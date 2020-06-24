Проект Минздрава не вписался в «Грузинскую мечту»

Минздрав Грузии намерен усилить контроль за деятельностью медучреждений. Сегодня ведомство направило в парламент законопроект, предусматривающий для них административные санкции без решения суда. Против законопроекта выступили представители клиник и некоторые депутаты.

Министерство здравоохранения обвиняет медицинские учреждения в подделке документов и других злоупотреблениях. Заал Капанадзе, глава Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности, заявил несколько дней назад, что его ведомством обнаружены факты подделки некоторыми клиниками медицинской документации. Этим Минздрав объяснил необходимость изменений «Закона о здравоохранении». В случае принятия соответствующих поправок, суммы штрафов за административные нарушения будут увеличены в два и более раз, то же действие, совершенное повторно, повлечет за собой удвоение суммы штрафа.

«Учитывая судебную практику, санкции, предусмотренные нынешней версией закона, не соответствуют серьезности нарушений, выявленных в медицинских учреждениях», – говорится в пояснительной записке к документу.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, представляя документ на объединенном заседании нескольких комитетов парламента, пояснила, что поправки к закону позволят регулирующему органу изымать документацию из клиник без постановления суда.

«К сожалению, мы часто сталкивались со случаями, когда медицинское учреждение, в отношении которого было возбуждено дело, корректировало документы после получения уведомления суда. Ключевое изменение в законе состоит в том, что регулирующий орган будет иметь право осуществлять контроль над медицинскими учреждениями без решения суда, вплоть до приостановки медицинской деятельности клиник, вместо того, чтобы, как это бывало прежде, все ограничивалось символическими штрафными санкциями, что не позволяло предупреждать нарушения», – пояснила Габуния.

Руководители клиник и часть депутатского корпуса встретили документ в штыки. По словам депутата от правящей партии и совладельца аптечной и госпитальной сети PSP Кахи Окриашвили, законопроект превращает Минздрав в карательный орган:

«Заказчик и судья в одном лице – такую функцию желает возложить на себя Минздрав. Без судебного предписания министерство может опечатать клинику за любое нарушение, и как вы представляете ее деятельность после снятия санкций? Мы стоим перед большой несправедливостью – это мое мнение. За все это правящей партии придется заплатить высокую политическую цену на выборах, которые уже не за горами», – предостерег парламентарий.

Другой член «Грузинской мечты», парламентарий Реваз Арвеладзе предположил, что оштрафованные клиники будут перекладывать издержки на плечи пациентов.

На заседании комитета также присутствовали представители клиник, которые в весьма резких выражениях выразили свое отношение к законопроекту. По словам Арчила Чухрукидзе, руководителя Тбилисского кардиологического центра, документ не согласован с представителями отрасли, и поспешное его инициирование наводит на мысль о некомпетентности Минздрава:

«Эти поправки не были согласованы ни с одной ассоциацией или объединением отрасли. Наша просьба – сегодня не будем голосовать, сядем, обсудим его, в том числе с представителями бизнеса, сблизим позиции и лишь затем вынесем на голосование. Отрасль попросту рухнет, если мы примем документ в таком виде».

Общее неприятие поправок вынудило главу комитета по экономической политике Романа Какулия призвать замминистра к большей координации с отраслью, в которой трудоустроены десятки тысяч человек:

«Мы примем закон, а потом с каждого экрана медики будут твердить, что мы ущемляем их права и обрекаем отрасль на банкротство. Зачем ставить парламент в такое положение?»

На все это Тамар Габуния ответила, что в ведомстве не сочли необходимым согласовывать документ с заинтересованной стороной, так как защищают интересы пациентов. Несмотря на эти аргументы, голосование по поправкам было отложено до доработки проекта.