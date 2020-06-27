В расследовании убийства Хангошвили в Берлине фигурирует еще один россиянин

В расследовании об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, фигурирует еще один гражданин России - кроме арестованного Вадима Соколова (Красикова), которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства.

Как пишет германский журнал Spiegel, это некий Роман Д. За несколько дней до убийства, 3 августа прошлого года, он въехал на территорию Шенгенской зоны - из Белоруссии в Польшу - на автомобиле.

Роман Д. вызвал интерес следователей, поскольку данные его загранпаспорта подозрительно напоминают данные паспорта Красикова - которому он был выдан на чужую фамилию незадолго до въезда в ЕС с целью убийства Хангошвили.

Какой конкретно могла быть роль второго россиянина в убийстве - не сообщается. Ожидается, что в понедельник будет опубликовано расследование Bellingcat с подробностями. Группа Belligcat занимается расследованием убийства в Берлине совместно с Der Spiegel и российским сайтом The Insider.

Неделей ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, во время войны в Чечне бывшего полевым командиром, сражавшимся против российских сил. Сообщение размещено на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.​

«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии», – указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.