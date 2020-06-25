Новый антирекорд: за сутки в Армении выявлен 771 новый случай коронавируса

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 771, в общем составив 22488.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 538 и сейчас составляет 11335.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 397.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (один за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10625, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 102736 (за последние сутки проведено 2336 тестов).