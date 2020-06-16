Кто и зачем «заказал» грузинского журналиста Габуния

Грузию всколыхнула информация о задержании российского гражданина по подозрению в подготовке заказного убийства, как утверждают ТВ «Формула», журналиста Георгия Габуния. 7 июля прошлого года в телеэфире «Рустави 2» он обрушился с нецензурной бранью на президента РФ Владимира Путина. Тогда же лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Габуния.

Журналист Георгий Габуния не уверен, что опасность миновала и ему не придется заплатить жизнью за свою прошлогоднюю брань в адрес президента Путина. Журналист сообщил грузинским СМИ, что в течение дня с ним из соответствующих ведомств никто не связывался, позвонила лишь омбудсмен, предложила свою помощь. А Габуния ждет шагов от власти. Правда, он сомневается, что они будут действенными, не верит он и в налаживание грузино-российских отношений:

«Здесь ведь идет речь о слове. Кому-то не понравилось то, что я сказал, и они прислали мне киллера. Что ждет тогда тех людей, которые еще более действенно выразят свой протест?».

К примеру, продолжил Георгий Габуния, что ждет участников акции протеста 20 июня прошлого года, в «гавриловскую ночь»?

Неизвестно как долго бы СГБ Грузии хранила молчание, если бы не заявление ТВ «Формула» и гендиректора «Мтавари» Ники Гварамия. Согласно их информации, 12 июня в Тбилиси был задержан уроженец Ингушетии, 38-летний гражданин России Васамбек Бадриевич Боков, планировавший убийство журналиста. По словам Гварамия, если бы не украинская СГБ, грузинские спецслужбы и не обратили бы внимание на их обращение о подозрительной слежке за журналистом. И об информации о том, что Боков по указанию чеченского лидера Рамзана Кадырова намеревался убить журналиста Габуния.

А Кадыров еще в прошлом году пообещал Габуния отомстить за мат в адрес президента Путина.

После скандальных заявлений СГБ Грузии лишь подтвердила факт задержания гражданина РФ с инициалами «В.Б.». Его подозревают в подготовке заказного убийства, и обвиняют в использовании поддельных документов. В тексте СГБ не сказано, готовилось ли покушение, но есть призыв к СМИ «воздержаться от распространения любого вида подтвержденной или неподтвержденной информации, чтобы не мешать расследованию».

Такая трактовка оказалось неприемлемой оппозиции и правозащитных НПО. Хартия журналисткой этики, а также коалиция «За защиту СМИ» призвали СГБ обнародовать подробности и ответить на возникшие в обществе вопросы.

А их немало. Как получилось так, что задержанный Боков несколько месяцев свободно жил и перемещался в Грузии по поддельным документам и даже планировал в скором времени покинуть Грузию?

В «Нацдвижении» и «Европейской Грузии» последовали более жесткие оценки к СГБ. Лидер бывшей партии власти Григол Вашадзе констатировал:

«В условиях антигосударственной власти Грузия превратилась в поле действий российских спецслужб и террористов Путина».

Вашадзе напомнил, как в свое время из грузинской тюрьмы власти освободили чеченского полевого командира Ахмеда Чатаева, а потом не заметили его возвращения в Грузию. Тогда СГБ потребовалась спецоперация в Тбилиси, чтобы предотвратить планируемые Чатаевым теракты.

Оппоненты власти обратили внимание и на тот факт, что на этот раз представители исполнительной власти никак не отреагировали на информацию о подготовке покушения на журналиста Габуния. В отличие от скандального бранного обращения журналиста к Владимиру Путину. Тогда глава правительства, президент и другие официальные лица сразу же осудили поведение журналиста. А МИД Грузии даже обратился к международному сообществу с призывом осудить поведение журналиста Габуния. Свое возмущение выразило и грузинское общество, за что свои извинения, в бытность гендиректора «Рустави 2», принес Ника Гварамия.

В отличие от представителей правительства, своим мнением охотно делились депутаты правящей «Грузинской мечты». Спикер парламента Арчил Талаквадзе распространил заявление, в котором попытки покушения на жизнь журналиста называет неприемлемыми:

«Обязательно нужно установить, в чьи интересы входили организация этого преступления и его последствия. Если бы СГБ не предотвратила это, с большой вероятностью, оно вызвало бы международную дискредитацию Грузии и ее власти».

Другие депутаты правящей партии не исключили, что покушение на журналиста повлекло бы за собой дестабилизацию в стране и революционные сценарии, в заинтересованности в которых представители власти неоднократно обвиняли оппозицию, в частности, «Нацдвижение».

Многие наблюдатели все это связали с желанием России дестабилизировать ситуацию в Грузии перед выборами. Другие вспоминали, что в свое время Владимир Путин не счел нужным остро реагировать на слова журналиста Габуния и тем более наказывать за это Грузию:

«Много чести – возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», – заявил президент РФ в июле 2019.

Тем не менее, в Грузии хорошо помнят и то, что некоторые обидчики Владимира Путина и Рамзана Кадырова долго не живут и за пределами России.

Без международной помощи в этом расследовании не обойтись, считает бывший замглавы Совбеза, один из руководителей НПО «Атлантический совет – Грузия» Давид Сихарулидзе. По его мнению, налицо все основания для того, чтобы этот случай квалифицировать как попытку теракта.

«Это транснациональное преступление, для расследовании которого требуется большой ресурс», – говорит Давид Сихарулидзе, отмечая, что у Грузии такого ресурса нет.