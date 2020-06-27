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COVID-19: За сутки в Армении выявлено 662 новых случая коронавируса, скончались 10 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 662, в общем составив 23 909.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 762 и сейчас составляет 12 911.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 420.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 133 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 445, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 107 108, сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
За сутки в Южной Осетии выздоровели от коронавируса еще четыре человека
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали по состоянию на сегодняшний день, 27 июня, лечение проходят 17 пациентов (16 студентов и медсестра) с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Накануне проведены 12 тестов, все они отрицательные, из больницы выписаны 4 человека, их тесты также отрицательные. Под наблюдением на карантине на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 83 человека, из них в медучреждениях республики - 65 человек», - сообщила информагентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
Всего заболевших за весь период - 85, из них 68 человек выписаны из медучреждения. Первые три случая заражения в самопровозглашенной республике Южная Осетия были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 2 776 тестов.
До 31 июля на де-факто границе с Россией введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Регбисту Арчилу Гагнидзе, задержанному по делу Георгия Шакарашвили, предъявлено обвинение
Регбисту Арчилу Гагнидзе, задержанному по делу футболиста Георгия Шакарашвили, официально предъявлено обвинение. Как заявил его адвокат Бека Немсицверидзе, выйдя из главного управления полиции Тбилиси, Арчил Гагнидзе вину не признает.
«Он не согласен с указанными в постановлении обстоятельствами. Мой подзащитный ездил в Мцхету, однако совершенно с другой целью. Он ни в каком конфликте не участвовал. Что касается Амирханашвили, то его подвезли до Тбилиси и высадили в Дидубе, у одной из бензозаправочных станций», - заявляет Немсицверидзе.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», о пропаже Георгия Шакарашвили семья сообщила Министерству внутренних дел 19 июня, около 11:00. Полиция, вместе со спасательной службой, сразу же приступила к поискам. После 4-дневных поисковых работ тело погибшего футболиста Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви. Расследование по делу ведется по статьям 225, 143 и 126 УК Грузии.
В Сенате США допустили пересмотр механизма оказания военной помощи Грузии
Выделение Грузии военной помощи со стороны США в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии. Соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год подготовил глава комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, сообщает грузинская служба «Голоса Америки».
В тексте поправок говорится о сотрудничестве Грузии и США, насчитывающем почти три десятилетия. Там отмечено, что с 1992 года американская сторона предоставила Грузии помощь в размере 4,2 миллиарда долларов, включая оборонную помощь в 732 миллиона долларов.
Риш отмечает, что 8 марта 2020 года при посредничестве послов США, Германии и ЕС между властями Грузии и оппозицией было достигнуто соглашение о реформе избирательной системы и недопустимости использования судебной системы в политических целях. Автор проекта резюмирует, что до сих пор выполнены не все пункты достигнутых договоренностей.
Условия, от которых, по мнению Риша, должна зависеть оборонная помощь Грузии, обозначены в тексте поправок как рекомендации. Они включают восемь пунктов.
Автор инициативы предлагает указать в оборонном бюджете, что США будут готовы продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, только «если правительство Грузии продолжит добросовестно осуществлять реформы» в сферах экономики, управления и борьбы с коррупцией.
Также в поправках есть пункт о необходимости преодоления разногласий, обращенный к правительству, выборным должностным лицам и политическим лидерам Грузии. Риш считает, что они должны «работать вместе, чтобы содействовать развитию свободных СМИ, частного предпринимательства, а также более подотчетному и прозрачному управлению».
Выделение военной помощи может зависеть и от выполнения рекомендации ОБСЕ по избирательной реформе. Стороны, подписавшие соглашение от 8 марта 2020 года, обязались обеспечить соответствующие изменения.
Автор поправок призывает правительство Грузии укрепить демократию в стране путем повышения независимости судебной власти, включая введение более прозрачной процедуры назначения судей во всех судебных инстанциях. При этом Риш указывает, что проведение избирательных и судебных реформ еще более укрепит евроатлантический курс Грузии.
В документе также говорится о важности парламентских выборов в Грузии осенью 2020 года. Там содержится призыв к правительству Грузии «обеспечить проведение выборов в свободной, справедливой и мирной обстановке и в соответствии с правилами, согласованными 8 марта 2020 года».
Для того чтобы изменения, инициированные в Акт об оборонном бюджете, стали законом, Сенат должен одобрить их. Только после этого поправки будут иметь юридическую силу.
За проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) в размере 740,5 миллиардов долларов Комитет по делам вооруженных сил Сената проголосовал еще 11 июня. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты Сената.
Необходимо отметить, что в оборонном бюджете США на 2020 года помощь Грузии была определена в размере более 132 миллионов долларов.
Коронавирус в Грузии подтвердился у двух водителей-международников
Два случая инфицирования коронавирусом, выявленные в Грузии за последние сутки, являются завозными – заболевание подтверждено у водителей международных грузовых перевозок, приехавших в страну из Армении. Об этом журналистам сегодня, 27 июня, сообщила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
«К нам поступил один новый инфицированный 0 гражданин Армении, второй - гражданин Грузии, находится в другой клинике», - сказала Эзугбая.
Согласно действующим в Грузии протоколам, всех водителей международных грузовых перевозок, въезжающих в Грузию, на границах проверяют на коронавирус с помощью экспресс-тестов. В случае положительного результата, их отправляют в больницы, где проводится ПЦР-тестирование, сообщает агентство «Новости-Грузия». При этом абсолютно для всех водителей трайлеров, возвращающихся в Грузию, остаются обязательными двухнедельная самоизоляция или карантин.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 126 человек. 23 из них помещены в тбилисскую клинику. По словам Эзугбая, состояние всех их пациентов стабильное.
- В целом с 26 февраля по 27 июня в Грузии лабораторно подтвержден 921 случай инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 78. В карантине остаются 2 687 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 207.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 26 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 98,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 103 тысячи.
Коронавирус в России: почти 200 смертей за сутки
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 188 человек - это один из самых высоких показателей за все время эпидемии и самый высокий за последний месяц. Только 20 смертей приходится на Москву. Более 50 человек за сутки умерли в Петербурге.
Общее число умерших почти достигло 9 тысяч. В России в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, при которых инфекция была признана главной причиной смерти.
Всего за последние сутки выявлено 6 852 новых случаев инфицирования вирусом - чуть больше, чем накануне. Выздоровевшими признаны более 9 тысяч человек. Число активных случаев инфекции сократилось до 225 тысяч.
Власти Петербурга готовятся ослабить карантинные меры. С 28 июня откроются детские и спортивные площадки, парки, сады и скверы. С 29 июня возобновят работу зоопарки, летние кафе, снова будет доступна торжественная регистрация брака. Также открывается основная навигация на Неве. Сегодня вечером, 27 июня, в городе пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», однако в «телевизионном формате» - без массовых уличных акций.
Несмотря на эпидемию, в России в эти дни проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Власти уверяют, что соблюдают все нормы предосторожности на участках.
В расследовании убийства Хангошвили в Берлине фигурирует еще один россиянин
В расследовании об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, фигурирует еще один гражданин России - кроме арестованного Вадима Соколова (Красикова), которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства.
Как пишет германский журнал Spiegel, это некий Роман Д. За несколько дней до убийства, 3 августа прошлого года, он въехал на территорию Шенгенской зоны - из Белоруссии в Польшу - на автомобиле.
Роман Д. вызвал интерес следователей, поскольку данные его загранпаспорта подозрительно напоминают данные паспорта Красикова - которому он был выдан на чужую фамилию незадолго до въезда в ЕС с целью убийства Хангошвили.
Какой конкретно могла быть роль второго россиянина в убийстве - не сообщается. Ожидается, что в понедельник будет опубликовано расследование Bellingcat с подробностями. Группа Belligcat занимается расследованием убийства в Берлине совместно с Der Spiegel и российским сайтом The Insider.
Неделей ранее федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили, во время войны в Чечне бывшего полевым командиром, сражавшимся против российских сил. Сообщение размещено на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.
«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии», – указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
- Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменен по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам на имя Вадима Соколова.
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Два пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки
За сутки в Ставропольском крае скончались два зараженных коронавирусом пациента, общее число смертей от вируса достигло 92, сообщил сегодня, 27 июня, на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
Общее число заражений увеличилось за сутки на 104 и составило 4875, отметил он.
«За сутки еще 78 человек выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения, а всего за все время – уже 2 796. Загрузка коечного фонда остается незначительной - на уровне 20 процентов. Задействована лишь небольшая часть аппаратов ИВЛ», – написал губернатор.
Как сообщает «Кавказский узел», на 26 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом составило 4 771, скончались 89 человек.
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, один человек выздоровел
За последние сутки в Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, один человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровел и выписан из медучреждения. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 27 июня в Грузии лабораторно подтвержден 921 случай инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 781 – это 84,8% от всех зафиксированных случаев. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 126 человек. В карантине остаются 2 687 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 207, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 26 июня тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 98,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет почти 103 тысячи.
- В самопровозглашенной республике Абхазия 38 случаев, из них 33 человека выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 85 подтвержденных случаев коронавируса, из них 64 человек выздоровели.
В Восточной Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло сегодня, 27 июня, в Восточной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 06:39 по тбилисскому времени в селе Мамишлари, недалеко от города Дманиси.
Эпицентр находился на глубине 10 километров. Информация о разрушениях не поступала.
NY Times: ГРУ предлагало талибам деньги за убийство солдат коалиции
Американская разведка пришла к выводу о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за убийство военнослужащих международной коалиции, находящихся в Афганистане. Об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщила в пятницу газета New York Times.
Предполагается, что радикальные исламисты и связанные с ними вооруженные преступники получали вознаграждение за свои акции. В прошлом году в Афганистане было убито 20 американских военнослужащих. Неясно, кто из них мог быть объектом оплаченных убийств. Согласно данным газеты, о секретных выплатах известно уже несколько месяцев. Частично информация была получена в результате допросов талибов. Кто конкретно стоит за выплатами, неизвестно, но американские аналитики считают, что скорее всего эту операцию проводит секретное подразделение ГРУ, официально именуемое воинская часть 29155. New York Times пишет, что западные разведки считают, что этим подразделением ведется кампания по дестабилизации Запада путем диверсий, различного рода подрывной деятельности и убийств. Именно это подразделение подозревается в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.
Информация о вознаграждении за убийство американских военнослужащих была представлена президенту Дональду Трампу и обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности. Список ответных мер, по данным газеты, включает официальные протесты, санкции и другие шаги. Окончательного решения пока не принято.
Официальные американские представители отказались комментировать эту информацию.
Организация убийств солдат коалиции будет представлять собой значительную эскалацию поддержки Россией талибов, пишет газета, а также первым известным случаем атак на войска западной коалиции, организованных российской военной разведкой.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле ничего не знают о подобных обвинения. «Если их выдвинут, мы ответим на них», - заявил Песков в ответ на запрос газеты.
Пашинян предупредил об ужесточении противоэпидемических правил
В ближайшее время власти Армении будут вынуждены ужесточить противоэпидемические правила. С таким заявлением в ходе сегодняшнего брифинга по коронавирусу выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Глава правительства подчеркнул, что в плане распространения коронавируса Армения в настоящее время ставит «мировые антирекорды». В частности, Пашинян отметил, что Армения входит в число «лидеров» в мире по количеству инфицированных на миллион жителей, передает Радио Азатутюн.
«Пакет ужесточенных мер может иметь разные направления. Приближается срок, когда с граждан, нарушивших масочный режим, должны взиматься штрафы. Мы обсуждаем такие законодательные изменения, которые сократят время от наложения штрафа до срока его взимания», - заявил Пашинян.
Также премьер сообщил, что в Армении уже есть заведенное уголовное по факту распространения инфекции. «Это уголовное дело против человека, инфицированного коронавирусом, который решил водить такси», - сказал он.
Пашинян подчеркнул, что некоторые граждане по-прежнему считают, что неношение маски в общественных местах является небрежным отношением лишь к собственному здоровью, в то время как маска защищает не столько того, кто ее носит, сколько находящегося рядом с ним. В связи с этим он вновь призвал всех граждан следовать масочному режиму.
Как подчеркнул премьер, цель властей заключается не в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы сломить темпы распространения коронавируса.
По словам Пашиняна, у всех есть гарантия не быть оштрафованными, если они будут соблюдать противоэпидемические правила.
На сегодняшний день в Армении выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса, 410 человек скончались от COVID-19.
Российского хакера Буркова приговорили в США к 9 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы россиянина Алексея Буркова по обвинению в киберпреступлениях. Обвинение требовало приговорить его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают РИА Новости.
Ранее Бурков признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. В итоге остальные три пункта обвинения с Буркова сняли.
Программист Алексей Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до это приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.
23 января во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. Он пообещал учесть ее просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. Сама осужденная в России израильтянка отказалась просить Путина о помиловании. Она заявила, что обращения ее матери и руководства Израиля достаточно для принятия решения. Позднее она попросила Путина о помиловании и была освобождена.
В Турции еще 121 человек получил пожизненный приговор
Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению 121 человека по делу о причастности к провалившемуся военному перевороту 2016 года, сообщило государственное агентство Анадолу. 86 человек проведут пожизненное заключение в камерах «строгого режима» - приговор уточняет, что они пытались нарушить конституцию. 35 человек получили такие же приговоры, но без «строгого режима» содержания. Все осужденные были обвинены в попытке совершения переворота за нападение на штаб жандармерии в Анкаре.
Из числа осужденных один бывший полковник получил девять сроков пожизненного заключения при строгом режиме - за «намеренное убийство». Полковнику вменялось в вину отдание приказа о казни командира антитеррористического подразделения полиции и его телохранителя. Полковник выжил с тяжелыми ранениями, его телохранитель скончался.
Общее число приговоренных к пожизненному лишению свободы за участие в попытке военного переворота составляет 1934 человека.
Абхазский министр экономики Кристина Озган провела ряд рабочих встреч в Москве
С 22 по 26 июня состоялась рабочая поездка вице-премьера, министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган в Москву. В рамках поездки состоялись встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества. Состоялась встреча в управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству.
В ходе переговоров с руководством Министерства экономического развития был обсужден комплекс вопросов социально-экономического сотрудничества, в том числе по вопросам реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития республики, а также энергетики, туризма и в других сферах. По словам абхазского министра экономики, на реализацию Инвестпрограммы в 2020 году предусмотрено около 1,5 млрд рублей.
Вопросы сотрудничества в сфере оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии госэкспертизы в Абхазии Кристина Озган обсудила в ходе встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. «Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также оказание Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», - сообщила она.
Также, по предложению абхазской стороны, в ходе встречи был рассмотрен вопрос обучения абхазских специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.
В рамках поездки были проведены переговоры с руководством Министерства энергетики России по вопросам обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита электроэнергии во время осенне-зимнего максимума и другим вопросам, связанным с развитием энергохозяйства республики.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 88 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден.
Как сообщили в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса, из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня, 26 июня, выписаны четверо медиков, всего на обсервации остаются еще двое медиков.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан проходят лечение в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент скончался.
В присутствии Зеленского порт Херсона официально передали грузинским инвесторам
Украина подписала соглашение о передаче Херсонского морского торгового порта в концессию на 30 лет консорциуму компаний в составе Risoil S.A. и Georgian Industrial Group, сообщила пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского.
Консорциум стал победителем проведенного в начале года конкурса, – пишет Reuters.
«У нас первая за всю историю независимости Украины морская концессия», – сказал Зеленский, присутствовавший при подписании документов.
В сообщении говорится, что власти ожидают от этого проекта государственно-частного партнерства 300 миллионов гривен ($11,2 миллиона) инвестиций в развитие порта, инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.
Соглашение предусматривает, что концессионер, которому предоставлено право строить и создавать объекты для модернизации и развития порта, должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 миллиона тонн в год.
- Ранее сообщалось, что ООО «Рисойл-Херсон» — консорциум ООО «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.
Поставка российского газа в Армению через Грузию временно приостановлена
С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению через Грузии.
По информации компании «Газпром Армения», причина – проведение работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода «Северный Кавказ – Закавказье».
«В указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений», – сказано в сообщении.
- «Газпром Армения» – дочерняя компания российского «Газпрома». Компания обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении.
Институт русского языка: в бюллетене на голосовании о поправках – ошибка
Институт русского языка имени Виноградова пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене общероссийского голосования о поправках к Конституции. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщила ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская, – обратило внимание издание Znak.com.
На формулировку в бюллетене "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" обратили внимание накануне, в первый день голосования, многие пользователи соцсетей.
Северская подтвердила, что специалисты считают формулировку безграмотной. По её словам, об ошибочной формулировке профильное научное учреждение Российской академии наук предупредило организаторов голосования. "Ещё на стадии подготовки бюллетеней, как печатных, так и электронных, Институт русского языка писал компетентным людям. Точнее, как мы выяснили, некомпетентным", – сказала Северская.
По её словам, здесь необходим другой падеж – не "изменения в Конституцию", а "изменения в Конституции". Или же необходимо добавить слово – "вносимые в Конституцию изменения".
"Честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что, закрепляя поправками в нашей Конституции статус русского языка как государственного и необходимость его охранять, эта же норма, по сути, грубо нарушается уже в документе, которым нам предлагают за это проголосовать", – сказала филолог. Речь идёт о поправке, закрепляющей статус русского языка как "языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".
Формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" утверждена указом президента Владимира Путина о назначении общероссийского голосования – следовательно, ответственность за неё несёт не Центризбирком, а Администрация президента. В законе о поправках точная формулировка не прописана.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не слышал ранее о мнении филологов, и пообещал с ним ознакомиться, однако отметил, что этот вопрос не имеет отношения к "легитимности голосования".
В Черногории повторно вводят карантинные меры из-за COVID-19
Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры.
Среди повторных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Чиновники пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 10 дней – сто новых случаев. Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов, отмечает агентство Reuters.
В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено снова, начиная с пятницы, перепрофилировать несколько больниц только под приём пациентов, заразившихся коронавирусом.
Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.
Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в европейском регионе. В него ВОЗ включает 54 государства и семь территорий – от Центральной Азии до Западной Европы. Среди стран, в которых передача коронавируса сейчас ускоряется, оказались Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина. В день фиксируется 20 тысяч новых заражений и более 700 смертей. Такое происходит впервые за долгие месяцы, отмечают в международной организации.
Как подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его предупреждения о риске повторного роста заболеваемости на фоне послабления карантинных мер уже стали для некоторых стран реальностью.
Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве
Мещанский районный суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова в мошенничестве в особо крупном размере по делу "Седьмой студии".
Суд постановил, что обвиняемые присвоили себе 129 миллионов рублей.
"В период с 2011 по 2014 год Итин и Серебренников, а также Малобродский в другие даты следовали преступному плану и похитили часть денег, выделенных на "Платформу", – сказала судья.
Настоящее Время вело спецэфир от здания суда:
Судья упомянула тех, кто, по ее словам, обналичивал деньги для "Седьмой студии", в том числе бизнесмена Синельникова, – они не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых, говорит судья. Она также пришла к выводу, что Серебренников, разрабатывая проекты для "Платформы", "необоснованно завысил" смету.
Судья сообщила об обналичивании через предпринимателей Педченко, Дорошенко и Синельникова. Все случаи обналичивания суд расценивает как хищение средств, а упомянутых предпринимателей не считает осведомленными о характере преступной схемы.
Экс-чиновница Минкульта Софьи Апфельбаум, по словам судьи, не была осведомлена о преступном сговоре обвиняемых. Ее признали виновной в халатности – она "ненадлежащем образом исполнила свои обязанности" в министерстве культуры. Адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале отметил, что по этой статье сроки давности уже истекли. Уголовным кодексом простая халатность без квалифицирующих признаков относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности по которым составляет два года.
Cудья озвучила позицию представительницы Минкультуры, которая говорила, что на "Платформу" было выделено 216 млн рублей, а потрачено, как установлено экспертизой, 87 млн. Таким образом, министерство культуры понесло ущерб в 128 млн рублей. Представительница ведомства уточнила размер гражданского иска и взыскать с подсудимых примерно 128 млн 974 тысячи рублей.
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева в приговоре упоминается как "соучастник №1".
Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности - Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время представления в парламенте ежегодного отчета о деятельности правительства заявил, что российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
«Оккупация сегодня является фундаментальным вызовом для Грузии. Российская оккупация остается главным вызовом для национальной безопасности. Когда мы говорим об оккупированных 20 процентах нашей страны, все должны понимать, что это реальное ограничение для дальнейшего развития нашего государства. Это не только 20%, ограничивающих нашу землю или территорию, это все сферы, прежде всего с точки зрения человеческих ресурсов. Экономика еще более ограничена», – заявил Георгий Гахария.
По его словам, все должны понимать, что Российская Федерация сегодня несет ответственность за нарушения фундаментальных прав человека на оккупированных территориях.
«Начиная с «бордеризации», похищения людей, посягательства на человеческую жизнь, ограничения права на здравоохранение, ограничение свободы передвижения, все эти направления чрезвычайно важны, и мы все понимаем, что страна, осуществляющая эффективный контроль, безусловно, несет ответственность за все эти шаги», – сказал Гахария.
По словам главы правительства, стратегическое партнерство с США развивается, а евроатлантическая интеграция Грузии - необратимый процесс.
«Европейская и евроатлантическая интеграция, безусловно, являются необратимыми, важнейшими стратегическими направлениями нашей страны. Это не собственность или решение какой-либо партии. Это историческое решение наших граждан, историческое решение нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии.
Задержанных по делу о смерти футболиста обвиняют в организации группового насилия
Расследование по делу о смерти грузинского футболиста Георгия Шакарашвили ведётся по трём статьям уголовного кодекса Грузии – организация группового насилия, руководство им или участие в нем (статья 225), незаконное лишение свободы (статья 143) и насилие (статья 126). Задержаны 17 человек. Об этом на специальном брифинге сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
В ведомстве не исключили, что дело могут переквалифицировать после завершения экспертизы тела Шакарашвили. Именно экспертиза должна установить непосредственную причину смерти футболиста. Пока же задержанным по делу лицам грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
По информации следствия, 18 июня Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави – в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви.
В МВД сегодня заявили, что участники конфликта преследовали футболиста у берега реки, а его друга Г.А. незаконно лишили свободы. Тело 19-летнего Шакарашвили на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке.
В России за сутки выявили менее 7 тысяч новых инфицированных
В России за минувшие сутки выявили менее 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом – 6800. Это самый низкий показатель с апреля. Данные приводит Оперативный штаб.
Умерли за сутки 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, это один из самых высоких показателей за последнее время (накануне умерших было почти в 2 раза меньше). Выздоровевшими за сутки признаны около 9 тысяч человек, число тех, кто сейчас продолжает лечение, снизилось.
Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен у более чем 620 тысяч человек, умерли менее 9 тысяч (данные о смертях от коронавирусной инфекции за март и апрель Росстат скорректировал в сторону повышения, так что окончательные официальные цифры смертности, по всей видимости, будут большими).
В Москве за сутки 813 случаев заражения, три дня подряд их число не превышает тысячи.
Власти Москвы заявляют, что по итогам тестирования на антитела более 90 тысяч человек антитела были выявлены у 20 процентов протестированных – что может свидетельствовать о большом числе бессимптомных случаев инфицирования. Официально выявлено в Москве было около 220 тысяч инфицированных, то есть примерно 2 процента от населения города.
12 человек выздоровели от коронавируса в Южной Осетии
В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвали на утро 26 июня лечение проходит 21 пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Накануне проведены тесты 50 человек, все они отрицательные, из больницы выписаны 12 пациентов, выздоровевших от нового вируса, их тесты также отрицательные. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находятся 87 человек, из них в медучреждениях республики - 70 человек», - сказала она.
Всего заболевших за весь период 85, из них 64 человека выписаны из медучреждения.
Первые три случая заражения в Южной Осетии были зафиксированы 5 мая. За весь период в ПЦР лаборатории Югоосетпотребнадзора было проведено 2 364 теста.
Югоосетинские власти ранее заявили о продлении запрета на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля.
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