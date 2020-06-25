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Новый антирекорд: за сутки в Армении выявлен 771 новый случай коронавируса
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 771, в общем составив 22488.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 538 и сейчас составляет 11335.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 397.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (один за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10625, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 102736 (за последние сутки проведено 2336 тестов).
Другие новости дня
Грузия отложит возобновление регулярного авиасообщения до конца июля
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что возобновление регулярного авиасообщения может быть отложено до конца июля.
«С большой долей вероятности нам придётся перенести дату возобновления регулярного авиасообщения до конца июля», – отметила Турнава.
Министр заявила, что грузинские власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. «Главное – здоровье наших граждан», – сказала она.
Турнава сообщила, что авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы.
- Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Велись переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
В России выявлены 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека
По данным на 25 июня, за последние сутки в России медики подтверждили 7 113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 613 994.
Больше всего новых случаев в Москве – 885, в Московской области – 467, Ханты-Мансийском АО – 319, в Санкт-Петербурге – 221.
Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в среду их было 7 176, во вторник – 7,4 тысячи, в понедельник – 7,6 тысячи, в воскресенье – 7,7 тысячи.
За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 92 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 605 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164, за прошедшие сутки выписано 6 342 человека.
Собчак подаёт в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак подаст иск о клевете на немецкую версию Business Insider. Поводом для этого стала статья под названием "Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих „глупыми и ленивыми“" , опубликованная изданием 24 июня.
"Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов", — написала Собчак в социальных сетях.
Собчак подчеркнула, что люди "НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов". "Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность", — заявила телеведущая.
В одном из постов в инстаграме, который приводит Business Insider, Собчак написала: "Те, кто сумел осознать ,что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".
Накануне стало известно, что немецкая автомобильная компания Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за нескольких её постов в инстаграме, посвящённых движению Black Lives Matter. О прекращении отношений с Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что "компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".
Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
- Акции движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") начались в США в конце мая – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.
В Абхазию через де-факто границу по реке Ингури вернулись свыше 700 человек
Свыше 700 жителей Абхазии пересекли за три дня де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на представителя санитарно-эпидемиологической службы Нану Чкадуа.
Ранее власти самопровозглашенной республики объявили об открытии гуманитарного коридора «для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики». Все прибывшие проходят 14-дневный карантин.
«Мы никого не пропускаем без теста на COVID-19, у всех проверяем температуру. После окончания работы, биологический материал отправляется в Сухум. Отдельно записываем все данные, у всех берем номер телефона, адреса, и, в случае положительного теста, мы может найти больного. Все тесты отрицательные, не было выявлено заболевших COVID-19. На взятие материала люди реагируют нормально», – заявила Чкадуа.
Ранее глава абхазского правительства Александр Анкваб заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут.
«Есть тяжело больные, есть дети, которых непременно надо вывезти, тут сразу такое поручение, понятное и несложное к исполнению – никому не отказывать», – сказал Анкваб.
В Грузии три новых случая коронавируса, пять пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 917. За сутки в стране выявили три новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших составляет 776 - за сутки выздоровели пять пациентов. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 127.
2687 человек находятся в карантине, а в стационарах под наблюдением врачей – 260. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 32 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтверждённых случаев коронавируса, из них 52 выздоровели.
В России началось голосование по поправкам в Конституцию
В России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.
Голосовать можно будет целую неделю - до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.
Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе — в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).
В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более миллиона человек — каждый седьмой избиратель.
Свыше 67 тысяч граждан России, находящихся в отдаленных местностях, уже проголосовали. Об этом 23 июня объявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".
Подсчет результатов голосования начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
- В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
Дуда на пресс-конференции с Трампом: Россия напала на Украину, перед этим на Грузию
В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию, – заявил президент Польши Анджей Дуда на совместное пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5 договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой», – отметил президент Польши.
Трамп и Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Также они подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.
«Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша», – заявил Трамп.
Американский лидер также отметил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу.
Парламент Грузии принял антикризисный бюджет
Парламент Грузии одобрил антикризисный бюджет. Парламентская оппозиция не присутствовала на заседании, сообщает Общественный вещатель.
Согласно принятому бюджету, правительство до конца года потратит до 16 миллиардов лари. Расходы государственного бюджета увеличились на полтора миллиарда лари. Согласно документу, дополнительные бюджетные расходы необходимы для смягчения социальных и экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.
В то же время, объем антикризисных мер в обновленном бюджете 2020 года составляет более 3 миллиардов лари. Эти средства будут потрачены на 18 направлений, в том числе, на помощь гражданам, потерявшим доход и социально уязвимым группам населения, субсидирование коммунальных расходов, поддержку бизнеса, включая налоговые льготы и т.д.
Согласно решению правительства, текущие и капитальные затраты сокращены на 600 миллионов лари, что означает уменьшение финансирования ряда государственных ведомств.
Согласно бюджету, к концу этого года объем внешнего долга приблизится к 55% ВВП, а экономический рост составит минус 4 процента.
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание Виктора Бабарико
Районный суд в Минске не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Теперь решение планируется обжаловать в Минском городском суде. По словам адвокатов, в случае с Бабарико имело место грубое нарушение его права на защиту - с самого дня задержания. Тогда юристов к нему не пустили.
Впоследствии Лаевский виделся с Бабарико в СИЗО КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили процессуальные действия. В среду адвокат сообщил, что вновь смог увидеться с подзащитным в изоляторе лишь спустя четыре дня. Предыдущие отказы объясняли эпидемиологической ситуацией.
Защитник Дмитрий Лаевский отмечает, что подал в Генпрокуратуру уже три жалобы на препятствия в оказании юридической помощи. О реакции прокуратуры на них пока неизвестно, сообщает со ссылкой на адвоката сайт Tut.bу.
Виктор Бабарико считается главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые намечены на 9 августа. 18 июня экс-банкира задержали и впоследствии заключили под стражу вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу своего отца. Обоим предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял 20 лет. Власти обвиняют сотрудников банка в уклонении от уплаты налогов, хищениях, взяточничестве, переводе крупных сумм денег за границу. В Комитете госконтроля Белоруссии Виктора Бабарико назвали организатором и руководителем противоправной деятельности. Сам он говорит о попытке политического давления.
Оппозиция обвиняет действующего президента Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, в неспособности вести честную предвыборную борьбу и развязывании репрессий против политических соперников. Лукашенко утверждает, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.
В Абхазии за прошедшие сутки не подтверждено ни одного случая COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекцию был взят у 45 граждан – все тесты показали отрицательный результат.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент 1925 года рождения скончался от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний
В тбилисской лаборатории Лугара изучают геном коронавируса
Геном коронавируса изучают в лаборатории имени Ричарда Лугара в Тбилиси, - сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
Лабораторию сегодня посетили премьер-министр Георгий Гахария и члены правительства. Гахария подчеркнул профессионализм сотрудников центра по контролю заболеваний и их вклад в то, что ситуация с пандемией в Грузии контролируется. Он также поблагодарил США за создание лаборатории.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В Москве подозревают, что в лаборатории проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.
- В МИД России недавно заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.
- Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра, - заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.
- США сожалеют, что Россия продолжает распространять дезинформацию по биолабораториям. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
КНДР отложила план военных действий против Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.
Южнокорейское агентство "Рёнхап" пишет, что Северная Корея также демонтировала около десяти громкоговорителей. Совсем недавно они были установлены вдоль демаркационной линии для трансляции пропаганды.
Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились в начале месяца. Северокорейские власти пожаловались на листовки с критикой политики Ким Чен Ына, которые забрасывались в страну с соседней территории.
Пхеньян заявил о разрыве отношений с Сеулом, взорвал пограничный офис связи в городе Кесонг и сообщил о готовности перебросить на границу свои войска. Почему Ким Чен Ын в итоге отменил военные действия против Южной Кореи, не сообщается.
В Сети опубликовали данные миллионов пользователей Telegram
В даркнете опубликовали базу данных пользователей мессенджера Telegram. В ней насчитывается несколько миллионов номеров телефонов вместе с уникальными идентификаторами. Об этом сообщает издание "Код Дурова".
Журналисты нашли собственные номера телефонов в базе. В пресс-службе Telegram сообщили, что номера утекли через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. В компании утверждают, что большинство опубликованных номеров уже недействительны. 70% попавших в сеть аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% пользователям из России.
- В России мессенджер Telegram заблокировали с 13 апреля 2018 года после отказа компании предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, но мессенджер продолжил стабильно работать в России. В середине июня 2020 года Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России.
В центре Цхинвали прошёл парад Победы. ФОТО
В Цхинвали прошёл парад Победы. По Театральной площади прошагали свыше тысячи человек (30 парадных расчётов) и 35 единиц боевой техники, - сообщает агентство «Рес».
На центральной трибуне находились глава правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Пухаев, спикер парламента Алан Тадтаев, глава администрации президента Игорь Козаев, посол России в Цхинвали Марат Кулахметов, руководители силовых ведомств и ветераны.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов сегодня был в Москве - по приглашению президента России Владимира Путина он принял участие в торжествах на Красной площади.
- Югоосетинские власти из-за коронавируса отменили парад Победы 9 мая и решили провести его синхронно с Москвой – в день, когда состоялся исторический парад на Красной площади в 1945 году.
Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить маску
Бразильский федеральный судья Ренату Борелли обязал официальные лица, в том числе президента Жаира Болсонару, носить маски в общественных местах. В случае нарушения решения судьи Болсонару грозит штраф в 400 долларов.
"Президент республики должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19, будь то в целях защиты собственного здоровья или здоровья окружающих его людей", – говорится в постановлении судьи Ренату Борелли.
Бразилия является второй страной в мире по общему числу заболевших коронавирусом и умерших от него после США. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли – более 52,6 тысячи человек.
Министры здравоохранения Бразилии в разгар эпидемии один за другим уходили в отставку, медицина работала на пределе возможностей, а президент Жаир Болсонару неоднократно подвергался критике за скептицизм по отношению к коронавирусу: он публично принижал опасность болезни и регулярно собирал митинги своих сторонников. А в понедельник Болсонару, по данным BBC, вновь потребовал ослабить карантинные меры и открыть магазины и предприятия, призвав "не перебарщивать".
Болсонару не единственный президент, который не носит маску во время мероприятий и встреч. Главы государств и правительств многих стран предпочитают проводить совещания и встречи без маски, при этом в этих странах официально может действовать так называемый масочный режим, а также заболевают сотрудники администраций президентов, члены правительства и другие чиновники.
ЕС может приостановить въезд для граждан США и России после открытия границ
Евросоюз после открытия внешних границ может временно приостановить въезд для граждан из США, Бразилии и России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на черновик постановления Еврокомиссии. Списки стран будут составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 - в расчете на 100 тысяч человек. В ЕС этот показатель, в среднем, составляет 16 случаев, в России — 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.
Источник агентства Reuters в европейских дипломатических кругах сообщил, что окончательных договорённостей об ограничениях на въезд в ЕС для жителей ряда государств пока нет. Однако предполагается, что при выработке критериев будут учтены факторы, влияющие на достоверность данных о коронавирусе в этих странах, включая возможности тестирования на COVID-19.
Из-за эпидемии коронавируса Евросоюз закрыл границы в середине марта. Поэтапное открытие начнётся с 1 июля. До этой даты границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми.
С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности, для студентов и высококвалифицированных работников, однако не для туристов. Вместе с тем Брюссель также с 1 июля может открыть границы для граждан ряда балканских стран, не входящих в ЕС.
Путин и зарубежные гости парада Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с зарубежными гостями парада Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
На парад Победы в Москву прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, а также президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии – Аслан Бжания и Анатолий Бибилов.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.
- На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров.
Владельцев сервиса TikTok наказали «за уход от ценностей социализма»
Власти Китая наказали владельцев сервиса TikTok - компанию ByteDance - за то, что их продукция "отходит от социалистических ценностей", "портит атмосферу в обществе" и демонстрирует "вульгарный контент". Об этом сообщает "Bloomberg".
В частности, администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua, который принадлежит ByteDance. Ограничения также были введены в отношении стриминговых площадок Huya и DouYu, инвестором которых является крупный китайский холдинг Tencent. Администрация киберпространства Китая обязала сервисы прекратить регистрацию новых пользователей и выпуск обновлений.
Ранее социальная сеть TikTok извинилась за удаление ролика о преследовании мусульман в Китае. В документе сказано, что ролик был удалён случайно из-за ошибки модератора. Он был восстановлен. До удаления ролик набрал больше двух миллионов просмотров. В нём 17-летняя блогер Фероза Азиз начинает разговор об удлинении ресниц, но продолжает его рассказом о ситуации с мусульманами в Китае, который она называет новым Холокостом.
TikTok - сервис для создания коротких видео. Приложением пользуются более миллиарда пользователей в 150 странах мира. В Китае сервис наиболее популярен, однако там он работает на отдельных серверах из-за цензурных ограничений.
Армения обошла США по числу случаев коронавируса на миллион населения
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 711, в общем составив 21717.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, число выздоровевших пациентов увеличилось на 683 и сейчас составляет 10797.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 386.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 130 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (четверо за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10404, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 100400.
По данным портала worldometers.info, Армения обошла США по числу случаев коронавируса на миллион населения и вышла на 11-е место в мире. По последним данным, в Армении 7329 случаев на миллион жителей. Для сравнения, в США число зараженных – 2 424 492, на миллион жителей - 7326 случаев.
Дональд Трамп предложил переименовать коронавирус
Президент США Дональд Трамп вновь предложил переименовать коронавирус, — передаёт The Hill. Выступая на предвыборной встрече с консервативными студентами в Аризоне, президент заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для COVID-19.
В качестве примера он предложил назвать его “китайский грипп” или “Вирус Ухани”. Ещё одним вариантом он предложил “кунг-флю”, — обыгрывая американское название китайских боевых искусств “кунгфу” и английское название гриппа — флю. В этот момент участники встречи с Трампом начали бурно приветствовать его предложение.
Политические противники президента называют термин “кунг-флю” расистким, газета The Washington Post назвала его использующим расовые стереотипы.
Трамп не в первый раз обращает внимание на китайское происхождение коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Оклахоме.
Кроме того, он активно критикует Китай и Всемирную организацию здравоохранения за то, что вспышка вируса в Ухане превратилась в глобальную пандемию. Представитель Белого дома накануне избежала ответа на прямой вопрос, считает ли она термин расистским, но отметила, что президент пытается показать, что ответственным за эпидемию не удастся сделать вид, что они ни при чём, — передавал журнал Politico.
Президент Кыргызстана не пришел на парад в Москве из-за выявленного у членов делегации коронавируса
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы, из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Согласно алгоритму, президент Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат», - сказали в пресс-службе.
Как уточняется, положительный результат показали тесты заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны.
- В этом году в торжествах в честь Победы участвуют лидеры менее 10 государств. В списке, кроме президента Кыргызстана, всего 6 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. В Москве также находятся президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
- Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады проходят в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались.
Коронавирус выявили у студента, вернувшегося в Цхинвали из России
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 62 теста на коронавирус, один из них показал положительный результат. Заражение подтвердилось у студента, вернувшегося из России, сообщила «Рес» замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, накануне выздоровел от коронавируса и выписан из больницы еще один человек. Всего заболевших за весь период 85, из них 52 выздоровели.
33 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвали - студенты и один человек из медперсонала. Под наблюдением находятся 113 человек.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период было проведено 2 312 тестов.
Накануне югоосетинское правительство приняло решение о продлении запрета на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
В Москве на Красной площади прошёл парад Победы
В Москве прошёл парад Победы. В торжественном марше на Красной площади приняли участие около 13 тысяч военнослужащих. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине парада Победы, который был проведен в июне 1945 года по приказу Иосифа Сталина. С традиционной даты (9 мая) нынешний парад перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Перед началом мероприятия по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Он поздравил военнослужащих с праздником. Затем собравшихся поздравил президент России Владимир Путин, после чего была объявлена минута молчания.
В своём выступлении президент заявил, о необходимости "отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне". "На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", — заявил Путин.
После выступления президента начался марш военнослужащих. В нём приняли участие историческая рота со штандартами фронтов, парадные расчёты 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Сербию, Индию и Китай, а также курсанты военных училищ и российские военнослужащие всех родов войск.
Всего, по данным Минобороны России, торжественные парады проходят в 28 российских городах. Некоторые регионы из-за угрозы распространения коронавируса от проведения массовых мероприятий отказались.
В этом году в торжествах в честь Победы участвуют лидеры менее 10 государств. В списке всего 7 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров – в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая. Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров.
США и Великобританию – главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – на параде должны представлять послы.
- 15 лет назад, на парад в честь 60-летия Победы, на парад в Москву приехали, в частности, президенты США и Франции, председатель КНР и канцлер Германии.
- На параде в честь 70-летия Победы 5 лет назад лидеров западных стран уже не было, однако приехали генеральный секретарь ООН, руководители Китая и Индии, а также всех стран СНГ (кроме Украины).
Саакашвили рассказал, как ходил с Трампом в ночные клубы и «прыгал по фонтанам»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как в период управления страной его навещали американские политики. В частности, он заявил, что ходил по ночным клубам с Дональдом Трампом, который тогда еще не был американским президентом.
«Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали», — вспомнил бывший грузинский лидер в передаче на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.
Посещать Грузию, по его словам, любили также Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. Последний, как утверждает Саакашвили, был там десять раз.
Также, как рассказал Саакашвили, к нему приезжал Борис Березовский и просил организовать свадьбу. Однако девушка с нее сбежала, заявив, что ничего не будет делать без своих родителей с Поволжья.
- Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский утвердил его председателем Национального совета реформ. Этому предшествовали заявления нынешних властей Грузии, в том числе премьер-министра и президента, о неприемлемости назначения Саакашвили на любой высокий пост в Украине. 8 мая МИД Грузии отозвал своего посла в Украине Теймураза Шарашенидзе в Тбилиси для консультаций.
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