Accessibility links

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
искать текст ...
Предыдущий Следующий
Breaking News
Тбилиси

Цхинвальцы дождались парада

Цхинвальцы дождались парада
Embed
Цхинвальцы дождались парада

No media source currently available

0:00 0:01:37 0:00

В югоосетинской столице синхронно с Москвой прошел парад Победы в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии власти ЮО перенесли его с 9 мая на более поздний срок. В республике не было президента Анатолия Бибилова, он наблюдал за торжествами на Красной площади.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Слушать радио
Back to top
XS
SM
MD
LG