Амнистия затерялась в парламенте

Законодательная инициатива партии «Ныхас» об объявлении амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне торпедируется парламентским большинством. Спустя два месяца депутаты так и не приступили к ее обсуждению. Наблюдатели связывают происходящее с тем, что под амнистию может попасть экс-министр связи Георгий Кабисов. Президент Анатолий Бибилов ранее дал понять, что не допустит этого.

С инициативой об объявлении амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне партия «Ныхас» выступила еще в конце апреля. Их поддержали представители других партий, а также одномандатники. Работу над соответствующим постановлением должен был начать профильный комитет по законности и законодательству, который возглавляет член партии «Единая Осетия» Алан Габатов. Дальше вопрос должен был быть вынесен на обсуждение в парламенте.

«Ныхасовцы» и поддерживающие инициативу депутаты ссылаются на опыт прошлых лет, когда в честь 70-летия Победы в бытность президента Леонида Тибилова на свободу вышли, по некоторым данным, 15 человек. Кроме того, многие страны амнистировали заключенных, чтобы снизить риск распространения коронавируса в местах лишения свободы.

В Южной Осетии под амнистию могли попасть осужденные по так называемым нетяжким статьям. В том числе, опять же по опыту прошлых лет, кавалеры орденов и медалей Советского Союза и Республики Южная Осетия.

До конца недели, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, они будут ждать информации о том, как продвигается вопрос амнистии, а затем вновь возьмут инициативу в свои руки:

«Мы не получили ни проекта… То есть у нас был один проект в самом начале, но после этого должны были поступить данные от прокуратуры, министерства юстиции, от других ведомств, которые должны были представить свои материалы и свое видение. То есть какие-то изменения внести в проект закона об амнистии. Но у нас пока этих данных нет. Может, в комитете они есть, но мы (парламентарии) их пока не получили».

Напомним, в мае общественная организация «Союз Ордена Уацамонга» обратилась к президенту Анатолию Бибилову с просьбой проявить «гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова» – экс-министра связи и массовых коммуникаций, приговоренного к семи годам лишения свободы летом прошлого года за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия. Кабисов – единственный из заключенных имеет высшую воинскую награду – орден Уацамонга. Однако Анатолий Бибилов собрал у себя подписантов и недвусмысленно дал понять, что экс-министр на свободу по амнистии не выйдет. Кавалеры ордена направили обращение и депутатам. Давид Санакоев отмечает, что решать, кто должен попасть под амнистию, должен парламент:

«После этого, мы знаем, что была встреча президента с кавалерами ордена Уацамонга. И, как рассказывал руководитель организации (Тамаз Бестаев), он (президент) показывал им какие-то документы. То есть он попытался показать, что он (Кабисов) не может попасть под амнистию. Я думаю, прежде всего, все, что связано с этим вопросом, это прерогатива парламента – заниматься вопросами амнистии непосредственно. Какие статьи туда попадут, это тоже решает парламент. Поэтому, не знаю, к чему это может привести. Это тоже можно назвать своеобразным давлением на принятие решений, связанных с амнистией. То есть амнистия же проводится не из-за одного человека. Амнистию приурочили к круглой дате, юбилею, Дню Победы. Тут нельзя вести разговор и связывать разговор только с одним человеком».

О том, почему не спешат рассматривать вопрос об амнистии представители пропрезидентской партии в парламенте, ничего не известно. По словам Санакоева, то, что процесс затягивается, не вызывает сомнений:

«Если они хотят замять амнистию, то должны нам объяснить причины, почему мы не можем решить этот вопрос именно в таком ключе, то есть в вынесении постановления об амнистии. У нас пока таких причин нет. Несмотря на то, что был очередной инцидент в ИК-1, несмотря на это к нам таких данных не поступало. А этот вопрос, что бы ни было, должны довести до логического завершения. Но то, что происходит затягивание – этот факт налицо. Мы инициировали амнистию к 9 мая, с тех прошло уже довольно много времени. Даже парад, который был 24 числа, состоялся. Сейчас будем смотреть дальше».

Сегодня заседание Комитета по законности и законодательству в югоосетинском парламенте вновь было перенесено на неопределенное время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия