В Грузии от коронавирусной инфекции скончался 15-й по счету пациент

В Грузии зафиксирована еще одна, 15-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov. Пока что не известно, в какой клинике проходил лечение больной.

Предпоследний, 14-й случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 13 июня. Тогда скончался 68-летний мужчина, сотрудник Национального банка Грузии, который более двух месяцев оставался в реанимации Первой Университетской клиники Тбилиси.

С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. Три новых фактов установлены за последние сутки.

Известно, что среди новых пациентов есть медсестра тбилисской клиники имени Вахтанга Бочоришвили. 52-летняя женщина является жительницей села Метехи Каспского муниципалитета. Еще в субботу эпидемиологи взяли анализы у пяти членов семьи заболевшей медсестры.

Общее число выздоровевших составляет 785. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 124 человека. В карантине остаются 2 819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 230.