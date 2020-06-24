Георгий Руруа. Портрет человека из 90-х

Накануне третьего чтения конституционных изменений избирательной системы, принципиальным остается вопрос Георгия Руруа. Сегодня он заявил, что преследуется по политическим мотивам. Так он отреагировал на письмо депутата «Грузинской мечты» Кахабера Кучава европарламентариям, в котором имя Руруа связывает с нераскрытыми убийствами 90-х годов.

Прошлое, настоящее и будущее заключенного Георгия Руруа продолжает будоражить Грузию и ее западных партнеров. «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» отказываются от участия в решающем голосовании по изменениям избирательной системы, обвиняя «Грузинскую мечту» в нарушении договора от 8 марта. Договор, подписанный в присутствии послов США и ЕС, подразумевал и освобождение Георгия Руруа.

Он был задержан в ноябре 2019, во время протестных акции и обвинен в незаконном приобретении, хранении и ношения оружия. О Руруа, как о политзаключенном, заявили американские конгрессмены и европарламентарии.

В ответ «Грузинская мечта» составила досье о Руруа и отправила его в Вашингтон и Брюсселе. В нем рассказывается, что Георгий Руруа, он же Жорик, никакой не крупный владелец СМИ, а преступник, чье имя фигурировало в делах об убийствах, совершенных в 90-е годы в Тбилиси.

– Он обвиняется чуть ли во всех убийствах совершенных в то время, – заявили сегодня адвокаты Руруа перед началом очередного судебного заседания. Один из них Шалва Шавгулидзе представил справку из МВД о несудимости Георгия Руруа:

«Это означает, что у грузинского государства нет информации ни о судимости Георгия Руруа, но и о том, что он когда-либо привлекался к уголовному преследованию. Это пасквиль, клевета. И это прямое послание «Грузинской мечты» суду о том, что она требует обвинительного приговора в отношении Георгия Руруа».

Адвокаты Руруа также сообщили, что письмо написано заместителем спикера парламента депутатом Кахабером Кучава. В письме, которого нет в свободном доступе, как отметил еще один адвокат Дмитрий Садзаглишвили, Кучава сомневается в том, что Георгий Руруа является совладельцем ТВ «Мтавари».

Руруа приобрел 2,5% акции телекомпании в сентябре прошлого года за 2 500 лари, в предоставленном адвокатом договоре о покупке вторым пунктом значится обязательство Руруа инвестировать в компанию 250 тысяч долларов.

– Это не письмо, а новостной бюллетень нашей партии, который мы рассылаем всем, – сообщил Кахабер Кучава. Он, как и другие представители «Грузинской мечты», сегодня заявил, что все имеют право знать, кто на самом деле Георгий Руруа. – Когда оппозиция его называет «владельцем медиа», партнеры должны ведь знать правду. Сегодня его адвокаты это сами подтвердили, какие инвестиции он потом осуществил – это другое дело. Просто очень странно слышать о человеке, который купил долю за 900 долларов США, что он владеет большой медиакомпанией.

Что же касается причастности Руруа к громким убийствам, Каха Кучава пояснил, что они лишь предоставили западным партнерам информацию и мнения, которые бытуют в грузинском обществе.

А по этому поводу в эти дни грузинские СМИ и соцсети полнятся воспоминаниями и слухами, призванными доказать, что Георгий Руруа был членом «Мхедриони». Есть и фотография, хранившаяся в архиве Национальной библиотеки. На нем лидер «Мхедриони» Джаба Иоселиани и молодой Георгий Руруа.

Вспоминают и о том, что Георгий Руруа и его брат Николоз Руруа тогда создали так называемое «Верийское братство», а позже и «Братство злых», отличавшиеся жестокостью, и тогда же якобы сколотили свое состояние.

В начале июня Генпрокуратура начала расследование по факту открытого письма, с которым Тамар Торадзе, ныне гражданка США, обратилась и к конгрессмену Джеймсу Ришу, заступавшемуся за Руруа.

Она также распространила видеообращение:

«Я, Тамар Торадзе, прямо заявляю, что 3 марта 1992 года, Георгий Руруа на моих глазах убил моих двух братьев и даже произвел контрольные выстрелы. Я была тогда 13-летней девочкой».

По утверждению Торадзе, в 2000 году даже было возбуждено дело, но под давлением братьев Руруа оно было замято.

О том, что многие улики были уничтожены, говорит и сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Георгий. Накануне он на своей странице в Facebook обратился к председателю Европейской народной партии Дональду Туску, партия которого в Европарламенте считает Руруа политзаключенным.

Георгий Гамсахурдия, полицейский атташе в Польше, утверждает, что Николоз Руруа, будучи членом «Нацдвижения» и министром культуры, смог уничтожить улики. Также он с Георгием Руруа связывает убийство своего отца в годы произвола «Мхедриони»:

«Одним из главных значимых фигур и вдохновителем это организации являлся Георгий «Жорик» Руруа. Он в период правления Шеварднадзе и его хунты выделялся как участник и организатор преступлений, совершенных с особой жестокостью», – говорится в письме Гамсахурдия к Туску.

Всю эту кампанию с раскапыванием прошлого в «Нацдвижении» сочли очередным доказательством того, что Руруа преследуется по политическим мотивам. Один из лидеров Роман Гоциридзе напомнил, что до «Нацдвижения» страной 10 лет правил «Гражданский Союз» Шеварднадзе (и тогда был осужден в том числе и Джаба Иоселиани), а последние восемь лет правит «Грузинская мечта». «Получается что все это время власть покрывала преступника?» – задался вопросом Гоциридзе

И в «Европейской Грузии» убеждены, что такие письма про Руруа американских конгрессменов и европарламентариев лишь убедят в том, что Руруа преследуется по политическим мотивам. Ведь до того, как он не стал совладельцем телекомпании и не начал финансировать акции протеста, власти на него не обращали внимания. В этом убежден и сам Георгий Руруа. Сегодня на судебном процессе он вновь заявил, что невиновен:

«Господин Кучава какие-то глупости написал, на них я обязательно отвечу. Еще раз заявляю: я невиновен, против меня идет политическое преследование, и это обязательно выявится. Я докажу свою правоту».

Сегодня же на своей странице в Facebook Георгий Руруа призвал своих друзей в «Нацдвижении» и «Европейской Грузии» обязательно принять участие в третьем чтении конституционных поправок, чтобы избежать их провала, и довести дело до конца, за что, по словам Руруа, он и его друзья боролись. О необходимости принятия участия всех политических сил в третьем чтении ранее высказывались и послы США и ЕС. Какое решение примут соратники Руруа, пока не известно. Третье чтение конституционных поправок к избирательной системе состоится 29 июня.