент Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», - сказали в пресс-службе.
Как уточняется, положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.
- В этом году в торжествах в честь Победы участвуют лидеры менее 10 государств. В списке, кроме президента Кыргызстана, всего 6 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В Москве также находятся президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
- Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады проходят в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались.
Коронавирус выявили у студента, вернувшегося в Цхинвали из России
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 62 теста на коронавирус, один из них показал положительный результат. Заражение подтвердилось у студента, вернувшегося из России, сообщила «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, накануне выздоровел от коронавируса и выписан из больницы еще один человек. Всего заболевших за весь период 85, из них 52 выздоровели.
33 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвали - студенты и один человек из медперсонала. Под наблюдением находятся 113 человек.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период было проведено 2 312 тестов.
Накануне югоосетинское правительство приняло решение о продлении запрета на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
В Москве на Красной площади прошёл парад Победы
В Москве прошёл парад Победы. В торжественном марше на Красной площади приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина. С традиционной даты (9 мая) нынешний парад перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Перед началом мероприятия по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Он поздравил военнослужащих с праздником. Затем собравшихся поздравил президент России Владимир Путин, после чего была объявлена минута молчания.
В своём выступлении президент заявил, о необходимости "отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне". "На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", — заявил Путин.
После выступления президента начался марш военнослужащих. В нём приняли участие историческая рота со штандартами фронтов, парадные расчёты 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Сербию, Индию и Китай, а также курсанты военных училищ и российские военнослужащие всех родов войск.
Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады проходят в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались.
В этом году в торжествах в честь Победы участвуют лидеры менее 10 государств. В списке всего 7 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров.
США и Великобританию – главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – на параде должны представлять послы.
- 15 лет назад, на парад в честь 60-летия Победы, на парад в Москву приехали, в частности, президенты США и Франции, председатель КНР и канцлер Германии.
- На параде в честь 70-летия Победы 5 лет назад лидеров западных стран уже не было, однако приехали генеральный секретарь ООН, руководители Китая и Индии, а также всех стран СНГ (кроме Украины).
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в ночные клубы и «прыгал по фонтанам»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как в период управления страной его навещали американские политики. В частности, он заявил, что ходил по ночным клубам с Дональдом Трампом, который тогда еще не был американским президентом.
«Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — вспомнил бывший грузинский лидер в передаче на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.
Посещать Грузию, по его словам, любили также Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Последний, как утверждает Саакашвили, был там десять раз.
Также, как рассказал Саакашвили, к нему приезжал Борис Березовский и просил организовать свадьбу. Однако девушка с нее сбежала, заявив, что ничего не будет делать без своих родителей с Поволжья.
- Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский утвердил его председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
Цхинвали осуждает Тбилиси за использование утилизированных покрышек: это экотерроризм
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь обвиняют Тбилиси в дестабилизации обстановки на де-факто границе. Югоосетинский КГБ указывает, что грузинская сторона завершает оборудование поста напротив села Синагури. В ведомстве усмотрели в действиях Тбилиси признаки экологического терроризма и нарушение европейских конвенций и директив.
«Для возведения по периметру всего сооружения вала грузинские полицейские использовали сотни закопанных в грунт утилизированных автопокрышек. Данные действия являются ничем иным как актом экологического терроризма, способного нанести существенный вред природе Южной Осетии и создать серьезные проблемы для местных жителей», – сказано в заявлении КГБ.
При захоронении шин, отмечают авторы заявления, выделяется высокотоксичная пыль, которая способствует развитию раковых заболеваний.
«В процессе разложения автопокрышек в земле, которое длится более ста лет, происходит загрязнение почвы, а также вымывание грунтовыми водами токсинов и канцерогенных веществ. Как правило, попавшие в землю ядохимикаты с водой поступают в жилые дома и наносят непоправимый вред местному населению», – говорится в заявлении.
- Ранее Цхинвали заподозрил Тбилиси в биотерроризме. Представители КГБ изучили в Знаурском районе образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых.
- Местные власти также обвинили грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы» и в «попытках осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».
- В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
Владимир Путин встретил Аслана Бжания в Кремлёвском дворце
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принимает участие в параде Победы в Москве.
Пресс-служба Бжания сообщила, что президент России Владимир Путин встретил абхазского лидера в Кремлёвском дворце.
«Аслан Бжания поздравил Владимира Путина от имени народа Абхазии и поблагодарил за приглашение», - сказано в сообщении.
На парад Победы в Москву также прибыли президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Ведущий иммунолог США: коронавирус пока не под контролем
Во вторник, выступая на слушаниях в Конгрессе, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил о том, что коронавирус "не исчезнет", и в некоторых частях страны наблюдается "тревожный всплеск" заражений.
По словам Энтони Фаучи, ближайшие две недели "будут критическими, когда определится наша способность ответить на скачок числа зараженных во Флориде, Техасе, Аризоне и других штатах".
В последние дни в семи штатах, в том числе, Калифорнии, Аризоне, Техасе регистрируются самые высокие ежедневные уровни выявленных заражений. Специалисты объясняют их отменой некоторых ограничений и возобновлением экономической активности, открытием ресторанов, баров и магазинов. Массовые протесты против расизма, проходящие во многих городах страны, также могли способствовать распространению вируса. Доктор Фаучи призывает американцев продолжать прибегать к мерам предосторожности: "План А: не появляйтесь в местах скопления народа. План Б: если вы появились, носите маску".
Энтони Фаучи не ожидает появления работоспособной вакцины от коронавируса ранее конца нынешнего года, он заявил о том, что он не допустит применения вакцины, чья безопасность не будет однозначно подтверждена. Причем не исключено, что для разных групп населения потребуются разные вакцины или разные варианты одного препарата. Например, люди старшего возраста могут нуждаться в более крупных дозах.
Американские специалисты ожидают, что зимой страна окажется в опасной ситуации, столкнувшись одновременно с сезонным гриппом и коронавирусом.
Захарова ответила Габуния цитатой Лаврова: «Вы больные, девочки»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания грузинского журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Для этого она использовала цитату Сергея Лаврова.
«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», – заявила Захарова.
В феврале текущего года глава МИД России Сергей Лавров не ответил на вопросы грузинских журналистов и назвал их «больными девочками».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
В Грузии за сутки выявили три новых случая коронавируса
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 914. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
Накануне сообщалось, что коронавирус выявили у жительницы села Караджала Телавского района. Она работает продавщицей на столичном рынке.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 771 - за сутки выздоровели трое пациентов. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 129.
2744 человека находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 258. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 32 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 84 подтверждённых случая коронавируса, из них 50 человек выздоровели.
Индия и Пакистан решили взаимно сократить штат своих посольств
Правительство Индии решило выдворить из страны половину персонала посольства Пакистана в Дели, объяснив, что высылаемые дипломаты якобы занимались шпионажем и поддерживали контакты с "террористическими организациями". Индия также решила сократить штат своего посольства в Исламабаде в такой же пропорции, заявил 23 июня индийский МИД. Эти решения должны быть выполнены в семидневный срок, о чём поставлен в известность глава дипломатического представительства Пакистана в Индии.
В тот же день МИД Пакистана отверг аргументы индийской стороны как "безосновательные" и заявил, что пакистанские дипломаты в Дели "всегда действуют в рамках международного права и дипломатических норм". Индийский посол в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана, где ему было заявлено о предстоящем сокращении штата индийского посольства - в качестве ответной меры на основе "взаимности".
Отношения между двумя ядерными державами остаются напряжёнными и взаимные дипломатические демарши стали обычным делом, отмечает агентство Reuters. В последние недели каждая из двух стран обвинила другую в незаконном задержании дипломатов и неподобающем обращении с ними.
Госдепартамент США призвал Минск уважать гражданские права
Власти Беларуси испытывают всё возрастающее международное давление в связи с задержаниями, по крайней мере, 14 журналистов, трое из которых были обвинены за репортажи с протестных акций против правления Александра Лукашенко на минувшей неделе.
Десятки судебных заседаний, включая около 50-ти в Минске, состоялись 22 июня по делам об участии в протестной акции "цепь солидарности". Большинство задержанных были обвинены в участии в "несанкционированной манифестации" или "неподчинении полиции".
Некоторые из задержанных уже предстали перед судом - среди них журналисты, освещавшие гражданские акции 19 и 20 июня в поддержку независимых и оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси.
Медиакорпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода получила электронное письмо Государственного департамента США, в котором содержится призыв к правительству Беларуси уважать права человека, демократические нормы и выполнять обязательства, взятые на себя в качестве участника ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Эти обязательства включают в себя обеспечение свободных и справедливых выборов.
"Свободные и справедливые выборы - это нечто большее, чем события, происходящие собственно в день голосования. Мы призываем правительство Белоруссии обеспечить равные условия для всех, кто желает принять участие в выборах, включая регистрацию кандидатов, доступ к СМИ и другие аспекты кампании", говорится в письме Госдепартамента США, адресованном белорусским властям. "Уважение фундаментальных свобод, включая свободу мирных собраний, свободу слова и свободу ассоциаций, имеет решающее значение для укрепления взаимоотношений между США и Беларусью", говорится в письме Госдепартамента США".
Давление на СМИ в Беларусь совпадает с наступлением Лукашенко на лидеров оппозиции. Арестованы главные потенциальные кандидаты, и это, как считают наблюдатели, стало самым крупным вызовом Александру Лукашенко за весь период его правления.
Ассоциация журналистов и 40 средств массовой информации, действующих в Беларуси 23 июня выпустили совместное заявление с требованием прекратить "преследование журналистов". В заявлении содержится обвинение в адрес белорусских властей в применении насилия против работников СМИ.
Мать умершей в Чечне девушки извинилась перед Кадыровым за слова о домашнем насилии
Мать Мадины Умаевой Хутмат Давлетмирзаева извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что дочь погибла от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 23 июня.
В сюжете, посвященном обстоятельствам смерти 23-летней уроженки Гудермеса Мадины, было показано собрание в мэрии Гудермеса. На нем Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой. По его словам, результатов насильственной смерти не обнаружено.
Кадыров потребовал от матери рассказать ему о первоисточнике информации про насильственную смерть девушки.
"Мы узнаем, кто звонил, следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем", - сказал он.
Мать Умаевой сказала, что ей сообщили о криках в доме зятя в день смерти дочери, в связи с чем возникло подозрение в убийстве. Кроме того, ее дочь не имела хронических заболеваний, чтобы умереть от них, заявила мать.
Глава региона спросил прокурора, главу МВД по Чечне, а также имама поселка, который ранее организовал похороны Умаевой, о том, могла ли она быть убита преднамеренно, как об этом накануне заявила ее мать, Хутмат Давлетмирзаева.
Прокурор Чечни Абдул-Кадыров рассказал об эксгумации тела. По его словам, появление следов на саване, которое приняли за прижизненное кровотечение, объясняется разложением тела.
Глава Чечни распорядился забрать у Хутмат Давлетмирзаевой внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.
- 20 июня в Чечне провели эксгумацию тела 23-летней Мадины Умаевой. Процедура была проведена по решению следственного комитета и по настоянию родственников, которые настаивали на версии о насильственной смерти девушки и подозревали мужа Умаевой. Ее мать обратилась за юридической защитой в проект "Правовая инициатива".
- Умаева скончалась 12 июня в поселке Дружба в Гудермесе в доме своего мужа и в тот же вечер была похоронена. Сиротами остались трое малолетних детей.
В Азербайджане 508 новых случаев коронавируса, скончались 6 пациентов
За прошедшие сутки в Азербайджане зафиксированы 508 новых случаев коронавируса, скончались 6 пациентов, 335 человек излечились от вируса. Информацию об этом распространяет азербайджанское агентство «Тренд» со ссылкой на Оперативный штаб при кабмине республики.
По состоянию на 23 июня, всего в Азербайджане были выявлены 13 715 случаев коронавируса, скончались 167 пациентов.
Число излечившихся от коронавирусной инфекции составляет 7 503. В больницах особого режима проходят курс лечения 6 045 человек.
ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро избитым сотрудникам «Мемориала»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 28 тысяч евро компенсации сотрудникам правозащитного центра «Мемориал», избитым и задержанным в 2006 году в Ингушетии на митинге памяти журналистки Анны Политковской. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».
Суд постановил, что власти России нарушили в отношении задержанных их право на свободу и личную неприкосновенность, а также свободу собраний. По информации «Мемориала» в ЕСПЧ обратились Екатерина Сокирянская, Шамсуддин Тангиев, Зина Мукушева, Зоя Мурадова, Фатима Яндиева и Альберт Хантыгов. В 2006 году они работали в отделениях правозащитного центра в регионе.
В октябре 2006 года обратившиеся в ЕСПЧ правозащитники участвовали в акциях памяти убитой в том же году журналистки Анны Политковской. От участников митинга потребовали разойтись. Когда правозащитники попытались объяснить, что им не могут отказать провести пикет, потому что это незаконно, сотрудники милиции стали их избивать и задерживать.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 35 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Все 35 тестов показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из обсервации в столичном пансионате «Айтар» сегодня был выписан один гражданин. На данный момент в пансионате продолжают оставаться 6 медиков.
Из Гудаутского госпиталя в течение сегодняшнего вечера будут выписаны два курсанта, проходивших лечение в данном медучреждении.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Трамп едет в Аризону, чтобы добиться поддержки студентов-иммигрантов
В штате Аризона сегодня, 23 июня, проводятся предвыборные мероприятия Дональда Трампа, которые могут оказать существенное влияние на предстоящих президентских выборах. Ожидается, что президент выступит перед молодежью Аризоны и встретится с официальными лицами штата, сообщают американские СМИ. Поддержка избирателей Аризоны нужна Трампу для переизбрания, особенно если он ослабит свои позиции в одном из трех штатов Среднего Запада, поддержавших его в 2016 году.
В программу президентской поездки в Аризону во вторник входит инспекция строительства пограничной стены в Юме, городе на юго-западе Аризоны. По словам президента, там уже построен 200-мильный участок стены. Затем у Трампа запланировано предвыборное выступление в церкви в Финиксе, где ожидается более трех тысяч его сторонников, в основном участники организации «Студенты за Трампа».
Значительная часть молодых латиноамериканцев, на которых приходится 24 процента электората в Аризоне, проявляют высокую активность в ходе предвыборной кампании - они недовольны антииммигрантской риторикой Трампа, отмечает «Голос Америки». Демократы считают своего кандидата Джо Байдена наиболее перспективным кандидатом в Аризоне. В избирательном штабе кандидата от демократов на пост президента США верят, что латиноамериканцы и иммигранты - надежная часть демократического электората.
Визит президента проходит на фоне обострения обстановки в связи с пандемией коронавируса и антирасистскими протестами.
Абхазский политик Артур Анкваб оправдан и освобожден в зале суда
В самопровозглашенной республике Абхазия городской суд Сухуми принял решение оправдать политика Артура Анкваба, обвиняемого в в причастности к похищению предпринимателя Армена Григоряна. Он был освобожден в зале суда 23 июня, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".
По уточнению судьи Зарины Габеевой, рассматривающей дело, сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства суду для вынесения обвинительного приговора в отношении Артура Анкваба.
Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению предпринимателя Армена Григоряна. Следствие установило, что его похитили 24 ноября 2019 года в Сухуми и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчина был освобожден в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий МВД и Службы госбезопасности Абхазии в одном из сел Гудаутского района 1 декабря.
- Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты на выборах 2019 года. Тогда он занял предпоследнее, 8 место, результатом 1,6% голосов избирателей.
- Анкваб в мае 2018 года был задержан сотрудниками уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с отделом уголовного розыска Пицундского отдела внутренних дел и осужден на два года по статье 107 УК "причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта". 30 сентября 2018 года его освободили по амнистии, судимость сняли.
- До 2015 года Анкваб занимал должность начальника школы милиции. Также работал старшим преподавателем кафедры истории России и зарубежных стран в Абхазском государственном университете.
Югоосетинские власти не откроют де-факто границу с Россией до 31 июля
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия приняло новое постановление – запрет на пересечение де-факто границы с Россией продлён до 31 июля. Ранее ограничение действовало до 30 июня.
На заседании оперативного штаба было отмечено, что принятые меры обусловлены сложной ситуацией в регионах России.
«В Северной Осетии, да и во многих регионах России ситуация пока нестабильная, и в связи с недопущением проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии, предлагаю продлить закрытие границы», – отметила главный санитарный врач Марина Кочиева.
Принятые меры не распространяются на югоосетинских граждан, возвращающихся по специально разработанному графику, а также членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, российских военнослужащих, граждан, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, лиц, направляемых Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи, а также на водителей транспорта, привлеченного правительством к обеспечению продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и другими грузами.
Глава югоосетинского правительства Эрик Пухаев заявил, что все меры принимаются исключительно в целях сохранения здоровья граждан.
В Цхинвали также сообщили, что с 1 июля будут сняты некоторые ограничения – заработают детские сады, откроются летние лагеря.
- В Южной Осетии на сегодняшний день зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, из них 50 человек выздоровели и выписаны из медучреждения.
- В Северной Осетии число случаев заражения коронавирусом за сутки в увеличилось на 28 и возросло до 3854.
В Сухуми заявили, что перспектива равноправного диалога с Тбилиси отдаляется
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали принятие Советом по правам человека ООН резолюции об оккупированных территориях Грузии.
В Сухуми считают, что подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики и указывают, что резолюция «Сотрудничество с Грузией» почти полностью повторяет содержание предыдущих документов, которые принимаются Советом с 2017 года.
«В подобного рода документах, имеющих сугубо рекомендательный характер, декларируется поддержка территориальной целостности Грузии, выражается «серьезная озабоченность» ситуацией с правами человека в Абхазии и Южной Осетии, отмечаются «факты» дискриминации жителей приграничных регионов, осуждается т.н. «процесс бордеризации вдоль линии оккупации» и т.д.», – сказано в заявлении абхазского МИД.
Абхазская сторона указывает, что не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по комплексу вопросов, которые затрагиваются в резолюциях.
Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией
«Однако наши предложения продолжают упорно игнорировать. По всей видимости, руководство СПЧ и не нуждается в альтернативном взгляде на проблематику грузино-абхазских отношений. Гораздо важнее становится принять очередную резолюцию, полностью удовлетворяющую все претензии грузинской стороны. Вызывает возмущение и то, что Совет по правам человека нисколько не заботит систематическое нарушение прав граждан Республики Абхазия со стороны Грузии. Подобные факты, которые абхазская сторона публично озвучивает в ходе Женевских дискуссий, почему-то выпадают из поля зрения СПЧ. Такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации.
Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей – удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией», - говорится в заявлении.
- В Женеве, в рамках 43-й сессии, Совет по правам человека ООН принял резолюцию об оккупированных территориях Грузии под названием: «Сотрудничество с Грузией». Совет по правам человека еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В документе признаются усилия правительства Грузии в направлении укрепления в стране демократии, верховенства закона и прав человека.
- В резолюции Совет по правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с возобновлением в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия практики зафиксированных в отношении этнически грузинского населения разного рода дискриминации, нарушения права на жизнь, лишения свободы, незаконных задержаний и похищений, нарушений права собственности и права на здравоохранения, получения образования на родном языке и целенаправленного разрушения собственности вынужденно перемещенных лиц.
- Резолюция выражает серьезное беспокойство из-за продолжительного процесса возведения проволочных заграждений и других искусственных барьеров вдоль линии разделения и за ее пределами, и подчеркивает, что положение с правами человека в обоих регионах особенно ухудшилось с введением растущих ограничений права на свободу перемещения.
- В резолюции также говорится о тех негативных последствиях закрытия т.н. «переходов» для жителей Абхазии и Южной Осетии, что еще более усугубляет существующее там социальное и экономическое положение и изоляцию населения.
- В резолюции также высказано беспокойство по поводу того, что механизмы регионального и международного мониторинга не допускаются в на неподконтрольные центральным властям территории.
Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии. Положительный тест также у его жены.
«Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест», – отмечается в заявлении Джоковича.
Днем ранее стало известно, что на том же турнире коронавирусом заразились болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич, – сообщает Euronews.
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