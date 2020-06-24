Эффект Габуния

Георгием Габуния может заинтересоваться российская Фемида. В Москве заговорили о возможности применения к грузинскому журналисту статьи российского законодательства «об оскорблении представителя власти». В самой Грузии СМИ проводят собственное расследование дела о готовившемся покушении на оскорбившего Владимира Путина журналиста, причем деталями неофициального расследования очень интересуются официальные следователи.

Журналистское расследование дела о готовившемся покушении на грузинского журналиста Георгия Габуния, который в июле прошлого года обратился с нецензурной тирадой в адрес президента России Владимира Путина, заинтересовало грузинских следователей. Нодар Меладзе, недавно ставший генеральным продюсером телеканала TV Pirveli и выпустивший 20 июня в эфир сюжет с деталями, неизвестными следствию, сегодня был вызван в Службу государственной безопасности – на опрос. Выйдя после этого к журналистам, Меладзе сообщил:

«Первая часть вопросов касалась того, когда я узнал о подготовке покушения на Георгия Габуния, поступила ли эта информация ко мне непосредственно от Георгия, не говорил ли он о том, что за ним велась слежка и не обсуждали ли мы эту тему. А также о том, когда именно я получил информацию о готовившемся преступлении».

При этом, по словам Меладзе, в СГБ также интересовались, было ли журналистское расследование проведено по собственной инициативе авторов, или это был чей-то заказ:

«Их также интересовало, были ли полученные нами документы, которые потом преобразовались в телевизионную графику, сохранены в своем первозданном виде. Какого рода документами мы располагаем, есть ли что-то еще, что только предстоит опубликовать?».

Журналист подчеркнул, что авторы сюжета сделали все, чтобы обезопасить свой источник информации и не собираются раскрывать его следователям. По словам Меладзе, это позволяет 50-я статья Уголовно-процессуального кодекса Грузии. Генеральный продюсер TV Pirveli пообещал в ближайшую субботу, 27 июня, выпустить в эфир вторую часть расследования.

К слову, Меладзе отметил, что журналистам удалось связаться с братом жителя Ингушетии Васамбека Бокова, которого задержали в ходе спецоперации 12 июня по подозрению в подготовке покушения на Габуния. И тот, якобы, сообщил, что, хотя все данные, включая год и место рождения указывают на его брата, тем не менее, после просмотра видеокадров задержания, у него есть большие сомнения, что речь идет именно о нем. Рост и телосложение лица, задержанного грузинскими правоохранителями, по утверждениям брата, не совпадают с физическими данными настоящего Васамбека Бокова. Это, утверждает Меладзе, дает основания предполагать, что под именем Бокова может скрываться совершенно другое лицо.

Сам Габуния на следующий день после выхода сюжета заявил, что не боится смерти, и в очередной раз обратился к российскому президенту, вновь использовав оскорбительные эпитеты. Реакция пришла из российского МИДа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила цитатой своего непосредственного начальника Сергея Лаврова в адрес грузинских журналисток, вызвавшей в свое время возмущение в Грузии:

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки».

Но в Государственной думе считают, что на оскорбления в адрес Путина нужно реагировать не словами, а делами. А конкретно – Габуния необходимо привлечь к уголовной ответственности. Причем, на территории Российской Федерации. Тем более что российское законодательство это позволяет. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью телеканалу «Царьград», в частности, заявил:

«Есть статья об оскорблении представителя власти. Ее надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность».

На самом деле, отмечают наблюдатели, все не так просто. Даже если в России возбудят уголовное дело в отношении Георгия Габуния, «запросить личность» будет сложнее. Грузия в данном случае будет руководствоваться не российским, а своим законодательством, которое не поощряет выдачу граждан страны другим государствам, тем более тем, с которыми нет дипломатических отношений. Правда, по линии МВД Грузия и Россия все же имеют отношения, и Тбилиси за последнее время несколько раз передавал Москве лиц, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Но речь в этих случаях шла о гражданах России, а не Грузии.

Тем не менее, Европейский Центр свободы прессы и СМИ (ECPMF) обратился к властям Грузии с призывом сделать все возможное для защиты Георгия Габуния. В своем Twitter организация опубликовала пост, в котором выразила обеспокоенность событиями последних дней:

«Мы решительно осуждаем попытку убийства журналиста Георгия Габуния в Грузии, предположительно по политическим мотивам. Призываем власти сделать все возможное для его защиты. Ни один журналист не должен подвергаться опасности из-за своей работы».

О том, что опасность есть, говорят многочисленные заголовки в российских СМИ, так или иначе обыгрывающие сюжет, при котором журналист проигнорировал призыв главы Чечни извиниться за свои слова в адрес Путина. Более того, назвав Рамзана Кадырова в своем новом обращении «песиком Путина», Габуния, как утверждает тот же телеканал «Царьград», одной фразой сделал свой выбор – «остаться врагом Кадырова». А ведь имя главы Чечни как раз фигурирует в неофициальной, журналистской версии расследования в графе «заказчик преступления».