Владельцев сервиса TikTok наказали «за уход от ценностей социализма»

Власти Китая наказали владельцев сервиса TikTok - компанию ByteDance - за то, что их продукция "отходит от социалистических ценностей", "портит атмосферу в обществе" и демонстрирует "вульгарный контент". Об этом сообщает "Bloomberg".

В частности, администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua, который принадлежит ByteDance. Ограничения также были введены в отношении стриминговых площадок Huya и DouYu, инвестором которых является крупный китайский холдинг Tencent. Администрация киберпространства Китая обязала сервисы прекратить регистрацию новых пользователей и выпуск обновлений.

Ранее социальная сеть TikTok извинилась за удаление ролика о преследовании мусульман в Китае. В документе сказано, что ролик был удалён случайно из-за ошибки модератора. Он был восстановлен. До удаления ролик набрал больше двух миллионов просмотров. В нём 17-летняя блогер Фероза Азиз начинает разговор об удлинении ресниц, но продолжает его рассказом о ситуации с мусульманами в Китае, который она называет новым Холокостом.

TikTok - сервис для создания коротких видео. Приложением пользуются более миллиарда пользователей в 150 странах мира. В Китае сервис наиболее популярен, однако там он работает на отдельных серверах из-за цензурных ограничений.