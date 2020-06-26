Видеохроника визита Аслана Масхадова в Тбилиси

Летом 1997 года Грузию посетила делегация Чечни под руководством новоизбранного президента Аслана Масхадова. Центр Эдуарда Шеварднадзе публикует видеохронику визита. В центре указывают, что Тбилиси хотел восстановить отношения с кавказскими народами – несмотря на их роль в войне в Абхазии.