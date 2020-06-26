Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности - Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время представления в парламенте ежегодного отчета о деятельности правительства заявил, что российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

«Оккупация сегодня является фундаментальным вызовом для Грузии. Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Когда мы говорим об оккупированных 20 процентах нашей страны, все должны понимать, что это реальное ограничение для дальнейшего развития нашего государства. Это не только 20%, ограничивающих нашу землю или территорию, это все сферы, прежде всего с точки зрения человеческих ресурсов. Экономика еще более ограничена», – заявил Георгий Гахария.

По его словам, все должны понимать, что Российская Федерация сегодня несет ответственность за нарушения фундаментальных прав человека на оккупированных территориях.

«Начиная с «бордеризации», похищения людей, посягательства на человеческую жизнь, ограничения права на здравоохранение, ограничение свободы передвижения, все эти направления чрезвычайно важны, и мы все понимаем, что страна, осуществляющая эффективный контроль, безусловно, несет ответственность за все эти шаги», – сказал Гахария.

По словам главы правительства, стратегическое партнерство с США развивается, а евроатлантическая интеграция Грузии - необратимый процесс.

«Европейская и евроатлантическая интеграция, безусловно, являются необратимыми, важнейшими стратегическими направлениями нашей страны. Это не собственность или решение какой-либо партии. Это историческое решение наших граждан, историческое решение нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.