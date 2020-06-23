Грузия на «конституционной» переправе

115-ю голосами «за» и 3-мя – «против» грузинский парламент во втором чтении принял сегодня конституционные поправки с целью изменения избирательной системы. В голосовании не приняли участие оппозиционные партии «Нацдвижение» и «Европейская Грузия».

Есть одно постоянство у грузинской Конституции – ее все время меняют. По этому поводу за три десятилетия новейшей истории страны конституционалисты успели всласть поиронизировать. Но в этот раз не до иронии. За процессом конституционных поправок с целью изменения избирательной системы не только вся страна, но и ее западные партнеры, следят, можно сказать, затаив дыхание.

Переход Грузии к приближенной к пропорциональной системе выборов гарантирует максимальное отражение воли избирателей в законодательном органе, что не позволит ни одной политической силе оказаться в подавляющем большинстве. Из-за этой реформы, точнее, желания властей провалить ее, Грузия не раз оказывалась в политическом кризисе, сопровождаемом массовыми гражданскими протестами.

Мало кто брался прогнозировать, как долго продлился бы очередной политический кризис, если бы не договор от 8 марта. В тот день, при содействии послов США и ЕС, правящая и оппозиционные силы Грузии договорились об избирательной реформе.

И сегодняшний итог голосования – 115 «за», трое – «против» – позволил правящей «Грузинской мечте» заявить о несостоятельности «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». Эти партии не приняли участие в голосовании, поэтому лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заключил:

«Нацдвижение» со всеми своими подразделениями вышло из договора от 8 марта. Исходя из этого, на них возлагается ответственность, в первую очередь, перед грузинским обществом, а потом перед всеми сторонами, подписавшими договор. Они также проигнорировали призыв послов ко всем партиям – поддержать проект конституционных поправок».

Заявление, о котором говорил Мамука Мдинарадзе, послы-посредники распространили 19 июня. Следуя этому заявлению, а также во избежание провала проекта, «Европейская Грузия» приняла участие в первом чтении 21 июня, однако предупредила, что не примет участие во втором, если не освободят из предварительного заключения совладельца оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия.

Оппозиционные силы называют Руруа политзаключенным, и по их утверждению его освобождение, наряду с другими оппозиционными лидерами, было вторым пунктом договора от 8 марта. По этой причине «Нацдвижение», в отличие от «Европейской Грузии», отказалось принять участие даже в первом чтении.

Несмотря на протест, и то, что Георгий Руруа остался в предварительном заключении, представители бывшей партии власти позитивно оценили итог сегодняшнего голосования. Они готовы подключиться к третьему чтению, если освободят Руруа.

То, что во втором чтении проект не провалился – заслуга в основном бывших «мечтателей», а ныне независимых депутатов. Один из них, Леван Коберидзе, заявил:

«Пока не пройдет третье чтение, у меня нет уверенности, что дело будет доведено до конца. Я не доверяю «Грузинской мечте». Мы сегодня увидели также, что «Грузинская мечта» не выполнила свое соглашение, которое, похоже, тайно заключила с «Нацдвижением» и «Европейской Грузией». В такой ситуации наша, независимых депутатов, роль очень важна, и наша позиция будет очень стойкой».

Но стойкость независимых депутатов окажется напрасной, если «Грузинская мечта» со своими 92-мя голосами не мобилизуется и в третий раз. Потому и у представителей гражданского сектора нет полной уверенности в том, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой избирательной системе, где 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 – по мажоритарным.

Шесть профильных НПО (Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), Институт Развития Свободы Информации (IDFI), Партнерство по правам человека (PHR), Центр по правам человека, Демократическая инициатива Грузии (GDI), грузинский филиал Transparency International) накануне в своем совместном заявлении призвали все политические силы следовать договору от 8 марта полностью: не только по избирательной системе, но и в части воздержания от использования правосудия в политических целях, отмечает один из авторов заявления, глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе:

«Речь идет о решении вопросов и дел, которые оставляют впечатление, что там есть элементы политического вмешательства. Такие вопросы возникают и в деле Георгия Руруа. И здесь нет речи о полном закрытии дела или отмене судебного процесса. Речь идет о переводе дела в такое русло, которое позволило бы освободить человека из предварительного заключения (на время суда)».

О важности конституционных поправок говорит в своем заявлении и европарламентарий, глава Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Марина Кальюранд. Она также призывает все политические силы принять участие в голосовании:

«…Поскольку это поможет деполяризовать политическую обстановку в Грузии и обеспечить отражение должным образом в следующем парламенте демократической воли граждан».

Тем не менее, «Грузинская мечта» пока не смогла убедить часть американских сенаторов и европарламентариев в том, что Георгий Руруа не является политзаключенным.

В стане оппозиции все-таки надеются, что за оставшуюся неделю до третьего чтения, с учетом давления западных партнеров, Руруа выйдет на свободу. Как это было в случае осужденных оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. 15 мая их помиловала президент. Но в случае Руруа идет судебный процесс, и его освобождение из предварительного заключения «Грузинская мечта» расценивает как давление на суд.

Тот порыв, с каким сегодня правящая сила говорила о провале договора со стороны оппозиции и о невозможности повлиять на освобождение Георгия Руруа, у многих породил предположение, что «Грузинская мечта» не освободит совладельца оппозиционного ТВ «Мтавари», но с помощью независимых депутатов примет поправки в третьем чтении. Тем самым, видимо, правящая сила попытается дискредитировать «Нацдвижение» и «Европейскую Грузию» в глазах избирателей и западных партнеров. А как в части вопроса Георгия Руруа, об освобождении которого все продолжают говорить в Вашингтоне и Брюсселе? По этому и по остальным вопросам и вариантам развития событий, по всей вероятности, ответ будет дан 29 июня. В этот день в парламенте Грузии запланировано третье чтение пакета конституционных поправок с целью изменения избирательной системы.