В Абхазии за прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 59 граждан

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 59 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.

По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из стационара Гудаутской ЦРБ сегодня, 25 июня, будет выписан еще один пациент - абхазский курсант российского вуза.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.