17 задержанных: версия МВД по делу Шакарашвили

Грузинские правоохранительные органы задержали 17 человек в рамках дела о смерти 19-летнего футболиста. При этом в МВД не исключают, что круг обвиняемых может быть расширен, а обвинения ужесточены. Это зависит от результатов экспертизы, которая должна установить причины смерти молодого человека.

Версия следствия на сегодняшний день такова: после вспыхнувшего на праздновании дня рождения конфликта, группа молодых людей едет из поселка Нареквави в Тбилиси. Там они собирают друзей и вместе с ними возвращаются в сторону дачи, чтобы отомстить второй стороне конфликта. По дороге они встречают подростков и начинают их избивать. Георгий Шакарашвили и еще несколько парней, чтобы скрыться от нападающих, бегут в сторону реки.

«Члены организованной группы, с целью осуществления физической расправы, пытаются догнать убежавших. Насильники продолжили преследовать Георгия Шакарашвили и лиц, находившихся с ним. В этот момент Шакарашвили побежал в сторону реки. Его друга, Г.А. 2001 года рождения, они нашли и незаконно лишили свободы. Тело Георгия Шакарашвили после четырехдневных поисков было найдено в реке Арагви», – заявил в ходе специального брифинга сегодня замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

Как именно Георгий Шакарашвили оказался в воде? Был ли он жив на тот момент? Были ли ему нанесены побои при жизни? На эти вопросы следствие пока не отвечает. Ввиду того, что экспертиза тела погибшего футболиста еще не завершена, причина смерти не установлена. Но замминистра не исключает, что обвинения могут быть ужесточены, когда это произойдет. В настоящее время речь идет о трех статьях:

о насилии (статья 126 УК Грузии);

о незаконном лишении свободы (статья 143 УК Грузии);

об организации группового насилия, руководстве им, или участии в нем (статья 225 УК Грузии)

Известно, что среди 17 задержанных есть спортсмены – регбисты, футболист и титулованный дзюдоист. В то же время один из обвиняемых – несовершеннолетний. Его адвокат Георгий Гелхаури утверждает, что представители правоохранительных органов осуществили на его подзащитного физическое и психологическое давление в ходе опроса, который предшествовал задержанию.

«Он опрашивался в присутствии родителя, но на опросе не присутствовал адвокат. Как он говорит, полицейские (ударили) его по спине и по голове. Родитель это подтверждает», – сказал адвокат.

Замминистра ВД, комментируя эту информацию, сказал, что это заявление вызывает определенные подозрения – т.к. о возможном нарушении закона со стороны правоохранителей представители несовершеннолетнего заявили только после его задержания. Однако если она подтвердится, сказал Владимир Борцвадзе, виновные ответят перед законом. А если нет – отвечать придется тем, кто лжесвидетельствовал.

Аппарат госинспектора приступил к изучению этого дела. Следствие ведется по двум статьям – о превышении служебных полномочий и о насилии в ходе проведения опроса.

Что касается адвокатов других задержанных – они находятся в процессе ознакомления с материалами дела.

«Люди, находящиеся под моей защитой – о других я говорить не могу, – не признают себя виновными ни в одном из обвинений. Говорить о преступлении пока излишне. Мы имеем дело с возможным совершением преступления. И здесь важно, о каких обвинениях идет речь. Это 126-я статья о насилии, которую вменяют большинству. Нашим подзащитным, которые имеют отношение к автомобилю марки Toyota Camry, предъявлена и 143-я статья о незаконном лишении свободы», – говорит адвокат Васил Мамулашвили.

17-ти задержанным грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.