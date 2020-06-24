Банковская система Абхазии проходит испытание на прочность

Сегодня в Сухуме дал пресс-конференцию председатель правления Национального банка Абхазии Беслан Барателиа. Он рассказал о том, как банковская система республики справляется с трудностями, связанными с пандемией, и ответил на многочисленные вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о нынешней ситуации в банковской сфере республики, Барателиа сказал:

«Все мы являемся свидетелями очень необычных событий, которые охватили не только Абхазию, но и весь мир. И такая экономика, как абхазская, оказалась среди самых уязвимых, поскольку она маленькая по своим объемам, очень сильно зависит от внешнеэкономической деятельности. Мы недавно подводили итоги потока и оттока денег в Абхазию и из Абхазии. Итогом пяти месяцев по всем легальным каналам, которое мы могли наблюдать (это поступление денежных средств в банковскую систему через систему денежных переводов, снятие денег по картам, поступления денег на корсчета) в Абхазию поступило более 9 миллиардов рублей. И за этот же период из Абхазии ушло 11 миллиардов рублей. Таким образом, сальдо потока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в Абхазии сократился на 2 миллиарда. Безусловно, это колоссальная сумма для маленькой экономики Абхазии. Сокращение объема денежной массы на 2 млрд рублей не могло не отразиться на нашей экономике, на снижении предпринимательской активности, сокращении торговой выручки, невозможность многим предпринимателям заниматься предпринимательской деятельностью».

Беслан Барателиа выразил надежду на скорое снятие ограничительных мер в связи с пандемией:

«Очевидно и то, что ограничительные меры в связи с карантином остановили хозяйственной деятельность некоторых предпринимателей и привели, соответственно, к сокращению поступлений в бюджет, стали сокращаться остатки на банковских счетах. Наблюдается серьезный дефицит денег в экономике. Мы очень надеемся, что эти ограничительные меры будут постепенно сняты с отступлением проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, и экономика Абхазии очень быстро восстановится. Прогнозировать пока очень сложно, но, если ситуация стабилизируется, можно будет, думаю, во втором полугодии активизировать всю эту деятельность».

Но пока Банк Абхазии принял решение о приостановке кредитных программ. «Мы не можем выдать кредиты и оставить банкоматы пустыми, – отметил Барателиа. – На данный момент самое главное – обслуживание клиентов, решение задач по выплате зарплат бюджетникам. Говорить о возобновлении кредитования клиентов можно будет после того, как режим ограничений будет снят, и ситуация в экономике улучшится».

Порой в соцсетях распространяются небылицы о том, что с банковских карточек пенсионеров списывают средства, чтобы закрыть некие дыры. «Это исключенный сценарий», – подчеркнул главный банкир страны. В начале июня в социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Нацбанком Абхазии 40 миллионов рублей Госкомпании «Абхазтоп» в настоящее время якобы осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит. 11 июня Банк Абхазии сделал заявление по этому поводу. Как говорилось в пресс-релизе Банка Абхазии, кредит рефинансирования был выдан не гудаутской нефтебазе, а «Сухум-Банку» для дальнейшего кредитования своего клиента – гудаутской нефтебазы госкомпании «Абхазтоп». Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года. По данным Банка, кредит к указанной дате был погашен «Сухум-Банком» в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей.

Отвечая на вопрос о перспективах начала работы так называемого «музея денег» при Нацбанке Абхазии, Беслан Барателиа сказал:

«Все у нас организовано. Официально зарегистрирован в Минюсте музей Банка Абхазии, так что можно поздравить. У нас уже есть руководитель этой структуры – Астамур Тания, который является блестящим специалистом в сфере нумизматики. И для нас это большая находка, поскольку таких в Абхазии очень мало. Долго, прямо скажу, его просили, согласится ли он пойти на такую должность. Он согласился, и это стало для нас победой. Есть еще два сотрудника музея. Идет паспортизация монет. Очень интересные монеты появились, которые относятся к эпохе до нашей эры, нашей эры, найденных на территории Абхазии. Что касается открытия, то подождем лучших времен. Откроется граница, наладится жизнь…».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия