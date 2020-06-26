В Турции еще 121 человек получил пожизненный приговор

В ближайшее время власти Армении будут вынуждены ужесточить противоэпидемические правила. С таким заявлением в ходе сегодняшнего брифинга по коронавирусу выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что в плане распространения коронавируса Армения в настоящее время ставит «мировые антирекорды». В частности, Пашинян отметил, что Армения входит в число «лидеров» в мире по количеству инфицированных на миллион жителей, передает Радио Азатутюн.

«Пакет ужесточенных мер может иметь разные направления. Приближается срок, когда с граждан, нарушивших масочный режим, должны взиматься штрафы. Мы обсуждаем такие законодательные изменения, которые сократят время от наложения штрафа до срока его взимания», - заявил Пашинян.

Также премьер сообщил, что в Армении уже есть заведенное уголовное по факту распространения инфекции. «Это уголовное дело против человека, инфицированного коронавирусом, который решил водить такси», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что некоторые граждане по-прежнему считают, что неношение маски в общественных местах является небрежным отношением лишь к собственному здоровью, в то время как маска защищает не столько того, кто ее носит, сколько находящегося рядом с ним. В связи с этим он вновь призвал всех граждан следовать масочному режиму.

Как подчеркнул премьер, цель властей заключается не в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы сломить темпы распространения коронавируса.

По словам Пашиняна, у всех есть гарантия не быть оштрафованными, если они будут соблюдать противоэпидемические правила.

На сегодняшний день в Армении выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса, 410 человек скончались от COVID-19.