В Абхазии обсудили «пандемию голода и безденежья»

В абхазском Центре социально-экономических исследований банкиры и предприниматели обсуждали сегодня состояние банковской системы и ее влияние на экономику, в частности в условиях пандемии. Все согласились с тем, что банки практически никакого стимулирующего влияния на бизнес не оказывают, в свою очередь Нацбанк проводить собственную кредитно-денежную политику не может, так как у Абхазии нет собственной валюты. При этом потребители не считают обязательным возвращение кредитов, в ответ коммерческие банки держат ставки по кредитам на очень высоком уровне. Выход из тупика, по мнению банкиров, заключается в расширении услуг и внедрении новых технологий, но мешает этому отсутствие законодательной базы.

Все проблемы банковского сектора упираются в отсутствие собственной валюты и невозможность производить денежную массу, – считает председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа. Банк принимают любую ситуацию и не имеет возможности на нее влиять: если есть инфляция, то она такая же, как в России; курс доллара – соответственно, тоже. Говорить о кредитно-денежной политике невозможно, потому нет инструмента ее проведения, и основная деятельность Банка направлена на обслуживание бюджета и работу с клиентами, каковыми являются коммерческие банки.

75% кредитов – в разной степени проблемные

Беслан Барателиа рассказал, как складывается ситуация в банковской сфере в связи с карантином. Закрытые границы и остановка хозяйственной деятельности привели к тому, что легальный денежный оборот недосчитался 2 млрд рублей:

«По итогам пяти месяцев 2020 года анализ показал, что в нашу страну поступило более 9 млрд рублей по всем каналам. Это поступления на коррсчета коммерческих банков, снятие по банковским карточкам, денежные переводы и так далее. И за этот же период из Абхазии ушло 11 млрд рублей. Итак, закрыта граница, предпринимательский сектор проседает, объем денег в экономике с учетом того, что на руках у населения и на счетах банков, сократился на 2 млрд рублей. Это то, что мы смогли официально зарегистрировать и отразить, не считая те потоки, которые мы увидеть не можем. Эта сумма очень большая, безусловно, она сказалась на всей экономике. А поскольку мы говорим о банках, то, безусловно, отразилась на состоянии ликвидности в банковском секторе. Многие граждане лишены возможности зарабатывать, в этих условиях происходит отток денег со счетов, падает ликвидность и обостряются проблемы с платежами».

Абхазские банки дают кредиты под 36% годовых. Все согласны с тем, что в таких условиях бизнес развиваться не может. Но, сказал Барателиа, когда в банк приходит предприниматель и просит кредит под 12% годовых, банк ему отвечает, что тоже очень хотел бы взять деньги под такой процент. Банкир – это тоже предприниматель, для которого товаром являются деньги.

Внутренним ресурсом банковской системы являются остатки на счетах и вклады физических лиц. Остатков, которые можно выдавать в виде кредитов, нет.

Беслан Барателиа уточнил, что сумма кредитов, выданных населению всеми банками, составляет 3,7 млрд рублей. Из всех кредитов только 25% беспроблемные, когда заемщики во время производят выплаты, а 75% кредитов в разной степени проблемные.

Если сегодня кто-то подарит 10 млрд рублей и встанет вопрос о том, кому можно выдать кредиты, чтобы они вернулись, ответить будет сложно. Многие люди, получающие кредиты, думают, что их возвращать не нужно.

Стоимость денег определяется соотношением спрос/предложение. Спрос на длинные и дешевые кредиты в Абхазии очень велик, а предложения – нет. Когда Сбербанк объявил, что принимает вклады под 12% годовых, никому это не было интересно. Когда повысили до 18% за два месяца удалось привлечь около 200 млн рублей, на этом поступление средств прекратилось, так как на руках у населения больше денег нет.

«Надо начать эмиссию, и чем раньше, тем лучше»

Картина изменится только тогда, когда будет работать экономика, когда будет развиваться и платить налоги бизнес, когда теневого оборота не будет, тогда в банковскую сферу придут деньги, которые можно будет выдавать в виде кредитов. Председатель Нацбанка признал, что описанная ситуация – это замкнутый круг, здесь все взаимосвязано.

Михаил Чалмаз, основатель первого коммерческого банка в послевоенной Абхазии и ныне председатель КБ «Амра-Банк» считает, что надо начать эмиссию, и чем раньше, тем лучше. «Денег нет и в ближайшее время не будет, так что не ждите кредитов», – предупредил он предпринимателей.

У нас очень сложная ситуация, но ее можно с помощью законодательных решений исправлять. Например, дать нам возможность обслуживать не резидентов. Открывать счета российским гражданам

Проблема, по мнению Чалмаз, в том, что законодательство очень сильно отстает от технологий: «Технологии, которые мы внедряем, побежали быстрее, чем законодательство. Выключить их уже не можем, а законодательство отстает. Если законодательно нам будут помогать, у нас будет больше услуг, которыми будет пользоваться население. У нас собираемость ЖКХ очень низкая, собираемость налогов очень низкая, внедряя услуги, позволяющие оплачивать все это дистанционно, мы могли бы увеличить собираемость. Это отразилось бы и на налогооблагаемой базе. У нас очень сложная ситуация, но ее можно с помощью законодательных решений исправлять. Например, дать нам возможность обслуживать не резидентов. Открывать счета российским гражданам. Фактически у нас здесь живет 95% граждан Российской Федерации, но россияне, приехавшие из Москвы, так просто счет открыть не могут. Хотя мы должны быть в равных условиях».

Он напомнил, что до войны в Абхазии работала биржа, был оборот ценных бумаг и векселя, сейчас все это отсутствует. «И из-за токсичности нашей территории, – сказал Чалмаз, – наше государство не имеет возможности получать кредиты».

Кредиты в Абхазии Михаил Чалмаз назвал «ужасными»:

«Кредитный портфель у нас ужасен, потому что нет инфраструктуры. Приведу пример: мы выдаем кредит, заемщик его во время не платит, мы должны начислять пени, а пени вообще никогда не получим. Идем в суд и получаем решение суда. Приставы должны быть задействованы, а что они могут сделать? Трубку поднять, позвонить и сказать: «Будьте любезны, извините, пожалуйста!»? Инфраструктура продажи частной собственности для погашения этих долгов не работает. Не работают законы, не позволяющие этим людям, которые должны быть банкротами, заниматься предпринимательской деятельностью, оформлять какие-то сделки, переезжать и так далее…

Давид Пилия: Выход же надо искать!?

М.Ч.: Ну, вот я же говорю, развивать инфраструктуру, развивать законодательную базу, делать то, что мы должны были делать двадцать лет назад!»

«Договариваться с грузинами, с Евросоюзом, с американцами...?»

Предприниматель Давид Пилия требует, чтобы политики и руководители всех структур ответили на вопрос: как люди будут жить дальше? Он уверен, что пандемия голода и безденежья страшнее, чем коронавирус:

«Ситуация, конечно, ужасная, но сказать, что она безвыходная, я не могу, потому что у нас есть правительство, администрация президента, у нас есть министерства, ведомства, банки… Политики должны сесть и решить, что нам дальше делать, мои дорогие! Вторую границу открывать, договариваться с грузинами, с Евросоюзом, с американцами, собственную валюту начать выпускать? Я не знаю, что-то надо делать! А ту картину, которую вы нам нарисовали, мы и без вас знаем. Вы должны что-то решить. Мы находимся в таком тупике, дальше так жить нельзя. Мы находимся в начале кризиса, а что будет в конце года и в начале следующего года? Какой ужас будет у нас, когда мы не сможем платить зарплату даже ту минимальную, которую сейчас покрываем. Как люди будут жить? Что мы будем делать? Вы понимаете, перед какой серьезной угрозой мы находимся? Пандемия голода и безденежья страшнее, чем этот вирусный грипп, чтоб вы знали!»

Абхазия держится на плаву только за счет финансовой помощи, пенсий и заработных плат, которые платит Россия гражданам Абхазии.

У нас нет банковской системы, а есть развитое ростовщичество, такими дорогими деньгами бизнес развиваться не может

«Мы живем за счет средств, которые сами не зарабатываем. Мы контролируем вывоз товаров, а ликвидность не контролируем; вы хотите привлечь не резидентов, а собственных резидентов отогнали; у нас нет банковской системы, а есть развитое ростовщичество, такими дорогими деньгами бизнес развиваться не может», – такой итог подвел предприниматель Беслан Кварчия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия