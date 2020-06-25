Бесплатное жилье нашло малоимущих

Около двадцати малоимущих семей в поселке Ленингор получили бесплатное жилье. Это первый случай предоставления социального жилья в районе после 2008 года. Для этих нужд выделили пустующие здания двух детских садов.

Официальных сообщений об этом не было, а уточнить информацию у районных начальников после вчерашних праздников затруднительно, – их телефоны молчат.

Но гражданская активистка Тамара Меаракишвили все же выяснила некоторые подробности в поселковой администрации. По словам чиновников, глава района Виталий Мамитов распорядился выделить пустующие здания двух детских садов под социальное жилье.

До войны в Ленингоре было два детских сада – их построили лет 25-30 назад, но здания хорошо сохранились. В бытность президентства Леонида Тибилова по Инвестпрограмме в поселке был построен новый детский сад, куда перевели детей из старых помещений. Некоторое время они пустовали, теперь их решили передать нуждающимся в жилье, говорит Тамара Меаракишвили:

«Власти заменят кровлю на зданиях, а новые жильцы уже сами на свой вкус проведут перепланировку жилплощади. Здания в хорошем состоянии, внутри чисто, все коммуникации подведены. По меньшей мере, семей двадцать в этих зданиях разместятся. Кто-то уже переехал, другие ремонтируют квартиры.

– Все-таки кому раздали – нуждающимся или т.н. лучшим людям района?

– Жилье получили местные грузины и осетины. Приезжих нет, все местные. Квартиры дали людям, которые сами не в стоянии были решить свои жилищные проблемы: многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким старикам. Среди них одна старушка, у которой сгорел дом и в последнее время она жила в районной больнице. Есть учителя из грузинских школ. Села, где они раньше жили, опустели, учителя снимали жилье в поселке, рядом со школой. В общем, квартиры раздали справедливо людям, которые действительно нуждались в помощи государства».

По словам Тамары Меаракишвили, это своевременное решение – еще немного и пустующие здания начали бы приходить в негодность. Так было с русской школой. Еще до войны грузинские власти затеяли в здании ремонт, но закончить его не успели, а сменившие их товарищи явно не спешили довести до конца дело, начатое предшественниками. Пауза затянулась настолько, что местные жители сочли здание заброшенным и начали выдирать из него все, что может пригодиться в хозяйстве, пока от школы не остался один кирпичный скелет.

По мнению Меаракишвили, детским садам не грозит участь русской школы, благодаря решению отдать их под социальное жилье.

Еще один, по ее мнению, позитивный момент в этой истории. На протяжении нескольких лет столичные и районные власти заявляли о необходимости пересмотра прав собственности на квартиры в ленингорских корпусах. В разное время аргументация несколько отличалась, но в целом сводилась к следующему. В советское время квартиры были государственными. Грузинскую приватизацию и все сделки с недвижимостью за период, что район не был под юрисдикцией Цхинвала, республиканские власти считают недействительными. По этой логике квартиры снова государственные, и власти имеют право сдать те из них, откуда съехали жильцы. Высвободившееся жилье предполагалось передавать переезжающим в Ленингор специалистам. Таким образом власти собирались решить дефицит кадров – учителей, врачей и т.п.

В последний раз о подобных планах заявлял уже нынешний глава района перед новым годом, но, говорит Тамара Меаракишвили, судя по тому, как организовали социальное жилье, есть надежда, что Виталий Мамитов не станет забирать квартиры:

«Раньше были случаи, когда у людей, которые здесь не живут, отбирали недвижимость. Сейчас такого нет. Глава района и его заместители снимают квартиры, добросовестно оплачивают жилье – никто из них нагло не вошел в пустующую квартиру. Так же и остальные, никто не злоупотребляет своими полномочиями – и прокурор района, и главврач больницы, и другие – все снимают квартиры, все платят».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия