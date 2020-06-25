Смерть футболиста: что общего с убийством на Хорава?

Аппарат Народного защитника Грузии предлагает помощь семье погибшего 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Обстоятельства его гибели все еще не установлены. Впрочем, известно, что события, предшествующие ей, связаны с конфликтом между группами молодых людей на даче.

Сегодня в Тбилиси состоялись похороны 19-летнего футболиста. Его тело на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке. Несмотря на то, что в ночь исчезновения Георгия Шакарашвили на даче в селе Нареквави находились несколько десятков подростков, в деле пока слишком много неясностей. Высказываются разные версии произошедшего.

Ряд свидетелей и представители правоохранительных органов заявляют, что к конфликту, вспыхнувшему на даче в ходе празднования дня рождения, Георгий Шакарашвили непосредственного отношения не имел. Нечто, предшествующее гибели молодого футболиста, произошло уже после того, как он с несколькими подростками решили уехать с дачи и вышли на автомобильную дорогу, ведущую в Тбилиси, чтобы поймать такси.

В интервью «Интрепрессньюс» молодой человек, который находился вместе с Шакарашвили на трассе, говорит, что их по ошибке приняли за участников конфликта неизвестные, предположительно ехавшие на дачу по просьбе одной из конфликтующих сторон. Однако эта машина, по словам молодого человека, была не единственной той ночью: там, на дороге, оказалась еще одна с незнакомцами, которые на них напали:

«У одного была железная дубинка, второй взял большой камень и пошел на нас. Они думали, что мы были теми, кто были там (на даче), но мы были вообще из другого «состава», были не при чем. Все мы побежали. Трое – в сторону моста. Один парень спрятался в кустах, как я узнал позже (…) Я перепрыгнул через забор, там было заброшенное здание, я поднялся на второй этаж и позвонил в полицию (…) Когда та машина отъехала, через 2-3 минуты подъехала другая, их начали бить – когда я увидел эту вторую машину, я снова поднялся назад, чтобы они меня не увидели».

Свидетель не уточняет, кого именно имеет в виду, когда говорит «их», где в этот момент находился Георгий Шакарашвили и видел ли он его после того, как скрылся в заброшенном здании. Впрочем, адвокаты мужчин, находившихся в машине марке Toyota Camry, сегодня провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что рассказ этого свидетеля указывает на невиновность их подзащитных.

«Когда наши подзащитные появляются в данном деле – передвигаются (по трассе) на автомобиле марки Toyota Camry, Георгия там (на трассе) уже нет. Это означает, что версия о том, что наши подзащитные последними видели Георгия – не соответствует действительности (…). По моей информации, железные дубинки были изъяты из машины марки Mercedes. В машине моих подзащитных находились шесть человек. Их целью было помочь, уладить дело», – сказал адвокат Александр Кобаидзе.

О том, что в деле фигурирует железная дубинка, рассказывает адвокат и других фигурантов истории – Мзия Касрашвили.

Кому принадлежал этот предмет? Были ли им нанесены удары и кому? Кто были люди, оказавшиеся на трассе в ту ночь, что произошло между ними и погибшим футболистом и, главное, что стало причиной его смерти? Было ли это убийством или обстоятельства смерти были другими? На все эти вопросы следствию еще предстоит ответить.

Насколько оперативно и эффективно оно сделает это – сейчас принципиально важно, считает Народный защитник Нино Ломджария. Подростковые разборки, такое количество свидетелей и то, что они рассказывают, позволяет проводить определенные параллели этого дела с резонансным делом об убийстве школьников на улице Хорава.

«У меня есть определенные опасения насчет своевременного и эффективного проведения следственных мероприятия, которые необходимы в таких делах. Это именно то, чего не было сделано в случае с делом об убийстве на улице Хорава, и из-за чего все расследование дальше пошло с огрехами. Поэтому я хочу еще раз предложить помощь Народного защитника пострадавшей семье».

На этом этапе следствие по делу о смерти 19-летнего футболиста ведется по двум статьям – о незаконном лишении свободы и о насилии.