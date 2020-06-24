Цхинвальцы дождались парада

В югоосетинской столице синхронно с Москвой прошел парад Победы в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии власти ЮО перенесли его с 9 мая на более поздний срок. В республике не было президента Анатолия Бибилова, он наблюдал за торжествами на Красной площади.